Pergerakan Harga Emas Perhiasan dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi

Sebagai informasi, pergerakan harga emas perhiasan dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk permintaan dari industri perhiasan global, fluktuasi nilai tukar mata uang, serta kebijakan bank sentral dalam mengelola cadangan emas .

Tampak dalam foto, perhiasan emas dipajang di sebuah toko perhiasan di Banda Aceh pada Rabu 14 Januari 2026. Mengutip laman tradingeconomics.com, harga emas dunia naik 0,97% menjadi USD 4.560,90. Harga emas menguat di tengah harapan kesepakatan negosiasi antara AS-Iran dapat terwujud. Laporan menunjukkan kesepakatan yang diusulkan dapat membuka kembali Selat Hormuz, mengakhiri perang dan melepaskan sejumlah aset Iran yang dibekukan serta meletakkan dasar untuk negosiasi tambahan yang bertujuan membatasi program nuklir Teheran.

Namun, Presiden AS Donald Trump menuturkan, AS akan tetap mempertahankan blokade Selat Hormuz hingga kesepakatan formal diselesaikan. Terlepas dari pemulihan pada Senin, 25 Mei 2026, harga emas turun 13% sejak perang Timur Tengah dimulai karena kekhawatiran guncangan inflasi yang didorong oleh energi memicu harapan kalau bank sentral mungkin perlu mempertahankan kebijakan moneter yang lebih ketat.

Investor juga terus menilai prospek kebijakan Federal Reserve setelah Gubernur Christopher Waller memberi sinyal kalau tidak lagi percaya bank sentral harus mempertahankan bias pelonggaran dalam pernyataan kebijakannya. Berikut adalah rincian harga beli emas per gram berdasarkan kadar karat di Raja Emas Indonesia pada Senin, 25 Mei 2026: Kadar K23 memiliki harga Rp 2.121.000 per gram. Kadar K20 memiliki harga Rp 1.844.000 per gram. Kadar K17 memiliki harga Rp 1.568.000 per gram.

Kadar K14 memiliki harga Rp 1.291.000 per gram. Kadar K11 memiliki harga Rp 1.015.000 per gram. Kadar K8 memiliki harga Rp 738.000 per gram. Kadar K5 memiliki harga Rp 465.000 per gram.

Pedagang memperlihatkan perhiasan emas di sebuah toko Kawasan Cikini, Jakarta, Kamis (3/9/2015). Harga emas milik PT Aneka Tambang Tbk (Antam) hari ini terpantau bergerak stabil di posisi Rp560 ribu per gram. Emas 24K (99%) memiliki harga jual Rp 2.460.000 per gram. Emas 22K memiliki harga jual Rp 2.030.000 per gram.

Emas 20K memiliki harga jual Rp 1.847.000 per gram. Emas 18K memiliki harga jual Rp 1.659.000 per gram. Emas 16K memiliki harga jual Rp 1.471.000 per gram. Emas 14K memiliki harga jual Rp 1.287.000 per gram.

Emas 12K memiliki harga jual Rp 1.101.000 per gram. Emas 10K memiliki harga jual Rp 915.000 per gram.





