Pergantian Wasit Michael Oliver di Piala Dunia 2026, Oliver Ganti ke Francois Letexier

Michael Oliver harus mundur dari laga Grup E Pantai Gading vs Ekuador karena cedera ringan. FIFA menggantikannya dengan Francois Letexier dari Prancis yang sedang performa terbaik. Letexier adalah wasit elite yang baru memimpin final Liga Europa. Perubahan juga melibatkan tim asisten. Oliver sendiri adalah wasit senior dengan pengalaman Piala Dunia 2022 dan karier Premier League panjang. Pergantian ini diambil demi menjaga kualitas pertandingan.

FIFA mengumumkan pergantian wasit utama untuk laga Grup E antara Pantai Gading melawan Ekuador di Philadelphia yang dijadwalkan berlangsung Senin dini hari waktu setempat. Wasit asal Inggris, Michael Oliver , sempat ditunjuk memimpin pertandingan tersebut namun harus mundur karena cedera ringan.

KondisiOliver digolongkan ringan tetapi federasi dunia memutuskan menggantinya untuk menjaga standar kualitas wasit dalam pertandingan. Francois Letexier dari Prancis akan mengambil alih tugas Oliver. Letexier saat ini sedang berada pada performa terbaiknya, baru-baru ini memimpin final Liga Europa. Pergantian ini juga mengubah susunan tim perangkat pertandingan.

Asisten Oliver, Stuart Burt dan James Mainwaring, digantikan oleh Cyril Mugnier dan Mehdi Rahmouni. Khalid Alturais dan Mohammed Alabakry dari Arab Saudi tetap bertugas sebagai wasit keempat dan asisten cadangan. Oliver adalah wasit top FIFA dengan pengalaman mengawasi tiga pertandingan di Piala Dunia 2022 termasuk perempat final Kroasia vs Brasil. Kariernya dimulai di Premier League pada 2010 dan masuk elite UEFA pada 2018.

Ia juga pernah memimpin dua final Piala FA. Banyaknya kontroversi yang menyertainya membuat Oliver dianggap masih harus dipertimbangkan untuk masa depan. Semua tersebut menunjukkan bahwa Oliver dinilai tetap layak menjadi wasit kelas dunia meski perlu istirahat dari laga pembuka ini





VIVAbola / 🏆 30. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Michael Oliver Francois Letexier Piala Dunia 2026 Wasit FIFA

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Derrick Michael mulai karir profesional di B.League Premier JepangPebasket Indonesia Derrick Michael Xzavierro akan memulai karir profesionalnya dengan bergabung bersama Saga Ballooners untuk musim 2026-2027, sekaligus ...

Read more »

'Dengan 150 juta, mereka bahkan tak akan mendapat sepotong pun darinya!' Bos FC Bayern kembali bersikap tegas terkait Michael OliseFC Bayern München telah mengambil langkah tegas berikutnya dalam kasus Michael Olise.

Read more »

Gabung Saga Ballooners, Derrick Michael Mulai Karier Profesional di JepangDerrick Michael Xzavierro mengikuti jejak sejumlah pemain senior, seperti Brandon Jawato, Abraham Damar Grahita, dan Ali Bagir.

Read more »

Lulus dari Long Beach State, Derrick Michael Pilih Berkarier di Jepang Bersama Saga BalloonersDerrick Michael Xzavierro bakal bermain di kompetisi basket Jepang bersama Saga Ballooners seusai menyelesaikan musim di NCAA bersama Long Beach State

Read more »