Pergantian Tiga Pimpinan BGN, Pencopotan Dadan Hindayana, dan Pemberhentian Lodewyk Pusung dan Sony Sanjaya

Mensesneg Prasetyo Hadi didampingi Seskab Teddy Indra Wijaya dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Muhammad Qodari mengumumkan pergantian tiga pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) di Ruang Sidang Kabinet, Jakarta, Selasa (2/6) malam. Dadan Hindayana, Lodewyk Pusung, dan Sony Sanjaya telah dipecat dari jabatannya. Keputusan ini diambil setelah Presiden Prabowo melakukan monitoring dan evaluasi selama hampir satu setengah tahun.

Nanik Sudaryati Deyang sebagai Kepala BGN menggantikan Dadan Hindayana. Sementara Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono sebagai Wakil Kepala BGN baru menggantikan Lodewyk Pusung dan Sony Sanjaya.

Kabar pergantian tiga pimpinan BGN itu disampaikan Mensesneg Prasetyo Hadi didampingi Seskab Teddy Indra Wijaya dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Muhammad Qodari di Ruang Sidang Kabinet, Jakarta, Selasa (2/6) malam. Prasetyo mengatakan, keputusan pencopotan tiga pimpinan BGN itu setelah Presiden Prabowo hampir satu setengah tahun melakukan monitoring dan melakukan evaluasi. Menurut dia, Presiden Prabowo juga mengucapkan terima kasih terhadap kinerja tiga pimpinan BGN tersebut.

"Hampir satu setengah tahu melakukan monitoring, melakukan evaluasi maka pada hari ini Selasa tanggal 2 Juni tahun 2026 bapak Presiden mengambil keputusan untuk melakukan pergantian pimpinan BGN," kata Prasetyo sebagaimana dikutip dari akun YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (2/5). Prasetyo meminta kepada tiga pimpinan BGN yang baru untuk segera melakukan konsolidasi internal, memperkuat koordinasi lintas Kementerian dan lembaga. Selain itu, pimpinan BGN yang baru juga diminta untuk memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota.

"Tentu saja memperkuat koordinasi bersama pemerintah daerah, serta memastikan program Badan Gizi Nasional dapat tetap berjalan dengan sebaik-baiknya," kata Prasetyo





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Badan Gizi Nasional Pergantian Pimpinan Pencopotan Dadan Hindayana Pemberhentian Lodewyk Pusung Dan Sony Sanjaya

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