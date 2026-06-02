Pergantian Pimpinan BGN: Komitmen Pemerintah pada Program Makan Bergizi Gratis Dipertahankan

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Sekretaris Negara menyatakan bahwa pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) tidak akan mengganggu kelanjutan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Presiden Prabowo Subianto telah mengganti Kepala BGN Dadan Hindayana dengan Nanik S Deyang dan mengangkat Agustina Arumsari serta Mayjen TNI Trenggono sebagai Wakil BGN baru. Langkah ini diambil setelah evaluasi dan masukan dari berbagai pihak selama 1,5 tahun pelaksanaan program. Artikel ini merangkum berita terbaru seputar reorganisasi BGN, respons pejabat, dan salah satu kabar menarik tentang pengembalian dana MBG Rp70 triliun oleh Dadan Hindayana yang dipuji Presiden Prabowo.

Pemerintah menegaskan komitmen pada program makan bergizi gratis Meskipun terjadi pergantian pimpinan di Badan Gizi Nasional (BGN) Dengan pepatah Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi bahwa perubahan kepemimpinan ini tidak akan mengganggu kelanjutan program makan bergizi gratis (MBG) yang dilaksanakan oleh BGN Pernyataan ini disampaikan dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa 2 Juni Prabowo Subianto sebagai Presiden telah melakukan pemecatan Dadan Hindayana dari posisi Kepala BGN serta dua Wakil Kepala BGN yaitu Lodewyk Pusung dan Sony Sanjaya Keputusan ini berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Presiden sekaligus mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak termasuk kementerian terkait dan masyarakat khususnya penerima manfaat MBG selama 1 5 tahun pelaksanaanNanik S Deyang yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Kepala BGN diangkat sebagai Kepala BGN baru Mengikuti全。。。。。.

Pemerintah menegaskan komitmen pada program makan bergizi gratisMeskipun terjadi pergantian pimpinan di Badan Gizi Nasional (BGN) Dengan pepatah Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi bahwa perubahan kepemimpinan ini tidak akan mengganggu kelanjutan program makan bergizi gratis (MBG) yang dilaksanakan oleh BGN Pernyataan ini disampaikan dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa 2 Juni Prabowo Subianto sebagai Presiden telah melakukan pemecatan Dadan Hindayana dari posisi Kepala BGN serta dua Wakil Kepala BGN yaitu Lodewyk Pusung dan Sony Sanjaya Keputusan ini berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Presiden sekaligus mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak termasuk kementerian terkait dan masyarakat khususnya penerima manfaat MBG selama 1 5 tahun pelaksanaanNanik S Deyang yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Kepala BGN diangkat sebagai Kepala BGN baru Mengikuti全。。。。。





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Badan Gizi Nasional Program Makan Bergizi Gratis Pergantian Pimpinan Prabowo Subianto Dadan Hindayana

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