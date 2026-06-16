Pergantian Kiswah Kabah di Masjidil Haram: Pengalaman Seru Jemaah Haji Indonesia

Beberapa jemaah haji Indonesia ber kesempatan menyaksikan langsung momen pergantian kiswah Kabah di Masjidil Haram pada malam Tahun Baru Hijriah 1448. Mereka melalui perjuangan mendapatkan posisi terbaik dan mengungkapkan rasa kagum atas cara penyandaran nghormati para petugas Arab Saudi dalam proses penggantian kain suci tersebut.

Tak bisa diungkapkan dengan kata-kata kata Fahim Balluwala (33) arsitek asal India Dari lantai paling atas Masjidil Haram di Mekkah Arab Saudi Selasa 16 Juni 2026 dini hari ia baru saja menyaksikan momen-momen yang menggetarkan sanubarinya Menyaksikan pergantian kain penutup Kabah kiswah pada malam Tahun Baru Islam 1448 Hijriah Ia menuturkan hari Senin ia sengaja datang lebih awal ke Masjidil Haram Pukul 14.

00 ia sudah tiba di Masjidil Haram dan tak keluar dari kompleks masjid tersuci bagi umat Islam itu Saya rela tidak makan sejak pagi hari Saya tahu setiap 1 Muharam akan ada pergantian kiswah di Masjidil Haram katanya kepada media Fahim bahkan mengaku sejak keberangkatan dari India ia sengaja memilih haji qiran tiba di Mekkah pada hari-hari terakhir jelang puncak haji agar bisa menyaksikan momen pergantian kiswah pada 1 Muharam 1448 Hijriah Dalam beberapa tahun terakhir momen tahun baru Hijriah di Masjidil Haram ditandai dengan pergantian kiswah Setelah maghrib pucuk Menara Jam the Clock Tower berbentuk bulan sabit di pelataran Masjidil Haram menyala warna hijau Ini penanda lain datangnya tahun baru Islam Sebagian jemaah haji Indonesia gelombang dua yang masih berada di kota Mekkah ikut menyaksikannya Sambil tawaf bagian dari umrah sunah mereka menjadi saksi pergantian kiswah itu Ada pula yang datang ke Masjidil Haram secara khusus untuk tak melewatkan momen tersebut Edi anggota jemaah haji Kloter 74 Embarkasi Solo SOC 74 asal Kabupaten Banyumas Jawa Tengah misalnya Ia bersama istrinya memilih tempat di lantai paling atas Masjidil Haram agar memperoleh sudut pandang dari ketinggian Bisa jadi momen berharga seperti ini menjadi pengalaman sekali seumur hidup Detik-detik pergantian kiswah bahkan sejak kiswah baru diangkut dengan satu truk kontainer dengan kawalan ketat dari Kompleks Raja Abdulaziz untuk Kiswah Kabah Al-Musyarafah menuju Masjidil Haram sebenarnya disiarkan langsung televisi dan laman online Namun pengalaman menyaksikan langsung pergantian kiswah dengan segala perjuangan mendapatkannya tetaplah tak tergantikan Bagi saya pengalaman ini memberikan kekaguman tersendiri tentang betapa orang-orang Arab memperlihatkan penghormatan yang luar biasa kepada Kabah tutur Edi sambil rebahan di area shalat melepas lelah Tadi saya melihat cara mereka mengganti kiswah tidak memperlihatkan bangunan asli Kabah Tapi dengan cara sedemikian rupa sehingga saat kiswah baru dipasang sementara kiswah lama masih terpasang Ini seperti saat kita ganti baju kita tidak sampai telanjang Bagi saya ini bentuk penghormatan yang luar biasa lanjut Edi Edi dan istrinya datang ke Masjidil Haram sebelum shalat Maghrib Persiapan pergantian kiswah telah dimulai sore hari setelah shalat Ashar Saat itu area sekeliling Kabah telah disterilkan dari jemaah tawaf dengan pembatas warna hitam untuk menaikkan sekitar dua puluh petugas ke atap Kabah Merekalah yang menyiapkan tali untuk menarik kiswah dan nanti menarik kiswah hingga terpasang rapi dan kuat Namun momen penantian pergantian kiswah benar-benar dimulai selepas shalat jamaah Isya Setelah shalat berakhir kecuali mereka yang tawaf baik di pelataran area Kabah mataf di lantai dua maupun di lantai teratas jemaah mencari posisi terbaik untuk menyaksikan momen-momen yang ditunggu itu Di mana posisi yang terbaik Ini tergantung dari kebutuhan dan sudut pandang yang diinginkan Dari pelataran area Kabah akan terlihat Kabah dan pergantian kiswah dari dekat tetapi hanya dari satu sisi Aktivitas petugas di atap Kabah tidak terlihat Adapun dari lantai dua diperoleh pandangan sejajar dengan Kabah Sementara dari lantai teratas didapat pemandangan dari atas dan lebih luas tetapi pandangan ke Kabah tidak sedekat dari area pelataran Kami anggota Media Center Haji sebagian memilih di area pelataran Kabah Sebagian lainnya memilih lantai teratas Di lantai teratas selepas shalat Isya atau sekitar pukul 21.00 waktu setempat jemaah sudah memadati dan berdesakan di area pinggir dengan pandangan bisa mengarah ke pelataran Kabah Memang tidak mepet dengan pagar pembatas berkaca Masih ada pembatas dengan jarak sekitar 1,5 atau 2 meter Jika sudah memperoleh spot terbaik dan ingin terus menyaksikan momen pergantian kiswah jangan pernah beranjak Jika beranjak sebentar saja jemaah lain sudah menyerobot Upacara utama pergantian kiswah berlangsung sekitar pukul 23.30 Sambil terus berdiri berdesakan butuh 2,5 jam hingga 3 jam bagi jemaah untuk berjuang menyaksikan momen pergantian kiswah itu Bagi Arab Saudi pergantian kiswah Kabah ini menjadi sumber kebanggaan negara itu Momen tersebut menjadi salah satu pembuktian dedikasi mereka memelihara dan menjaga keagungan Kabah kiblat umat Muslim sedunia Proses pembuatan kiswah baru membutuhkan waktu berbulan-bulan dengan tenaga ahli dan bahan berharga untuk menghasilkan hasil yang memuka





hariankompas / 🏆 8. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Kiswah Kabah Tahun Baru Hijriah Masjidil Haram Jemaah Haji Indonesia Pergantian Kain Suci

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Polytron Indonesia Open 2026: Panggung Inovasi, Regenerasi, dan Pesta Rakyat Pencinta Bulu Tangkis di IndonesiaPolytron Indonesia Open 2026 merupakan turnamen bulutangkis yang digelar di Istora Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta, pada tanggal 2-7 Juni 2026. Turnamen ini merupakan salah satu turnamen Super-1000 dalam BWF World Tour. Tunggal putra Kanada, Victor Lai, berhasil menjadi juara Polytron Indonesia Open 2026 setelah mengalahkan Jonatan Christie di partai final. Ganda putra Indonesia, Raymond/Indra, juga berhasil mencapai final turnamen ini. Namun, mereka kalah dari pasangan Malaysia, Goh Sze Fei/Nur Izzuddin. Indonesia Open 2026 juga menawarkan pengalaman yang menyenangkan bagi pecinta bulutangkis yang hadir di Istora. Mereka dapat menikmati kegembiraan di dalam lapangan bulutangkis dan juga dapat berinteraksi dengan atlet bulutangkis yang bermain di turnamen ini. Selain itu, Indonesia Open 2026 juga menawarkan berbagai fasilitas yang dapat dinikmati oleh pengunjung, seperti panggung musik, spot corner, dan Kid Zone. Fasilitas-fasilitas ini dapat membuat pengunjung merasa lebih nyaman dan terhibur selama turnamen berlangsung. Dengan demikian, Indonesia Open 2026 dapat menjadi acara yang menyenangkan bagi pecinta bulutangkis dan juga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap olahraga bulutangkis.

Read more »

NOC Indonesia Umumkan CdM Indonesia untuk Asian Games 2026NOC Indonesia resmi menunjuk Todotua Pasaribu sebagai Chef de Mission Asian Games 2026. Fokus mengawal prestasi atlet menuju Olimpiade Los Angeles 2028.

Read more »

NOC Indonesia Tunjuk Todotua Pasaribu Sebagai Chef de Mission Asian Games 2026Komite Olimpiade Indonesia (NOC Indonesia) menunjuk Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi Todotua Pasaribu sebagai Chef de Mission (CdM) untuk kontingen Indonesia di Asian Games 2026. Penunjukan ini bertujuan memperkuat Persiapan tim nasional menghadapi ajang olahraga terbesar di Asia. Ketua Umum NOC Indonesia, Raja Sapta Oktohari, menyatakan Todotua memiliki kapasitas mengorkestrasi kolaborasi lintas sektor. Todotua dikenal aktif di dunia bola basket nasional. Ia berkomitmen memberikan dukungan terbaik bagi atlet untuk meraih hasil optimal. NOC Indonesia menargetkan peningkatan posisi dan perolehan medali melalui penguatan cabang unggulan dan pengembangan cabang potensial.

Read more »

Tragedi 1 Muharram: Pendudukan Masjidil Haram 1979Pada 1 Muharram 1400 Hijriah, kelompok teroris pimpinan Juhayman al-Otaybi menduduki Masjidil Haram di Makkah, menyandera ratusan jemaah. Operasi militer selama dua pekan berhasil merebut kembali masjid, namun menewaskan 27 jemaah.

Read more »