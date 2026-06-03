Pergantian Jajaran Pimpinan BGN, Dadan Hindayana Dihentikan dari Jabatannya

Presiden Prabowo Subianto melakukan pergantian jajaran pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) dengan memberhentikan Kepala BGN Dadan Hindayana beserta dua wakil kepala badan tersebut. Perubahan ini merupakan hak prerogatif presiden untuk menentukan sosok terbaik dalam menjalankan program-program pemerintah.

Dalam sebuah perubahan besar dalam struktur pemerintahan, Presiden Prabowo Subianto telah melakukan pergantian jajaran pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN). Kepala BGN sebelumnya, Dadan Hindayana , beserta dua wakil kepala badan tersebut telah dihentikan dari jabatannya.

Perubahan ini merupakan hak prerogatif presiden untuk menentukan sosok terbaik dalam menjalankan program-program pemerintah. Dadan menyatakan menghormati keputusan tersebut dan menegaskan bahwa pergantian pejabat merupakan hak prerogatif presiden untuk menentukan sosok terbaik dalam menjalankan program-program pemerintah. Ia juga menyampaikan rasa terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk menjadi bagian dari Kabinet Merah Putih. Menurutnya, kepercayaan yang diberikan untuk memimpin BGN merupakan amanah besar yang sebelumnya tidak pernah ia bayangkan.

Dalam kesempatan itu, Dadan menyampaikan perkembangan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hingga saat ini, sebanyak 13.514 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah beroperasi di 38 provinsi, 509 kabupaten/kota, dan 7.022 kecamatan dengan potensi melayani sekitar 39,5 juta penerima manfaat. Penyerapan anggaran program MBG juga disebut telah mencapai Rp35,6 triliun atau sekitar 50,1 persen dari total anggaran yang dialokasikan. Pemerintah menargetkan jumlah penerima manfaat terus bertambah hingga mencapai 82,9 juta orang pada akhir tahun.

Dadan menjelaskan koordinasi lintas kementerian dan lembaga dalam program MBG kini berada di bawah kendali Menteri Koordinator Bidang Pangan. Sementara BGN tetap berfokus pada penyelenggaraan program makan bergizi gratis bagi masyarakat. Ia optimistis target penerima manfaat dapat terus dikejar melalui penambahan sekitar 200 SPPG baru setiap hari yang berpotensi melayani sekitar 600 ribu penerima manfaat tambahan. Dadan juga menyampaikan harapannya agar program makan bergizi gratis terus ditingkatkan kualitas pelaksanaannya sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

Dalam perombakan tersebut, Presiden Prabowo juga mengganti dua Wakil Kepala BGN, yakni Ledwik Pusung dan Sony Sanjaya. Posisi Kepala BGN kini dijabat Nani S. Deang, didampingi Agustina Arumsari dan Trenggono sebagai wakil kepala. Mantan Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, terlihat keluar dari Gedung Bundar Kejaksaan Agung dengan mengenakan rompi tahanan berwarna pink pada Rabu sore. Aktivitas di kantor Badan Gizi Nasional (BGN) di Jalan Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat, tampak berbeda pada Rabu (3/6/2026) pagi.

Keberadaan Warung Madura dinilai mampu menjawab kebutuhan warga perkotaan yang menginginkan akses belanja cepat, mudah, dan dekat dengan tempat tinggal. DPR RI menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama sejumlah pakar dan akademisi untuk membahas revisi Undang-Undang (UU) Kepolisian Negara Republik Indonesia atau RUU Polri. Polisi menangkap dua pelaku pembunuhan terhadap Thomas Agung Wijaya alias P, pria yang ditemukan tewas di saluran irigasi Desa Karya Tani, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur.

Presiden Prabowo Subianto melakukan pergantian jajaran pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) dengan memberhentikan Kepala BGN Dadan Hindayana beserta dua wakil kepala badan tersebut. Ledakan tabung gas elpiji 3 kilogram terjadi di sebuah rumah kontrakan di Jalan Musala, Kalisari, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur. Warga Kabupaten Pati, Jawa Tengah, digegerkan dengan penemuan seorang bayi yang diduga baru dilahirkan dan ditinggalkan di dalam kantong belanja. Bayi tersebut ditemukan dalam kondisi masih hidup dengan tali pusar yang masih menempel.

Polda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menaikkan status penanganan kasus dugaan pembubaran kegiatan ibadah jemaat Gereja Misi Sejahtera (GMS) di Kabupaten Bantul dari tahap penyelidikan ke penyidikan. Musim haji 2026 memasuki fase pemulangan jemaah ke Tanah Air. Di tengah ribuan kisah perjalanan spiritual para jemaah, cerita Jumariah, seorang petani asal Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, menjadi salah satu yang paling menyita perhatian.

Tim Penjinak Bom (Jibom) Detasemen Gegana Satbrimob Polda Papua dikerahkan ke Kabupaten Biak Numfor untuk mempercepat penanganan pasca-ledakan yang terjadi di kawasan permukiman warga. Usai ditetapkan jadi tersangka korupsi MBG, Dadan Hindayana dan Sonny Sanjaya serta Lodewyk Pusung langsung ditahan selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba. Komisi II DPR RI akan mulai membahas revisi Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) dalam waktu dekat.

Top 3 Voli: Performa Megawati Hangestri Menurun Bukan karena Cedera, Cita-cita Megatron Bukan Jadi Atlet, Volimania Indonesia Serbu Hyundai Hillstate Ada sejumlah kejahatan korupsi yang dilakukan eks Kepala BGN Dadan Hindayana dan anak buahnya. Kejagung mengungkap salah satunya adalah perihal penyelewengan tata kelola SPPG. Sengketa hubungan industrial antara mantan Direktur Marketing PT BISI International, Andy Gumala, dengan perusahaan tempatnya bekerja kini bergulir di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada PN Surabaya.

Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana sebagai tersangka terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG)





tvOneNews / 🏆 1. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Pergantian Jajaran Pimpinan BGN Dadan Hindayana Presiden Prabowo Subianto Badan Gizi Nasional Makan Bergizi Gratis

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Pemerintah Copot Dadan Hindayana Sebagai Kepala BGN, Anggota Komisi IX DPR: Pergantian Yang WajarDPR anggap wajar pergantian Kepala BGN dari Dadan Hindayana ke Nanik S. Deyang. Langkah ini diharapkan mempercepat target Program Makan Bergizi Gratis agar lebih fokus dan berkualitas.

Read more »

Pergantian Tiga Pimpinan BGN, Pencopotan Dadan Hindayana, dan Pemberhentian Lodewyk Pusung dan Sony SanjayaMensesneg Prasetyo Hadi didampingi Seskab Teddy Indra Wijaya dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Muhammad Qodari mengumumkan pergantian tiga pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) di Ruang Sidang Kabinet, Jakarta, Selasa (2/6) malam. Dadan Hindayana, Lodewyk Pusung, dan Sony Sanjaya telah dipecat dari jabatannya. Keputusan ini diambil setelah Presiden Prabowo melakukan monitoring dan evaluasi selama hampir satu setengah tahun.

Read more »

Respons Istana soal Jaksa Geledah BGN Setelah Dadan DicopotHari ini, penyidik Kejaksaan Agung menggeledah kantor BGN. Semalam Dadan Hindayana dicopot sebagai kepala BGN.

Read more »

Terkuak! Ini Alasan Prabowo Copot Dadan Hindayana Cs Sebelum Akhirnya Ditahan KejagungPrabowo memberhentikan Kepala BGN Dadan Hindayana serta dua Wakil Kepala BGN, Lodewyk Pusung dan Sony Sonjaya

Read more »