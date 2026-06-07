Performa Mengesankan Ganda Putri Indonesia di Indonesia Open 2026: Progres Nyata dan Modal Berharga

Kepala Pelatih Ganda Putri PP PBSI, Karel Mainaky, menilai penampilan para pemain di Indonesia Open 2026 menunjukkan progres signifikan, dengan Rachel/Febi tembus semifinal. Aspek mental menjadi kunci perubahan.

Kepala Pelatih Ganda Putri PP PBSI, Karel Mainaky , menilai bahwa performa para srikandi Merah Putih di turnamen level BWF World Tour Super 1000, Indonesia Open 2026 , mencerminkan progres yang nyata dan menjadi modal berharga untuk menatap persaingan elite dunia.

Secara mengejutkan, pasangan Rachel/Febi yang baru dipadukan selama sembilan bulan berhasil menembus babak semifinal. Keberhasilan ini dilengkapi oleh dua pasangan Merah Putih lainnya, yakni Siti Fadia Silva Ramadhanti/Amallia Cahaya Pratiwi dan Febriana Dwipuji Kusuma/Meilysa Trias Puspitasari, yang mampu melangkah jauh hingga babak perempat final. Pencapaian ini menjadi sorotan karena menunjukkan peningkatan signifikan dari sektor ganda putri Indonesia yang selama ini berusaha mengejar ketertinggalan dari negara-negara kuat seperti China, Korea, dan Jepang.

Menanggapi pencapaian anak asuhnya, Karel Mainaky mengungkapkan rasa syukur sekaligus optimisme. Menurutnya, aspek mental menjadi poin krusial yang mulai memperlihatkan perubahan positif di lapangan.

"Saya melihat memang ada progres dari anak-anak, sedikit demi sedikit. Penampilan mereka memang cukup baik di turnamen ini. Mereka terlihat lebih yakin, biasanya memandang lawan itu terlalu hebat. Memang saya lagi berusaha agar mereka tidak memandang lawan itu siapa, sebelum kita kalah ya kita tarung dulu," kata Karel dalam keterangan resminya yang dilansir ANTARA pada Minggu.

Ia menambahkan bahwa perubahan pola pikir ini menjadi kunci utama agar para pemain tidak mudah gentar saat berhadapan dengan ganda-ganda top dunia. Langkah impresif Rachel/Febi di babak semifinal akhirnya harus terhenti di tangan ganda putri peringkat satu dunia asal China, Liu Sheng Shu/Tan Ning. Dalam laga yang berlangsung sengit, Rachel/Febi takluk dengan skor dua gim langsung, 17-21, 16-21. Meskipun kalah, performa gigih yang diperlihatkan pasangan muda ini mendapat apresiasi tinggi dari tim kepelatihan.

Karel menyebut anak asuhnya sebenarnya memiliki celah untuk memberikan perlawanan yang lebih jauh. Namun, faktor kematangan bermain di momen-momen kritis masih menjadi pembeda utama, mengingat jam terbang mereka yang masih sangat hijau di level senior.

"Kalau untuk hasil hari ini sebenarnya disayangkan ya. Rachel/Febi sebetulnya punya peluang, mereka sudah berusaha untuk menguasai permainan. Namun ada beberapa hal yang membuat mereka ragu-ragu," jelas Karel. Ia menambahkan bahwa pengalaman bertanding melawan pemain-pemain papan atas dunia seperti ini sangat penting agar Rachel/Febi bisa tampil lebih stabil pada fase-fase krusial ke depan.

Lebih lanjut, Karel menekankan bahwa turnamen ini menjadi ajang pembelajaran berharga bagi seluruh ganda putri Indonesia. Ia optimistis dengan konsistensi latihan dan jam terbang yang terus bertambah, para pemain akan mampu bersaing secara reguler di level tertinggi.

"Kami akan terus mengevaluasi setiap pertandingan. Yang paling penting adalah mereka mau belajar dan tidak cepat puas. Modal mental seperti ini akan menjadi fondasi untuk meraih prestasi yang lebih besar," pungkasnya. Keberhasilan meloloskan tiga pasangan ke babak perempat final dan satu ke semifinal menjadi bukti bahwa program pembinaan yang diterapkan mulai menunjukkan hasil.

Dukungan penuh dari PBSI dan pihak terkait diharapkan terus mengalir agar ganda putri Indonesia dapat kembali berjaya di kancah internasional





VIVAcoid / 🏆 3. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Bulutangkis Ganda Putri Indonesia Indonesia Open 2026 Rachel/Febi Karel Mainaky

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Depak Ganda Jepang, Raymond/Joaquin Lolos Semifinal Indonesia Open 2026Raymond/Indra mengamankan satu tiket ke semifinal Indonesia Open 2026 setelah menang atas pasangan Jepang.

Read more »

Indonesia pastikan satu tiket final ganda putra di Indonesia Open 2026Sektor ganda putra Indonesia dipastikan mempunyai satu pasang finalis pada ajang Indonesia Open 2026.Kepastian tersebut diperoleh setelah Raymond ...

Read more »

Bungkam Ganda Juara Dunia di Perempat Final Indonesia Open 2026, Raymond/Joaquin: Pengalaman Tak Terlupakan!Raymond Indra/Nikolaus Joaquin, mengukir hasil manis saat melawan ganda putra Jepang Takuro Hoki/Yugo Kobayashi di babak perempat final Indonesia Open 2026.

Read more »

Kekalahan Ganda Putri Indonesia di Semifinal Indonesia Open 2026Pasangan ganda putri Indonesia Rachel Allessya Rose dan Febi Setianingrum kalah dari Liu Sheng Shu dan Tan Ning di semifinal Polytron Indonesia Open 2026, berujung pada ketidaklulusan ke final. Artikel ini mengupas detail pertandingan, analyisis permainan, dan prospek ke depan untuk bulu tangkis ganda putri Indonesia.

Read more »