Performa Gemilang Baker Bawa Timnas U17 Indonesia Taklukkan China di Piala Asia 2026

Baker tampil impresif dalam kemenangan Timnas U17 Indonesia atas China, sekaligus mengungkapkan kekagumannya terhadap Jay Idzes dan Justin Hubner sebagai inspirasi bermain.

Timnas Indonesia U17 menunjukkan taringnya di ajang bergengsi Piala Asia U17 2026 dengan meraih kemenangan krusial atas tim kuat China. Pertandingan yang berlangsung di King Abdullah Sports City Training Stadium, Jeddah, pada Rabu dini hari WIB tersebut berakhir dengan skor tipis 1-0 untuk keunggulan Indonesia.

Kemenangan ini menjadi momentum penting bagi skuad Garuda Muda untuk membuktikan kualitas mereka di level Asia, sekaligus memberikan sinyal bahaya bagi lawan-lawan lain di Grup B. Pertandingan berjalan dengan tensi tinggi sejak menit awal, di mana kedua tim saling jual beli serangan, namun disiplin pertahanan yang diterapkan Indonesia terbukti menjadi kunci utama dalam menjaga gawang tetap perawan sepanjang laga. Salah satu sosok yang paling menonjol dalam pertandingan ini adalah Baker.

Pemain yang saat ini membela klub Melbourne City di Australia tersebut tampil sangat dominan di lini tengah dan belakang. Baker tidak hanya berperan sebagai pemutus serangan lawan, tetapi juga aktif dalam membangun serangan dari lini belakang. Puncaknya terjadi pada menit ke-87, ketika Baker melepaskan tembakan jarak jauh yang sangat keras. Meskipun bola tersebut tidak langsung masuk, namun upaya tersebut menciptakan situasi kacau di area pertahanan China yang kemudian dimanfaatkan dengan sempurna oleh Keanu Sanjaya untuk mencetak gol tunggal kemenangan Indonesia.

Kontribusi Baker menunjukkan bahwa ia memiliki visi bermain yang luas dan keberanian untuk mengambil risiko di saat-saat kritis pertandingan. Dalam sebuah sesi wawancara pasca pertandingan, Baker mengungkapkan bahwa performa stabilnya tidak lepas dari pengaruh para pemain senior di Timnas Indonesia. Ia secara terbuka mengakui bahwa Jay Idzes dan Justin Hubner adalah panutan utamanya dalam berkarier di dunia sepak bola. Menurut Baker, gaya bermain kedua pemain tersebut memberikan inspirasi besar baginya untuk terus berkembang.

Ia merasa memiliki kemiripan gaya bermain dengan mereka, terutama dalam hal ketenangan saat menguasai bola di bawah tekanan lawan serta kekuatan dalam duel satu lawan satu saat bertahan. Baker menambahkan bahwa ia sering dibandingkan dengan Justin Hubner karena sifat agresifnya dalam merebut bola, sebuah kualitas yang ia anggap sangat penting untuk menjadi pemain belakang yang tangguh di level internasional.

Kemenangan atas China ini membawa Timnas U17 Indonesia menduduki posisi kedua klasemen sementara di Grup B. Posisi ini sangat strategis karena memberikan peluang besar bagi Indonesia untuk melaju ke babak perempat final. Sesuai dengan regulasi turnamen, setiap tim yang berhasil menembus babak perempat final Piala Asia U17 2026 secara otomatis akan mendapatkan tiket lolos ke putaran final Piala Dunia U17 2026. Hal ini menjadikan setiap pertandingan di fase grup memiliki nilai yang sangat tinggi.

Pelatih dan seluruh staf kepelatihan berharap momentum kemenangan ini dapat dijaga hingga laga terakhir fase grup untuk memastikan langkah menuju panggung dunia. Jika berhasil lolos ke Piala Dunia U17, ini akan menjadi pencapaian luar biasa bagi regenerasi pemain muda Indonesia. Mengingat pengalaman sebelumnya di mana Timnas U17 Indonesia pernah mencicipi atmosfer Piala Dunia namun gagal melangkah jauh dari fase grup, target kali ini tentu lebih tinggi.

Dengan kehadiran pemain berkualitas seperti Baker yang memiliki pengalaman bermain di liga luar negeri, serta bimbingan dari mentalitas pemain senior seperti Idzes dan Hubner, optimisme tinggi menyelimuti skuad Garuda Muda. Dukungan penuh dari seluruh masyarakat Indonesia diharapkan menjadi energi tambahan bagi para pemain untuk terus berjuang memberikan yang terbaik di tanah Saudi Arabia hingga mencapai target maksimal





