Perfect Crown: Kisah Monarki Konstitusional Korea yang Memukau dengan IU dan Byeon Woo Seok

Drakor Perfect Crown membawa kita ke dunia monarki konstitusional Korea, dengan IU dan Byeon Woo Seok sebagai pemeran utama. Drama ini menjanjikan kisah yang menarik tentang status sosial, cinta, dan kebebasan, dengan gaya visual yang memukau dan rating yang tinggi.

Siapa saja yang akan memukau dalam drama Korea (drakor) terbaru, Perfect Crown ? Drakor ini membawa kita ke Korea Selatan yang berbeda, bukan lagi republik seperti yang kita kenal, melainkan sebuah monarki konstitusional . Meskipun kerajaan dan para bangsawan tidak lagi terlibat langsung dalam pemerintahan, mereka tetap menjadi simbol penting negara. Sutradara Park Joon Hwa, dalam sebuah wawancara daring dengan Liputan6.

com pada Senin, 6 April 2026, menjelaskan bahwa salah satu fokus utama dalam produksi ini adalah menghadirkan detail-detail Korea dalam versi monarki konstitusional dengan sangat rinci. Ia mengungkapkan, "Saya membayangkan ruangan tempat keluarga kerajaan tinggal, bagaimana mereka menjalani kehidupan sehari-hari, barang-barang yang mereka miliki, dan bahkan makanan yang mereka santap." Selain itu, perhatian besar juga diberikan pada gaya fashion karakter dalam drakor ini, terutama dua karakter utama yang diperankan oleh IU dan Byeon Woo Seok, yang memiliki latar belakang sangat berbeda. IU berperan sebagai Huiju, seorang wanita dari kalangan masyarakat umum, namun sebenarnya adalah keturunan chaebol, atau konglomerat Korea. Huiju adalah sosok yang cantik, terkenal, dan seorang pengusaha sukses. Namun, ia merasa terpinggirkan dan bahkan menjadi bahan ejekan karena statusnya sebagai anak di luar nikah. IU menjelaskan, "Dia merasa frustrasi karena tidak memiliki status yang diakui, jadi frustrasi adalah kata kunci untuk karakter ini." Gaya penampilan Huiju mencerminkan karakternya yang berani tampil beda. IU melanjutkan, "Huiju adalah seseorang yang selalu menarik perhatian ke mana pun ia pergi, bukan hanya sebagai anggota keluarga kaya tetapi juga sebagai figur yang mirip selebritas.” Ia menambahkan bahwa gaya aslinya adalah tampilan seorang CEO yang tegas dengan setelan jas rapi, tetapi ia juga mencoba warna-warna berani yang sengaja melanggar aturan, gaun ringan, atau bahkan jeans dengan sneakers merah, semua itu dilakukan untuk menjaga tampilan tetap menarik secara visual. Sementara itu, Byeon Woo Seok memerankan karakter Pangeran Agung I-an, yang sangat dicintai oleh rakyatnya. Konsep kostum Pangeran I-an dimulai dengan mempertimbangkan bagaimana Korea akan terlihat jika masih mempertahankan sistem kerajaan. Sutradara dan tim kostum bekerja keras untuk menghadirkan Pangeran Korea era modern. Kostum yang dikenakan Byeon Woo Seok sangat berbeda dengan yang dikenakan oleh IU. Ia tampil dengan nuansa kontemporer, menggabungkan elemen modern dan tradisional. Ia mengenakan hanbok seperti jubah “cheollik” dan mantel “durumagi” dengan potongan busana gaya Barat. Kain tradisional seperti sutra dan detail seperti dasi “otgoreum” tetap dipertahankan. Drakor Perfect Crown mengisahkan kisah Huiju (IU), seorang wanita yang memiliki segalanya kecuali status sosial yang diimpikannya. Meskipun berasal dari keluarga konglomerat, ia merasa terasing sebagai anak tidak sah. Di sisi lain, Pangeran Agung Ian (Byeon Woo Seok) merasakan kesedihan karena tidak memiliki kebebasan meskipun memiliki status kerajaan yang tinggi. Drama Korea ini, yang juga dapat diakses melalui platform Disney Plus, berhasil meraih rating rata-rata nasional sebesar 7,8 persen untuk episode perdananya, menurut data Nielsen Korea pada Minggu, 12 April 2026. Episode kedua yang tayang pada 11 April kemarin bahkan mencatatkan rating rata-rata nasional yang lebih tinggi, yaitu 9,5 persen. Kesuksesan awal ini menunjukkan daya tarik kuat dari cerita dan penampilan para pemain, serta antusiasme penonton terhadap penggambaran Korea Selatan dalam setting monarki konstitusional. Kehadiran drakor ini tidak hanya menawarkan hiburan, tetapi juga membuka wawasan tentang kemungkinan-kemungkinan sejarah dan budaya, dengan gaya visual yang memukau dan cerita yang menyentuh.





