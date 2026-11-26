Sido Muncul resmi peresmikan TAMASYA TPA Tripartit Berdikari. Fasilitas ini menyediakan layanan pengasuhan anak usia dini bagi karyawan dengan subsidi biaya yang signifikan.

Sido Muncul resmi meluncurkan fasilitas Taman Asuh Sayang Anak ( TAMASYA) dalam acara peresmian yang digelar pada Rabu (25/11/2026). Langkah strategis ini diambil oleh perusahaan swasta padat karya tersebut untuk memenuhi kebutuhan pengasuhan anak bagi para karyawannya di lingkungan pabrik. Inisiatif ini menandai komitmen serius dalam menciptakan ekosistem kerja yang ramah keluarga dan mendukung keseimbangan profesi serta tanggung jawab domestik.

Ritual Peresmian Fasilitas Tamasya

Peresmian fasilitas TAMASYA TPA Tripartit Berdikari Sido Muncul dilakukan dengan pemotongan pita simbolis oleh Direktur Utama Sido Muncul, Dr (H.C) Irwan Hidayat, bersama Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga serta Kepala BKKBN, Dr H Wihaji S.Ag M.Pd. Kehadiran pejabat tinggi pemerintah ini menunjukkan dukungannya terhadap program pengasuhan anak berbasis industri. Bersama mereka, Penasihat Dharma Wanita Persatuan Uni Kuslantasi Wihaji dan Deputi Kemenko PMK Woro Sri Hastuti turut mengakhiri masa tunggu karyawan akan kehadiran daycare mandiri.

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Acara peresmian ini dihadiri oleh rangkaian pemangku kepentingan penting dari berbagai sektor. Bupati Semarang H Ngesti Nugraha S.H M.H serta jajaran Forkopimda dan anggota DPRD Jawa Tengah hadir memberikan apresiasi. Kehadiran perwakilan Kemendukbangga dan BKKBN menegaskan bahwa program ini merupakan bagian dari koordinasi nasional yang terstruktur untuk peningkatan kualitas keluarga dan kependudukan.

Implementasi Program TAMASYA Industri

Fasilitas ini merupakan bagian integral dari rangkaian program Kick Off TAMASYA Goes To Industry yang diinisiasi oleh Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Program pemerintah ini mendorong sektor swasta untuk menyediakan layanan pengasuhan anak melalui kolaborasi tripartit antara pemerintah, perusahaan, dan serikat pekerja. Melalui skema multipihak ini, Sido Muncul bertindak sebagai percontohan implementasi fasilitas di lingkungan industri manufaktur.

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Fasilitas TAMASYA TPA Tripartit Berdikari Sido Muncul beroperasi sebagai cabang dari TPA Tripartit Berdikari yang berada di bawah naungan Yayasan Anugerah Tripartit Serasi Kabupaten Semarang. Sebagai perusahaan swasta murni yang mengutamakan sektor padat kerja, Sido Muncul mencatatkan dominasi tenaga kerja perempuan. Inisiatif ini menjadikan perusahaan sebagai pelopor pertama yang menghadirkan fasilitas TAMASYA secara mandiri di tengah kompleksitas industri.

Dukungan Finansial dan Kapasitas Layanan

Berdiri di atas lahan seluas 639 meter persegi dengan luas bangunan 105 meter persegi, fasilitas ini dirancang untuk menampung 15 anak berusia dua hingga lima tahun. Kapasitas awal ini disesuaikan dengan kebutuhan operasional harian namun memiliki potensi pengembangan mengingat lebih dari dua ribu karyawan bekerja di sini dengan seribu di antaranya adalah perempuan. Layanan pengasuhan beroperasi setiap hari kerja dari pukul 07.00 hingga 17.00 WIB dengan pendampingan tiga orang guru pengasuh profesional.

Sido Muncul memberikan subsidi biaya pengasuhan yang signifikan untuk meringankan beban keuangan karyawan. Dari total biaya operasional sebesar Rp1,5 juta per anak setiap bulan, perusahaan menanggung Rp1,2 juta. Karyawan hanya dikenakan biaya sebesar Rp300 ribu per bulan, yang mencerminkan dukungan penuh perusahaan terhadap kesejahteraan keluarga pekerja.

Strategi Jangka Panjang Perusahaan

Direktur Utama Dr Irwan Hidayat menjelaskan bahwa fasilitas ini merupakan evolusi dari layanan daycare sebelumnya yang beralih dari sistem outsourcing pihak ketiga ke pengelolaan mandiri. Keputusan ini diambil agar layanan pengasuhan berada lebih dekat dengan aktivitas kerja karyawan. Hal ini diharapkan dapat memberikan ketenangan mental bagi orang tua saat menjalankan profesionalisme di lingkungan pabrik.

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Melalui program ini, perusahaan menekankan bahwa perhatian terhadap karyawan mencakup aspek kesejahteraan dan kebahagiaan bersama keluarga. Harapan长远nya, ruang ini menjadi tempat anak-anak belajar berbagi dan bersosialisasi sejak dini. Interaksi sosial di usia dini diharapkan membangun jaringan pertemanan yang sehat dan mendukung tumbuh kembang generasi penerus bangsa.