Peresmian Museum Rumah MT Haryono di Menteng, Jakarta Pusat

Pemerintah Provinsi Jakarta meresmikan Museum Rumah MT Haryono di Menteng pada 10 November 2026. Bangunan cagar budaya ini menampilkan sisi personal pahlawan yang gugur dalam peristiwa G30S 1965.

Pemerintah Provinsi Jakarta secara resmi telah meresmikan Museum Rumah MT Haryono pada tanggal 10 November 2026. Peresmian ini dilakukan tepat pada peringatan Hari Pahlawan, menandai diaktifkannya kembali sebuah rumah bergaya kolonial yang bersejarah sebagai destinasi edukasi publik. Bangunan yang berlokasi di Jalan Prambanan, Menteng, Jakarta Pusat, ini sebelumnya telah ditetapkan sebagai cagar budaya sejak tahun 1993 dan resmi menjadi aset pemerintah daerah pada tahun 2018.

Ruang Personal Pahlawan Revolusi G30S

Museum ini dirancang untuk menghadirkan narasi sejarah melalui sudut pandang kehidupan pribadi Letnan Jenderal TNI (Anumerta) MT Haryono. Pengunjung tidak hanya disuguhkan kisah heroik militer, tetapi juga sisi manusiawi dari sang jenderal yang gugur dalam peristiwa Gerakan 30 September tahun 1965. Interior rumah tersebut menampilkan barang-barang pribadi, koleksi foto keluarga, dan memorabilia yang mencerminkan hobi MT Haryono sebagai penikmat musik klasik dan pecinta tanaman anggrek.

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Upaya ini bertujuan agar masyarakat dapat mengenal pahlawan revolusi tersebut sebagai individu yang utuh. Di balik gelar jenderal, MT Haryono adalah suami dari Mariatni Martokoesoemo dan ayah dari lima anak. Rumah ini menyimpan rekaman harian sebuah keluarga yang harus menghadapi tragedi kehilangan kepala keluarga saat ia tewas pada usia 41 tahun. Kehadiran museum ini menjadi medium untuk mengenang keteladanan beliau sebagai prajurit, intelektual, dan kepala rumah tangga.

Riwayat Hidup dan Karier Diplomasi MT Haryono

MT Haryono lahir di Surabaya pada tanggal 20 Januari 1924. Latar belakang intelektualnya terbentuk kuat melalui penguasaan beberapa bahasa asing, yaitu bahasa Inggris, Belanda, dan Jerman. Keterampilan linguistik ini menjadi modal penting dalam perjalanan kariernya, terutama ketika ia terlibat dalam tugas diplomasi internasional. Ia berkontribusi signifikan dalam Konferensi Meja Bundar di Den Haag, Belanda, yang merupakan salah satu upaya krusial dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia di kancah dunia.

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Karier militernya terus menanjak hingga ia mencapai pangkat tertinggi Letnan Jenderal. Namun, pencapaian profesional ini berjalan beriringan dengan komitmen penuh terhadap tanggung jawabnya di rumah tangga. Ia dikenal sebagai sosok yang mampu menyeimbangkan antara kewajiban negara dan kasih sayang kepada istri serta anak-anaknya. Kisah hidupnya yang kemudian terputus oleh peristiwa G30S menjadi pelajaran berharga tentang pengabdian tanpa pamrih kepada bangsa.

Warisan Cagar Budaya dan Pembelajaran Sejarah

Bangunan yang berdiri di atas lahan seluas 1.221 meter persegi ini memiliki nilai historis yang sangat tinggi bagi perkembangan Jakarta. Sebagai bangunan cagar budaya, keberlangsungannya dijaga melalui fungsi baru sebagai ruang pembelajaran. Sekretaris Daerah Provinsi Jakarta, Uus Kuswanto, menekankan bahwa konsep museum ini mengajak masyarakat untuk bertamu ke rumah seorang pahlawan.

Pengalaman ini diharapkan dapat memberikan inspirasi mendalam bagi pengunjung generasi muda maupun dewasa. Melalui penelusuran cerita-cerita yang tersimpan di dalam ruangan-ruangan rumah tersebut, nilai-nilai kepahlawanan dapat dipahami secara lebih intim dan relevan. Museum Rumah MT Haryono tidak hanya berfungsi sebagai pelestarian arsitektur kolonial, tetapi juga sebagai jembatan penghubung antara masa lalu kelam dan masa kini yang damai. Kehadiran institusi ini memastikan bahwa memori kolektif mengenai peristiwa 1965 tetap hidup dan terus ditransmisikan ke generasi mendatang.