Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meresmikan gedung baru RS Harapan Kita yang bertujuan menekan angka kematian jantung dan menargetkan operasi jantung tersedia di seluruh provinsi tahun depan.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin telah secara resmi meresmikan Gedung Harapan Kita- Tokushukai yang berlokasi di dalam wilayah Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita di Jakarta. Upacara peresmian ini dilaksanakan pada Sabtu, 27 November 2026, sebagai langkah strategis pemerintah untuk meningkatkan akses layanan kesehatan jantung bagi seluruh lapisan masyarakat di Indonesia.

Ekspansi Layanan Operasi Jantung ke 30 Provinsi

Indonesia saat ini telah berhasil menempatkan layanan bedah jantung di 30 provinsi dari total 34 provinsi yang ada, menandai penurunan signifikan dari kondisi sebelumnya yang hanya terbatas di 9 provinsi. Menteri Budi Gunadi Sadikin menegaskan komitmen serius pemerintah untuk memastikan bahwa layanan operasi jantung dapat diakses di seluruh wilayah Indonesia tanpa terkecuali pada tahun 2027. Saat ini, masih ada empat daerah yang belum memiliki fasilitas bedah jantung, yaitu Bengkulu, Sulawesi Barat, Maluku Utara, dan Jayapura. Pemerintah telah memberikan jaminan kepada masyarakat di keempat daerah tersebut bahwa layanan operasi jantung akan segera tersedia di tahun depan.

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Mengatasi Penyerangan Penyakit Jantung Terhadap Kehidupan

Penyakit jantung menempati posisi sebagai pembunuh nomor dua tertinggi di Indonesia dengan mencatatkan angka kematian mencapai 300 ribu orang setiap tahunnya. Situasi ini sangat mengkhawatirkan karena setiap dua menit, satu orang meninggal dunia akibat serangan jantung di seluruh nusantara. Hal ini menjadi tantangan besar dalam pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang menargetkan peningkatan rata-rata usia harapan hidup rakyat Indonesia dari 72 tahun menjadi 76 tahun. Oleh karena itu, pengurangan angka kematian akibat penyakit jantung menjadi prioritas utama dalam strategi nasional kesehatan masyarakat.

Reformasi Manajemen RS Jantung dan Pembuluh Darah

Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita telah undergo reformasi manajemen yang intensif selama lima tahun terakhir sehingga berubah menjadi rumah sakit vertikal yang efisien dan mandiri secara finansial. Sebelum reformasi, banyak rumah sakit Kementerian Kesehatan mengalami kerugian besar, mengalami kesulitan membayar obat-obatan, dan sebagian dokter harus mencari penghasilan tambahan dengan praktek di luar jam kerja. Kini, status rumah sakit ini telah berubah total dengan mencatatkan omset tahunan sebesar Rp1,3 triliun, menunjukkan kemandirian finansial yang kuat yang dapat kembali untuk meningkatkan kualitas layanan pasien.

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Volume Pasien Tinggi dan Subsidi bagi yang Mampu

Secara operasional, rumah sakit ini melayani lebih dari 280 ribu pasien setiap tahunnya dengan 20 ribu di antaranya merupakan pasien yang harus menginap untuk perawatan intensif. Dari jumlah tersebut, sekitar 5 ribu orang mendapatkan layanan pemasangan ring jantung dan 3 ribu orang lainnya menjalani operasi bypass atau penggantian katup jantung. Menariknya, 70 persen dari seluruh pasien yang menjalani prosedur bedah jantung tersebut ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Keuntungan finansial yang besar dari operasional ini digunakan secara cerdas untuk mensubsidi pasien-patient yang memiliki luka parah namun tidak mampu membayar biaya pengobatan, sehingga menjamin akses kesehatan yang adil.

Kerjasama Internasional dan Pusat Pelatihan Dokter

Kerjasama strategis dengan Tokushukai diperkuat melalui pendanaan senilai Rp1 triliun untuk pembangunan gedung baru yang dilengkapi dengan teknologi medis terkini dan pengadaan alat-alat canggih. Kerjasama ini juga mencakup kedatangan para dokter senior dari Jepang yang akan memberikan pelatihan intensif bagi tenaga medis lokal. Gedung ini akan berfungsi sebagai pusat pelatihan penanganan penyakit jantung bagi seluruh dokter di Indonesia. Langkah ini diharapkan mampu menekan jumlah uang yang dikeluarkan masyarakat Indonesia untuk berobat ke luar negeri karena fasilitas dan keahlian medis di dalam negeri sudah setara dengan standar internasional.