Peresmian 23 Semarang Shopping Center: Sinergi untuk Membangun Kota Semarang

Peresmian 23 Semarang Shopping Center merupakan sinergi dari visi bersama untuk menciptakan ruang yang relevan dengan kebutuhan masyarakat, sekaligus memberikan dampak jangka panjang bagi perkembangan Kota Semarang.

Peresmian 23 Semarang Shopping Center merupakan sinergi dari visi bersama untuk menciptakan ruang yang relevan dengan kebutuhan masyarakat, sekaligus memberikan dampak jangka panjang bagi perkembangan Kota Semarang .

President Director & CEO Paradise Indonesia, Anthony P. Susilo, mengharapkan kehadiran 23 Semarang Shopping Center dapat memberikan kontribusi positif bagi perkembangan Kota Semarang ke depan. Bina Nusantara Group melalui Direktur utama PT Prakasita Agung Mandiri, Lawrence Wibisono, menegaskan bahwa kolaborasi ini mencerminkan komitmen perusahaan dalam membangun kontribusi yang berkelanjutan bagi masyarakat dan kota. Lawrence juga menambahkan bahwa bagi Binus Group, 23 Semarang & Hyatt Place Semarang merupakan wujud nyata bagaimana kolaborasi strategis dapat menciptakan dampak yang melampaui aspek bisnis.

Kedua grup menghadirkan sebuah destinasi terpadu yang memadukan retail, kuliner, hiburan, dan ruang publik terbuka dalam satu ekosistem yang dirancang untuk menjawab perubahan gaya hidup urban masa kini. Lebih dari sekadar pusat perbelanjaan, 23 Semarang Shopping Center dikembangkan sebagai ruang bersama yang dapat mendorong interaksi sosial, memperkuat konektivitas kota, serta menjadi bagian dari dinamika baru masyarakat Semarang. Selain menghadirkan destinasi gaya hidup modern, 23 Semarang Shopping Center juga dirancang sebagai platform pertumbuhan ekonomi lokal, dan implementasi prinsip pembangunan berkelanjutan.

Melalui keterlibatan lebih dari 50 tenant UMKM dan brand lokal dari berbagai kategori usaha, 23 Semarang Shopping Center memberikan ruang yang luas bagi pelaku usaha daerah untuk berkembang dan menjangkau pasar yang lebih besar. Komitmen tersebut juga diperkuat melalui penyediaan area usaha permanen maupun area pameran dan bazar, yang secara khusus disiapkan untuk mendukung promosi produk-produk lokal Jawa Tengah. Inisiatif ini mencerminkan peran 23 Semarang sebagai katalisator ekonomi baru yang mendorong pertumbuhan UMKM, sekaligus memperkuat daya saing ekonomi daerah.

Komitmen kedua grup dalam membangun kawasan yang terintegrasi tidak berhenti pada peresmian 23 Semarang Shopping Center. Binus juga menggelar prosesi groundbreaking, sebagai penanda dimulainya pembangunan Hyatt Place Semarang yang berdampingan dengan 23 Semarang Shopping Center





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23 Semarang Shopping Center Peresmian Kota Semarang Bisnis Ekonomi Pembangunan Berkelanjutan

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