Perempuan Muda China Prefer Pakaian Pria: Hemat Nyaman dan Bebas dari Standar Kecantikan

Perempuan muda di China semakin banyak beralih ke pakaian pria guna kualitas bahan yang lebih baik harga terjangkau dan kenyamanan yang tinggi. Tren ini viral di Xiaohongshu dan Douyin sebagairespons terhadap tekanan standar kecantikan di pakaian wanita serta lesunya ekonomi pasca-Covid.

Perempuan muda di China mulai beralih ke pakaian pria , didorong oleh kualitas lebih baik harga lebih murah dan tingkat kenyamanan yang tinggi. Tren ini menjadi populer diplatform Xiaohongshu dengan tagar terkait menembus puluhan juta tayangan.

Kexin, seorang pekerja Shanghai, membagikan pengalamannya beralih setelah algoritma Douyin menyarankan produk pria. Ia menemukan kualitas Material dan harga lebih baik sambil menghindari tekanan standar kecantikan yang umum di pakaian wanita. Fenomena juga terkait dengan lesunya perekonomian China pasca-Covid di mana konsumen lebih memprioritaskan nilai guna dan daya tahan. Jadwal kerja 996 membuat budget terbatas sehingga pakaian pria yang murah dan mudah dikembalikan menjadi pilihan.

Kexin tidak lagi menghabiskan banyak uang untuk pakaian karena jarang memakai baju yang sama lebih dari satu musim





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