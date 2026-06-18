Perebutan Sepatu Emas Piala Dunia 2026: Messi Bersinar, Ronaldo Tersandung

Lionel Messi mencetak hat-trick untuk Argentina di laga pembuka Piala Dunia 2026, sementara Cristiano Ronaldo gagal mencetak gol saat Portugal ditahan imbang oleh DR Kongo.

Piala Dunia 2026 telah resmi dimulai dan persaingan menuju Sepatu Emas langsung memanas. Sejumlah bintang menunjukkan ketajamannya pada laga pembuka, namun ada pula nama besar yang justru gagal bersinar.

Lionel Messi menjadi sorotan utama setelah mencetak hat-trick spektakuler saat Argentina menghajar Aljazair 3-0 di laga perdana Grup J. Tiga gol tersebut membuat Messi sementara memimpin daftar top skor Piala Dunia 2026. Penampilan gemilang megabintang berusia 38 tahun itu sekaligus mengirim pesan bahwa dirinya masih menjadi ancaman utama meski berada di penghujung karier internasionalnya. Tak hanya memuncaki daftar pencetak gol sementara, Messi juga mencatat sejarah baru.

Hat-trick ke gawang Aljazair membuatnya menyamai rekor 16 gol Piala Dunia milik legenda Jerman, Miroslav Klose, sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah turnamen. Messi kini menjadi pemain pertama yang tampil dalam enam edisi Piala Dunia, sebuah pencapaian luar biasa yang mungkin sulit ditandingi. Di sisi lain, Cristiano Ronaldo justru mengalami awal yang buruk.

Portugal yang datang dengan status salah satu kandidat kuat juara hanya mampu bermain imbang 1-1 melawan DR Kongo pada laga pembuka Grup K. Ronaldo tampil penuh selama pertandingan, namun gagal mencetak gol maupun memberikan assist. Penyerang berusia 41 tahun itu kesulitan mendapatkan ruang dan nyaris tak memberikan ancaman berarti kepada pertahanan lawan. Hasil tersebut membuat Ronaldo belum membuka rekening golnya di Piala Dunia 2026. Situasi itu semakin kontras karena terjadi hanya sehari setelah Messi mencuri perhatian dunia lewat hat-trick spektakulernya.

Usia 41 tahun 132 hari, Ronaldo mencatat rekor sebagai pemain lapangan tertua yang menjadi starter di Piala Dunia 2026, namun rekor tersebut tak diiringi dengan performa gemilang. Puasa gol Ronaldo kini makin panjang dan menjadi sorotan media. Selain Messi, beberapa penyerang elite lainnya juga langsung meramaikan perburuan Sepatu Emas. Harry Kane sukses mencetak dua gol saat Inggris menundukkan Kroasia dengan skor 4-2.

Kylian Mbappe, yang juga menjadi andalan Prancis, langsung menunjukkan kualitasnya dengan menyumbang dua gol. Sementara bomber Norwegia Erling Haaland tak mau kalah setelah mencetak brace ketika negaranya mengalahkan Irak 4-1. Nama lain yang masuk jajaran papan atas adalah striker Amerika Serikat Folarin Balogun. Penyerang yang tampil tajam pada laga pembuka itu juga mengoleksi dua gol dan ikut bersaing di posisi teratas daftar pencetak gol sementara.

Persaingan menuju Sepatu Emas Piala Dunia 2026 diprediksi akan berlangsung ketat sepanjang turnamen, dengan Messi, Kane, Mbappe, Haaland, dan Balogun sebagai kandidat utama. Klasemen sementara grup juga mulai menunjukkan kejutan, dengan Norwegia dan Argentina sukses memimpin grup usai meraih kemenangan impresif. Seluruh mata kini tertuju pada pertandingan-pertandingan selanjutnya untuk melihat siapa yang akan keluar sebagai pencetak gol terbanyak dan membawa negaranya melaju ke fase gugur





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Piala Dunia 2026 Sepatu Emas Lionel Messi Cristiano Ronaldo Hat-Trick

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