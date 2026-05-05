Perebutan Pengaruh di Jalur Perdagangan Laut Global: Dominasi China dan Respons Negara-Negara Lain

Negara-negara besar berlomba memperluas pengaruh di jalur perdagangan laut global, dengan China menjadi pemain paling agresif. Investasi besar-besaran dalam infrastruktur pelabuhan memicu kekhawatiran akan dominasi China dalam rantai pasok global dan mendorong respons dari negara-negara Barat.

Jakarta, persaingan pengaruh di jalur perdagangan laut global semakin memanas, dengan negara-negara besar berlomba memperluas kendali mereka. Fenomena ini didorong oleh pentingnya jalur laut dalam perdagangan dunia, di mana sekitar 80% perdagangan global berlangsung melalui laut.

Pelabuhan-pelabuhan strategis, seperti Selat Hormuz dan Selat Malaka, menjadi titik fokus perebutan pengaruh. Kekhawatiran utama yang muncul adalah dominasi China yang semakin kuat dalam rantai pasok global. China telah berinvestasi besar-besaran dalam infrastruktur pelabuhan di seluruh dunia, menguasai atau berinvestasi di setidaknya 129 pelabuhan di luar negeri dengan nilai investasi lebih dari US$80 miliar. Kehadiran China di pelabuhan-pelabuhan strategis ini berpotensi meningkatkan perdagangan dengan China secara signifikan, namun dapat mengurangi ekspor ke negara lain.

Dominasi China tidak hanya terbatas pada kepemilikan pelabuhan, tetapi juga mencakup produksi peralatan pelabuhan, seperti crane bongkar muat peti kemas dan kontainer pengiriman, serta pengembangan platform manajemen logistik seperti LOGINK. Platform LOGINK ini bahkan telah digunakan di 24 negara dan 86 pelabuhan, dan mampu melacak pergerakan sekitar 90% kapal kontainer di seluruh dunia. Kekhawatiran keamanan data telah mendorong Amerika Serikat untuk melarang penggunaan LOGINK pada tahun 2023.

Menanggapi dominasi China, negara-negara Barat dan perusahaan global mulai meningkatkan investasi mereka di sektor maritim. Sejak 2021, investasi non-China di sektor maritim mencapai sekitar US$140 miliar. Perusahaan-perusahaan seperti Hapag-Lloyd, AP Moller-Maersk, dan CMA CGM memperluas jaringan mereka melalui akuisisi dan ekspansi pelabuhan. Perebutan pengaruh ini terlihat jelas dalam konflik di Panama Canal, di mana akuisisi aset pelabuhan oleh investor Barat memicu reaksi keras dari China.

Namun, lonjakan pembangunan pelabuhan juga menyimpan risiko, termasuk potensi duplikasi fasilitas, over kapasitas, dan proyek yang tidak efisien. Ambisi setiap negara untuk menjadi pusat logistik global juga dinilai tidak realistis, dan sebagian proyek berpotensi mengalami kerugian. Tekanan politik juga dapat memaksa perusahaan pelayaran menggunakan rute yang tidak efisien secara ekonomi, yang dapat meningkatkan biaya logistik dan harga barang.

Dalam jangka pendek, gangguan seperti kemacetan pelabuhan dan lonjakan tarif pengiriman diperkirakan akan terus terjadi, yang dapat berdampak pada harga barang dan keterlambatan pengiriman bagi konsumen global. Di sisi lain, persaingan yang semakin ketat juga membawa dampak positif. Pelabuhan tidak lagi dapat bertindak sebagai monopoli dan menentukan tarif sesuka hati. Mereka kini terdorong untuk memberikan layanan yang lebih baik dengan harga yang lebih kompetitif demi mempertahankan pelanggan.

Proyeksi investasi infrastruktur pelabuhan global diperkirakan mencapai US$90 miliar per tahun pada tahun 2035, menunjukkan pentingnya sektor ini dalam perekonomian global. Peningkatan investasi ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan kapasitas pelabuhan, serta mengurangi ketergantungan pada titik-titik kritis dalam rantai pasok global. Namun, penting untuk memastikan bahwa pembangunan pelabuhan dilakukan secara efisien dan berkelanjutan, dengan mempertimbangkan dampak lingkungan dan sosial. Persaingan antara negara-negara besar dalam sektor pelabuhan akan terus berlanjut, dan dampaknya akan dirasakan oleh seluruh dunia.

Keberhasilan dalam perebutan pengaruh ini akan bergantung pada kemampuan masing-masing negara untuk berinvestasi dalam infrastruktur, teknologi, dan sumber daya manusia, serta untuk membangun kemitraan yang kuat dengan negara-negara lain





cnbcindonesia / 🏆 7. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Pelabuhan China Geopolitik Perdagangan Laut Investasi Rantai Pasok Logistik Infrastruktur Amerika Serikat Selat Malaka Selat Hormuz

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

AC Milan Wajib Menang Melawan Sassuolo Demi Perebutan PeringkatAC Milan menghadapi tantangan berat melawan Sassuolo dalam lanjutan Serie A Liga Italia. Meski unggul dalam rekor pertemuan, performa Milan sedang tidak stabil dan Sassuolo memiliki pemain kunci Domenico Berardi. Absennya Luka Modric menambah kesulitan bagi AC Milan. Kemenangan wajib bagi Rossoneri untuk mempertahankan posisi di klasemen sementara dan mengejar tiket Liga Champions.

Read more »

MPL Indonesia Season 17 Makin Panas, Persaingan Puncak Klasemen Bikin Perebutan Tiket Playoff Semakin SengitMPL Indonesia Season 17 makin panas dengan persaingan ketat ONIC, RRQ, EVOS, dan Bigetron. Perebutan tiket playoff diprediksi berlangsung hingga pekan terakhir.

Read more »

Tinju Dunia: Usai Kalahkan Junto Nakatani, Naoya Inoue Siap Tantang Jesse Rodriguez di Perebutan Gelar JuaraBerita Tinju Dunia: Usai Kalahkan Junto Nakatani, Naoya Inoue Siap Tantang Jesse Rodriguez di Perebutan Gelar Juara terbaru hari ini 2026-05-04 14:08:53 dari sumber yang terpercaya

Read more »

Jadwal Persipura Vs Adhyaksa FC - Duel Perebutan Tiket Terakhir ke Super League Musim DepanSatu tiket terakhir ke Super League musim depan akan diperebutkan oleh Persipura Jayapura dan Adhyaksa FC Banten

Read more »

Perebutan Kekuasaan di Samsung: Dinasti Keluarga Lee dan Skandal KorupsiArtikel ini membahas dinamika internal dan pergantian kepemimpinan di Samsung, raksasa teknologi Korea Selatan, dengan fokus pada peran penting keluarga Lee dan skandal korupsi yang melibatkan Lee Jae-yong. Artikel ini juga menyoroti sejarah keluarga Lee dalam mengendalikan Samsung dan tantangan yang mereka hadapi dalam mempertahankan kekuasaan.

Read more »

Menpora Erick Dorong Transformasi SEA Games SEA Ministerial Meeting on Youth and Sports 2026, Raih Dukungan Menpora Asia TenggaraErick Thohir dorong transformasi SEA Games jadi ajang pembinaan atlet, usulnya didukung negara-negara Asia Tenggara.

Read more »