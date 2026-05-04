Perebutan Kekuasaan di Samsung: Dinasti Keluarga Lee dan Skandal Korupsi

Artikel ini membahas dinamika internal dan pergantian kepemimpinan di Samsung, raksasa teknologi Korea Selatan, dengan fokus pada peran penting keluarga Lee dan skandal korupsi yang melibatkan Lee Jae-yong. Artikel ini juga menyoroti sejarah keluarga Lee dalam mengendalikan Samsung dan tantangan yang mereka hadapi dalam mempertahankan kekuasaan.

Pergeseran kekuasaan di perusahaan-perusahaan besar dunia seringkali luput dari perhatian publik, namun tidak demikian dengan Samsung , raksasa teknologi Korea Selatan . Kinerja produk dan kelancaran layanan Samsung seringkali tidak menjadi sorotan utama, melainkan dinamika internal perusahaan dan pergantian kepemimpinan.

Dinasti keluarga Lee, pendiri Samsung, memiliki peran sentral dalam perekonomian Korea Selatan, sehingga setiap perubahan di pucuk pimpinan selalu menjadi berita utama. Peristiwa penting terjadi pada 2017 ketika Lee Jae-yong, pewaris yang telah lama dipersiapkan, dipenjara terkait skandal korupsi yang juga menjatuhkan presiden Korea Selatan. Situasi ini semakin kompleks ketika ayahnya, Lee Kun-hee, dirawat di rumah sakit akibat serangan jantung pada 2015, meninggalkan posisi kepemimpinan yang belum sepenuhnya aman bagi Lee Jae-yong.

Lee Jae-yong dituduh menyumbangkan dana ke yayasan yang dikelola oleh Choi Soon-sil, teman dekat mantan Presiden Park Geun-hye, sebagai imbalan atas dukungan politik. Selain itu, ia juga dituduh melakukan manipulasi saham dan akuntansi dalam merger antara Samsung C&T dan Cheil Industries, dengan tujuan menguasai porsi terbesar entitas hasil merger dan mengendalikan Samsung Electronics, inti dari kerajaan bisnis keluarga Lee. Skandal korupsi ini memicu protes besar-besaran di Seoul pada 2016, yang berujung pada pemakzulan presiden.

Sejak didirikan sebagai toko kelontong pada akhir 1930-an, Samsung telah berada di bawah kendali keluarga Lee, yang dianggap setara dengan bangsawan di Korea Selatan. Keluarga ini telah mengembangkan bisnis menjadi kekuatan global yang mencakup berbagai sektor, termasuk asuransi, chip memori, konstruksi, dan teknologi sehari-hari. Untuk mempertahankan kendali keluarga, Samsung telah melalui serangkaian merger, akuisisi, dan transfer kekuasaan yang rumit, yang bahkan membawa Lee Jae-yong ke penjara. Ia telah memegang kendali de facto sejak 2014, setelah ayahnya mengalami serangan jantung.

Namun, menjadi pemimpin sementara, ia menghadapi tantangan dalam menyelesaikan proses pengamanan kendali penuh keluarga atas Samsung, sebuah imperium bisnis yang kompleks dengan puluhan perusahaan yang saling terkait. Selain itu, keluarga Lee juga menghadapi tagihan pajak warisan yang sangat besar, mencapai lebih dari 10 miliar dolar AS. Lee Jae-yong dipilih sebagai penerus karena ia adalah satu-satunya anak laki-laki, meskipun persiapan selama tiga dekade tidak sepenuhnya meyakinkan sebagian pihak.

Beberapa pihak menilai saudara perempuannya lebih kompeten, dan ia dikritik karena dianggap kurang tegas. Kemampuannya juga dipertanyakan setelah proyek e-Samsung gagal dalam kejatuhan dotcom. Sejarah keluarga Lee juga mencatat persaingan suksesi yang tidak mulus. Lee Kun-hee, ayah Lee Jae-yong, dipilih untuk memimpin perusahaan melangkahi dua kakaknya yang lebih tua, memicu sengketa dengan kakaknya, Lee Maeng-hee.

Meskipun Lee Maeng-hee mengklaim telah menjalankan perusahaan selama tujuh tahun, Lee Kun-hee akhirnya ditunjuk sebagai pewaris pada 1976, sebuah keputusan yang berdampak besar selama puluhan tahun. Setelah awal yang tidak pasti, Lee Kun-hee membawa Samsung menuju periode kesuksesan selama 1980-an dan 1990-an, namun tantangan baru terus bermunculan





