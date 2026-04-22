Perebutan James Trafford: Liverpool, Chelsea, dan Klub Liga Premier Lainnya Bersaing Mendapatkan Kiper Muda Manchester City

James Trafford, kiper Manchester City, menjadi incaran sejumlah klub Liga Premier termasuk Liverpool dan Chelsea. Ia mencari klub baru untuk mendapatkan kesempatan bermain reguler sebagai kiper utama.

Persaingan sengit diperkirakan akan terjadi di bursa transfer mendatang untuk mendapatkan jasa James Trafford , kiper muda berbakat milik Manchester City . Beberapa klub besar Liga Premier Inggris, termasuk Liverpool , Chelsea , Tottenham Hotspur, Newcastle United, dan Aston Villa, telah menunjukkan minat yang kuat untuk merekrut pemain internasional Inggris ini.

Trafford sendiri dikabarkan terbuka untuk mencari klub baru demi mendapatkan kesempatan bermain reguler sebagai kiper utama, sebuah ambisi yang sulit diwujudkan di Etihad Stadium saat ini. Ketertarikan terhadap Trafford bukan tanpa alasan. Penampilannya yang mengesankan sebagai kiper cadangan Manchester City musim ini, terutama perannya krusial dalam kemenangan final Carabao Cup atas Arsenal, telah menarik perhatian banyak peminat. Namun, situasinya menjadi rumit setelah kedatangan Gianluigi Donnarumma, yang membuat Trafford kehilangan tempatnya di starting eleven.

Sebelumnya, Newcastle United juga sempat mencoba merekrut Trafford saat ia masih bermain untuk Burnley, namun Manchester City berhasil mengaktifkan klausul penyesuaian dalam kontraknya untuk membawanya kembali ke Manchester. Tottenham Hotspur juga dilaporkan sedang mencari pengganti Guglielmo Vicario, sementara Chelsea mengalami ketidakstabilan di posisi kiper dengan performa Robert Sanchez yang tidak konsisten. Liverpool, di sisi lain, mengantisipasi kepergian Alisson Becker di musim panas mendatang dan telah mengincar Giorgi Mamardashvili, namun Trafford tetap menjadi opsi menarik. Trafford sendiri memiliki perjalanan yang unik.

Ia bergabung dengan akademi Manchester City sejak usia 12 tahun, menghabiskan delapan tahun di klub sebelum pindah ke Burnley pada tahun 2023. Kepulangannya ke City musim lalu diwarnai dengan harapan menjadi pesaing utama Ederson, bahkan berpotensi menggantikannya di masa depan. Namun, situasi berubah drastis dengan kedatangan Donnarumma.

Meskipun jarang mendapatkan kesempatan bermain di Liga Premier, Trafford tetap menunjukkan kualitasnya di kompetisi lain seperti Piala Carabao dan Piala FA, termasuk penyelamatan gemilang dalam final Carabao Cup dan perempat final Piala FA melawan Liverpool. Ia juga telah mencatatkan debutnya bersama timnas Inggris dan menjadi bagian dari tim U-21 yang menjuarai Kejuaraan Eropa. Trafford menyadari situasinya dan menyatakan kesiapannya untuk mempertimbangkan opsi-opsinya di musim panas nanti, dengan harapan mendapatkan kesempatan bermain yang lebih banyak dan mengembangkan kariernya lebih lanjut.

Pertandingan semifinal Piala FA melawan Southampton menjadi kesempatan baginya untuk kembali menunjukkan kemampuannya dan menarik perhatian lebih banyak klub peminat





