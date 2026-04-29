Perebutan Dominasi Energi Global: AS vs China di Selat Hormuz

Konflik geopolitik di Selat Hormuz mencerminkan perebutan kekuasaan antara AS dan China dalam mendominasi arsitektur energi global. Sementara AS berusaha mempertahankan era bahan bakar fosil, China telah menjadi pemimpin dalam teknologi energi bersih dan terbarukan. Artikel ini mengeksplorasi dinamika kekuatan ekonomi kedua negara dan implikasinya bagi keamanan energi global.

Kapal-kapal kargo dan tanker yang berlayar di Selat Hormuz , saat difoto dari kota pesisir Fujairah, Uni Emirat Arab, 25 Februari 2026, menjadi bukti dari perebutan kekuasaan yang semakin intensif di Teluk Persia.

Di balik layar, dua kekuatan ekonomi terbesar dunia, Amerika Serikat dan China, sedang bersaing memperebutkan rupa arsitektur energi global di masa depan dan siapa yang akan mendominasinya. Selama satu dekade terakhir, China telah bertransformasi dari penghasil karbon dioksida terbesar di dunia menjadi pemimpin global dalam revolusi energi listrik. Sementara itu, AS ingin era bahan bakar fosil bertahan selama mungkin.

Di AS, agenda dominasi energi yang sangat bergantung pada pasar energi fosil jelas berupaya memanfaatkan kekayaan energi fosil AS untuk kepentingan politik, kata pakar energi Andreas Goldthau, Direktur Willy Brandt School of Public Policy di Universitas Erfurt, kepada DW. Hal ini bahkan sampai pada upaya untuk mengendalikan negara-negara kaya sumber daya lainnya seperti Venezuela, atau mengatur sumber daya, produksi, dan ekspor mereka.

Di sisi lain, kita melihat China yang sangat fokus pada dekarbonisasi, sektor teknologi bersih, dan pengurangan impor minyak serta gas. Ini bukan sekadar masalah kebijakan iklim. Sebaliknya, ini adalah soal keamanan ekonomi, jelas Goldthau. Warga China, katanya, telah menyadari dengan jelas bahwa mereka bergantung pada negara lain untuk mempertahankan model ekonomi mereka dan mereka melakukan segala upaya untuk mengubah hal ini.

China adalah investor terbesar dalam energi terbarukan dan teknologi bersih. Sekarang, mereka adalah pemimpin dalam teknologi yang kita butuhkan untuk menguasai transisi energi. Mulai dari jaringan energi pintar hingga tenaga surya atau angin, tidak ada lagi yang bisa dibuat tanpa produk dan komponen dari China, termasuk logam tanah jarang. Mereka telah membuat kemajuan signifikan, termasuk dalam bidang elektroliser untuk memproduksi hidrogen hijau dan penyimpanan baterai.

Daftarnya panjang. Mereka melakukan ini untuk membangun ketahanan di satu sisi, tetapi juga, tentu saja, untuk mencapai tingkat kemandirian dan kedaulatan tertentu, kata Goldthau. Menurut analisis Badan Energi Internasional (IEA) dan konsultan manajemen McKinsey, antara 60-70 persen dari semua mobil listrik di seluruh dunia diproduksi di China. Selain itu, peristiwa seperti insiden Chernobyl 1986 dan Perang Iran menunjukkan betapa sulitnya pengembangan energi nuklir dalam kondisi geopolitik yang tidak stabil.

Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com. Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial. Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com. KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini





kompascom / 🏆 9. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Selat Hormuz Energi Global AS Vs China Bahan Bakar Fosil Energi Terbarukan

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Pasokan Terancam di Selat Hormuz, Tren Kenaikan Harga Minyak Belum RedaPortal berita yang menyajikan informasi terhangat baik peristiwa politik, entertainment dan lain lain

Read more »

Oman dorong diplomasi untuk kebebasan pelayaran di Selat HormuzMenteri Luar Negeri Oman Badr Albusaidi, Minggu (26/4) malam menyerukan dilakukan upaya diplomasi untuk menjamin kebebasan navigasi yang berkelanjutan di ...

Read more »

Iran Ajukan Proposal ke AS untuk Buka Selat Hormuz dan Akhiri PerangDi tengah kebuntuan negosiasi, Iran disebut mengajukan proposal ke AS untuk membuka Selat Hormuz. Apa isinya?

Read more »

Bahan Baku Baja Krakatau Steel Tertahan di Selat HormuzKrakatau Steel tetap berhati-hati dalam menaikkan harga agar tidak kehilangan daya saing di pasar domestik.

Read more »

Iran Tawari AS Buka Selat Hormuz dengan Syarat IniIran mengajukan proposal untuk meredakan ketegangan di Selat Hormuz dengan mengakhiri kontrol pelayaran, meminta AS mencabut blokade.

Read more »

Iran Siap Longgarkan Selat Hormuz, Tapi Tolak Bahas Nuklir, AS Ogah KompromiIran menawarkan pelonggaran di Selat Hormuz, akan tetapi Iran memiliki syarat yaitu tanpa membahas nuklir, namun Donald Trump menolak kompromi. Negosiasi kembali buntu.

Read more »