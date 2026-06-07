Perdebatan GOAT UFC Bergeser: Alex Pereira Ancaman Baru bagi Jon Jones

Pertarungan Alex Pereira vs Ciryl Gane di UFC Freedom 250 bisa mengubah peta Greatest of All Time di UFC. Dana White menyebut kemenangan Pereira akan melampaui Jon Jones.

Perdebatan mengenai siapa petarung terhebat sepanjang masa atau Greatest of All Time ( GOAT ) di UFC kembali memanas menjelang UFC Freedom 250 yang akan digelar di Gedung Putih, Washington DC, pada 14 Juni mendatang.

Selama bertahun-tahun, Jon Jones dianggap sebagai tolok ukur kehebatan di oktagon dengan rekor kemenangan perebutan gelar yang tak tertandingi serta dominasi di kelas berat ringan. Namun, CEO UFC Dana White kini justru membuka peluang terjadinya perubahan besar dalam diskusi ini. Ia secara terbuka menyatakan bahwa jika Alex Pereira berhasil mengalahkan Ciryl Gane pada laga utama nanti, maka status Jones sebagai GOAT bisa tergeser.

"Jika dia memenangkan gelar juara dunia ketiga malam itu, dia akan melampaui Jon Jones dan menjadi yang terhebat sepanjang masa," ujar White dalam konferensi pers baru-baru ini. Alex Pereira sendiri telah menorehkan perjalanan luar biasa sejak debutnya di UFC pada November 2021. Dalam waktu kurang dari lima tahun, petarung asal Brasil ini berhasil mengoleksi sabuk juara di kelas menengah dan kelas berat ringan.

Kini, ia berpeluang menjadi petarung pertama dalam sejarah UFC yang meraih gelar di tiga divisi berbeda, meskipun sabuk yang diperebutkan berstatus interim kelas berat. Meski demikian, Dana White menegaskan bahwa pencapaian tersebut tetap luar biasa dan layak diakui. Pereira saat ini menempati peringkat ketiga dalam daftar pound-for-pound versi USA TODAY Sports/MMA Junkie, dan kemenangan atas Gane akan memperkuat posisinya sebagai salah satu petarung paling dominan di era modern.

Di sisi lain, Jon Jones masih memiliki rekam jejak yang jauh lebih panjang dengan jumlah kemenangan perebutan gelar yang lebih banyak serta berbagai rekor yang menjadikannya ikon MMA. Namun, nada optimistis White terhadap Pereira mengisyaratkan bahwa mahkota GOAT tidak lagi seaman dulu. Pertarungan di UFC Freedom 250 ini tidak hanya menjadi ajang pembuktian Pereira, tetapi juga momentum yang bisa mengubah peta sejarah UFC. Di luar arena oktagon, kabar baik juga datang dari dunia bulu tangkis Indonesia.

Indonesia Open 2026 yang digelar di Istora Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, memastikan tuan rumah memiliki dua wakil di partai final. Jonatan Christie akhirnya mencatatkan sejarah dengan lolos ke final perdana ajang Super 1000 ini, sementara pasangan ganda putra Raymond/Joaquin juga sukses menembus final. Prestasi ini dipuji oleh BNI dan PBSI sebagai bukti keberhasilan pembinaan atlet muda yang berkelanjutan. Selain itu, Persija Jakarta akan memperkenalkan pelatih baru pada Senin, 8 Juni 2026, untuk menghadapi BRI Super League musim 2026/2027.

Sementara itu, tim nasional Indonesia U-19 dihadapkan pada laga penting melawan Vietnam U-19 yang disebut sebagai final Grup A Piala AFF U-19 2026. Dengan demikian, dunia olahraga Indonesia dipenuhi dengan momen-momen krusial yang patut dinantikan. Perdebatan GOAT di UFC mungkin akan menemukan babak baru, sementara bulu tangkis dan sepak bola Indonesia terus menunjukkan perkembangan positif





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