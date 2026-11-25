Dua pelaku percobaan perampokan toko emas di Kuta Padang, Aceh Barat, berhasil ditangkap setelah melawan pemilik toko pada 24 November.

Dua orang pelaku percobaan perampokan toko emas di Jalan Nasional, kawasan Kuta Padang, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, berhasil ditangkap oleh pemilik toko dan warga setempat pada Selasa (24/11). Kedua individu yang diduga membawa senjata api laras panjang itu akhirnya dilumpuhkan setelah mengalami perlawanan keras dari pemilik toko. Rekaman video insiden ini kemudian viral di media sosial dan grup WhatsApp.

Mekanisme Penahanan Pelaku

Kedua pelaku tersebut tiba di lokasi dengan membawa senjata api laras panjang dan mencoba merampok toko emas. Namun, upaya tersebut gagal total karena mendapat perlawanan sengit dari pemilik toko serta warga sekitar. Aksi baku hantam terjadi di antara pemilik toko dan kedua pelaku tersebut.

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Pemilik toko mengalami luka tembak pada bagian kaki kiri selama proses perlawanan berlangsung. Meskipun demikian, solidaritas warga memungkinkan keduanya untuk dilumpuhkan dan diamankan di tempat kejadian. Kedua pelaku segera diserahkan kepada aparat kepolisian untuk proses penanganan lebih lanjut.

Proses Hukum dan Medis

Kedua pelaku diamankan dan dibawa ke Markas Kepolisian Resor (Mapolres) Aceh Barat. Mereka akan menjalani pemeriksaan intensif untuk mengungkap motif serta jaringan kriminal mereka. Pelaku yang tertangkap ini sekarang dalam pengawasan ketat aparat keamanan setempat.

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Sementara itu, nasib pemilik toko yang terluka segera ditangani oleh tenaga medis. Ia langsung dievakuasi dari lokasi kejadian menuju Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cut Nyak Dhien Meulaboh. Tujuan evakuasi tersebut adalah untuk mendapatkan penanganan medis segera atas luka tembak yang dideritanya di kaki kiri.

Dampak Sosial dan Viral

Insiden ini mendapatkan perhatian luas masyarakat karena rekamannya yang menyebar di media sosial dan grup WhatsApp. Warga setempat menilai tindakan perlawanan tersebut sebagai bentuk keberanian dalam menjaga keamanan lingkungan. Kejadian ini menjadi peringatan bagi pelaku kejahatan untuk tidak melanggar hukum di area tersebut.

Polres Aceh Barat kini sedang melakukan investigasi mendalam terkait kasus ini. Aparat akan memastikan bahwa proses hukum berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Masyarakat diminta tetap waspada dan melaporkan jika menemukan aktivitas mencurigakan di sekitar toko atau tempat umum.