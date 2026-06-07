Percepatan UU Ketenagakerjaan Baru Butuh Partisipasi Aktif Serikat Pekerja dan Apindo, Kata Wakil Ketua DPR

Wakil Ketua DPR RI Dasco Ahmad menegaskan bahwa percepatan pembentukan Undang-Undang Ketenagakerjaan baru memerlukan partisipasi aktif dari semua pihak, termasuk serikat pekerja dan Apindo, bukan hanya tanggung jawab DPR. Kolaborasi ini diharapkan menghasilkan regulasi yang berimbang dan mengakomodasi kepentingan semua pihak.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan bahwa proses percepatan pembentukan Undang-Undang Ketenagakerjaan baru bukan hanya tanggung jawab parlemen, melainkan juga memerlukan partisipasi aktif dari serikat pekerja dan asosiasi pengusaha, Apindo .

Pernyataan ini disampaikan dalam pembukaan Kongres ke-III Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) di Jakarta, Minggu (7/6). Dasco menegaskan bahwa pandangan yang menyebut percepatan UU tersebut hanya menunggu DPR adalah keliru. Keterlibatan dua belah pihak menjadi kunci utama untuk mempercepat proses penyusunan regulasi ketenagakerjaan yang diharapkan rampil pada Oktober 2025 sesuai target Presiden. Ia mengingatkan bahwa kerja sama harus diintensifkan agar undang-undang ini cepat selesai.

Dasco juga mengungkapkan bahwa dalam pertemuan halal bi halal sebelumnya, serikat pekerja dan Apindo telah menyepakati pembentukan tim perumus yang bertugas menyusun draf awal substansi UU Ketenagakerjaan baru. Tim perumus ini akan mengahasilkan rumusan yang akan diserahkan kepada DPR, yang kemudian akan disinkronkan dengan naskah akademik yang sedang disusun di DPR. Setelah itu, tim gabungan yang terdiri dari perwakilan serikat pekerja, Apindo, dan DPR akan dibentuk untuk menggodok lebih lanjut draf tersebut sebelum masuk ke pembahasan resmi.

Kolaborasi lintas sektor ini diharapkan dapat menghasilkan regulasi yang komprehensif, berimbang, dan memiliki legitimasi luas. Dasco menekankan kembali bahwa percepatan ini memerlukan partisipasi aktif dari semua pihak, bukan hanya DPR. Keterlibatan serikat pekerja dan Apindo dalam merumuskan substansi awal adalah langkah strategis untuk memastikan undang-undang yang dihasilkan mengakomodasi kepentingan buruh dan pengusaha. Harmonisasi kedua kepentingan ini menjadi kunci keberhasilan dalam penyusunan UU Ketenagakerjaan baru.

Percepatan revisi UU Ketenagakerjaan ini didorong oleh berbagai faktor, termasuk banyaknya kritik terhadap klaster ketenagakerjaan dalam UU Cipta Kerja, serta kebutuhan akan regulasi yang lebih adil dan adaptif menghadapi tantangan ketenagakerjaan modern. Pendorong utama percepatan ini adalah Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 168/PUU-XXI/2023 yang mengamanatkan Pemerintah dan DPR melakukan perubahan substansi UU Ketenagakerjaan dengan batas waktu paling lama dua tahun sejak putusan tersebut. Putusan MK memberikan tekanan dan urgensi bagi DPR serta pemerintah untuk segera menyelesaikan revisi tersebut.

Target penyelesaian pada bulan Oktober, yang disebutkan oleh Presiden, menunjukkan komitmen kuat dari eksekutif untuk mempercepat proses ini. Sinergi antara legislatif dan eksekutif sangat dibutuhkan untuk mencapai target tersebut. Di sisi lain, Satgas Mitigasi PHK yang dibentuk Presiden akan segera menggelar rapat guna membahas daerah terdampak pemutusan hubungan kerja dan mencari solusi bagi kesejahteraan buruh di tengah gejolak ekonomi global. Upaya ini mestilah selaras dengan percepatan pembentukan UU Ketenagakerjaan baru agar terwujudnya perlindungan bagi pekerja.

Meski考证 SUBSTANSI rumusan dari tim Apindo dan serikat pekerja mengenai isi UU Ketenagakerjaan baru masih belum diketahui secara detail, transparansi dan komunikasi yang efektif akan sangat membantu dalam proses ini. Untuk mencapai kesepakatan komprehensif, semua pihak diharapkan dapat membuka ruang dialog yang konstruktif dan mempertimbangkan dinamika ketenagakerjaan yang terus berubah. Keberhasilan penyusunan UU Ketenagakerjaan baru nantinya tidak hanya akan mengubah lanskap relasi industrial di Indonesia, tetapi juga menjadi fondasi bagi policy yang lebih manusiawi dan berkelanjutan.

Dengan demikian, percepatan ini harus ditempuh melalui mekanisme yang inklusif dan partisipatif, menjadikan proses legislasi tidak hanya cepat, tetapi juga berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan





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