Percepatan Proyek Normalisasi Sungai Ciliwung: Sinergi Anggaran dan Penyesuaian Target Penyelesaian

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Kementerian PU terus mengupayakan normalisasi Sungai Ciliwung melalui pengalokasian dana pembebasan lahan dan penyesuaian jadwal proyek hingga tahun 2029 guna menanggulangi banjir.

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU) bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta saat ini tengah memberikan perhatian serius terhadap upaya penanggulangan banjir di wilayah ibu kota melalui proyek strategis normalisasi Sungai Ciliwung.

Langkah ini diambil sebagai solusi jangka panjang untuk mengatasi luapan air sungai yang kerap menggenangi pemukiman warga setiap kali musim hujan tiba dengan intensitas tinggi. Dalam perkembangan terbaru, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY, mengungkapkan bahwa progres pengerjaan normalisasi sungai yang memiliki total panjang 33 kilometer tersebut telah mencapai angka 52 persen.

Artinya, sekitar 17 kilometer dari total panjang sungai tersebut telah berhasil dirampungkan, namun masih terdapat sisa pekerjaan yang membutuhkan koordinasi intensif antara berbagai instansi terkait untuk memastikan kelancaran proses pembangunan di lapangan. Salah satu hambatan utama dalam percepatan proyek ini adalah proses pembebasan lahan yang sering kali menjadi titik krusial dalam pembangunan infrastruktur di kawasan padat penduduk.

Terkait hal ini, Gubernur Jakarta Pramono Anung menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menyiapkan dukungan finansial yang signifikan untuk memfasilitasi pengadaan lahan di dua wilayah strategis, yakni Kelurahan Cililitan dan Kelurahan Pengadegan. Total anggaran yang dialokasikan untuk kedua wilayah tersebut mencapai Rp 232 miliar. Rinciannya, untuk wilayah Cililitan, pemerintah menyiapkan dana sebesar Rp 111 miliar guna membebaskan 37 bidang lahan. Sementara itu, untuk wilayah Pengadegan, anggaran yang dikucurkan mencapai Rp 121 miliar yang diperuntukkan bagi pembebasan 54 bidang lahan.

Upaya ini diharapkan dapat memperlancar proses pengerjaan fisik di lapangan sehingga tidak ada lagi kendala sengketa lahan yang menghambat alat berat untuk bekerja secara optimal dalam melakukan pengerukan dan penataan sungai. Selain aspek pembebasan lahan, pembangunan infrastruktur fisik berupa tanggul pengaman sungai juga membutuhkan biaya yang tidak sedikit. David Partonggo Oloan Marpaung, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Ciliwung-Cisadane, pernah memaparkan estimasi biaya yang dibutuhkan untuk membangun tanggul sepanjang 16 kilometer.

Berdasarkan perhitungan teknis, pembangunan tanggul tersebut diperkirakan memerlukan dana sekitar Rp 1,2 triliun. Besarnya angka ini menunjukkan betapa kompleksnya rekayasa teknik yang harus diterapkan agar tanggul tersebut mampu menahan debit air yang ekstrem dan tidak mudah jebol, mengingat kondisi tanah dan arus sungai Ciliwung yang sangat dinamis serta tantangan lingkungan perkotaan yang sangat padat. Namun, dinamika di lapangan menyebabkan adanya pergeseran target waktu penyelesaian proyek.

AHY menjelaskan bahwa berdasarkan data awal dari BBWS Ciliwung-Cisadane, normalisasi Sungai Ciliwung semula ditargetkan rampung sepenuhnya pada tahun 2027. Akan tetapi, karena adanya berbagai faktor penghambat, baik dari segi teknis pembebasan lahan maupun koordinasi antarlembaga, target penyelesaian tersebut terpaksa diundur menjadi tahun 2028 hingga 2029. Meskipun terjadi penundaan, pemerintah berkomitmen penuh untuk memfokuskan seluruh sumber daya dalam dua tahun ke depan agar proyek ini dapat segera tuntas.

Fokus utama saat ini adalah memastikan pembebasan lahan sempadan sungai sepanjang 16 kilometer dapat diselesaikan paling lambat pada tahun 2027, sehingga pembangunan fisik tanggul dapat berjalan tanpa hambatan berarti dan dapat segera memberikan manfaat bagi masyarakat. Sinergi antara Kementerian PU dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjadi kunci utama keberhasilan program ini. Normalisasi sungai bukan sekadar masalah penggalian atau pembangunan tembok beton, melainkan juga melibatkan penataan ruang kota dan relokasi warga yang tinggal di bantaran sungai.

Dengan penyelesaian normalisasi ini, diharapkan kapasitas tampung Sungai Ciliwung dapat meningkat secara signifikan, sehingga risiko banjir yang merendam berbagai titik di Jakarta dapat diminimalisir secara efektif. Masyarakat diharapkan dapat mendukung penuh langkah pemerintah ini demi terciptanya lingkungan kota yang lebih aman, nyaman, dan bebas dari ancaman bencana tahunan yang merugikan secara ekonomi maupun sosial. Pemerintah terus melakukan pendekatan persuasif kepada warga terdampak agar proses transisi lahan dapat berjalan dengan harmonis tanpa menimbulkan konflik sosial yang berkepanjangan





