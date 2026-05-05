Perburuan Pelatih dan Berita Sepak Bola Terkini

Berita terbaru seputar perburuan pelatih baru Ajax Amsterdam, performa Arne Slot di Liverpool, serta perkembangan liga sepak bola di Indonesia dan Eropa. Termasuk hasil pertandingan, komentar pelatih, dan berita lainnya.

Ajax Amsterdam terus mempertimbangkan kemungkinan merekrut Arne Slot sebagai pelatih baru, meskipun peluangnya dianggap tidak terlalu besar. Klub asal Belanda tersebut juga mulai menjajaki opsi lain yang lebih realistis untuk mengisi posisi pelatih yang kosong.

Saat ini, pelatih Girona, Michel, masih menjadi kandidat utama dalam daftar incaran Ajax. Namun, upaya untuk membuka komunikasi dan negosiasi dengan Arne Slot tetap dilakukan, mengingat reputasi dan kemampuannya yang terbukti. Situasi Slot di Liverpool menjadi perhatian khusus, terutama setelah performa tim yang kurang memuaskan pada musim ini. Liverpool, sebagai juara bertahan Liga Inggris, mengalami beberapa kekalahan, termasuk pertandingan melawan Manchester United pada tanggal 3 Mei 2026.

Hasil-hasil negatif ini memicu spekulasi mengenai masa depan Slot di klub, dengan kemungkinan adanya evaluasi menyeluruh pada akhir musim. Meskipun demikian, pemilik klub, Fenway Sports Group (FSG), dilaporkan masih memberikan kepercayaan kepada pelatih asal Belanda tersebut untuk memperbaiki performa tim dan mengembalikan Liverpool ke jalur kemenangan. Pengakuan jujur Arne Slot setelah kekalahan Liverpool dari Manchester United dengan skor 2-3 menjadi topik yang paling banyak dicari oleh pembaca VIVA Bola sepanjang hari Senin.

Di sisi lain, legenda Manchester United, Peter Schmeichel, menyarankan klub untuk merekrut Granit Xhaka daripada Sandro Tonali untuk memperkuat lini tengah mereka pada musim depan. Borneo FC menyatakan bahwa mereka tidak merasa tertekan dalam persaingan untuk meraih gelar juara Super League 2025/2026. Bek mereka, Christophe Nduwarugira, menegaskan bahwa tim justru semakin termotivasi untuk menggeser posisi Persib Bandung di puncak klasemen. Sementara itu, Semen Padang FC dipastikan akan terdegradasi dari Super League 2025/2026 pada musim depan.

Manajemen klub telah menyampaikan permintaan maaf kepada para suporter dan berjanji untuk melakukan evaluasi total terhadap semua aspek tim. Pelatih tim nasional Irak, Graham Arnold, mengkritik sistem kualifikasi Piala Dunia 2026 yang dianggapnya tidak adil. Ia berpendapat bahwa tim nasional Indonesia dirugikan oleh perubahan aturan dan jadwal yang diterapkan. Persija Jakarta berhasil meraih kemenangan 2-0 atas Persijap Jepara.

Pelatih Mauricio Souza langsung mengalihkan fokus timnya ke pertandingan berikutnya melawan Persib Bandung dan mulai mempersiapkan strategi yang matang untuk menghadapi laga besar tersebut. Pertandingan antara Persija Jakarta dan Persib Bandung akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada hari Minggu, 10 Mei 2026. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, menyatakan antusiasmenya dan berharap stadion akan dipenuhi oleh para suporter Jakmania.

Manchester City harus puas berbagi poin setelah bermain imbang dalam pertandingan yang penuh drama melawan Everton pada pekan ke-35 Liga Premier Inggris, dengan skor akhir 3-3. Pertandingan penting di Serie A Liga Italia yang mempertemukan AS Roma melawan Fiorentina sedang berlangsung dan disiarkan secara langsung oleh ANTV. Liga Champions UEFA musim 2025/2026 telah memasuki fase yang paling mendebarkan, setelah melalui serangkaian pertandingan yang sengit dan kompetitif.

Pep Guardiola, pelatih Manchester City, memberikan pujian kepada para pemainnya meskipun gagal meraih kemenangan saat menghadapi Everton. City hanya mampu bermain imbang 3-3. Selain berita olahraga, informasi mengenai tips membuat macaroni schotel yang lebih creamy dengan menambahkan saus putih (bechamel) dan menggunakan keju berkualitas juga menjadi perhatian. Pemerintah Kota Yogyakarta menegaskan komitmennya untuk memperkuat sistem perlindungan anak dengan pendekatan yang komprehensif, tidak hanya berfokus pada aspek hukum.

Indonesia berhasil meraih penghargaan sebagai Top Destinations dalam China Travel Awards, dan Bali mempertahankan statusnya sebagai destinasi wisata favorit dunia, yang semakin memperkuat daya saing pariwisata Indonesia di tingkat global. Anggota Fraksi NasDem DPR RI, Dini Rahmania atau Ning Dini, menyatakan kesiapannya untuk mengawal pencairan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi guru madrasah non ASN di Probolinggo yang berjumlah ratusan orang





