Pahami perbedaan istilah UMP, UMR, dan UMK dalam pengupahan Indonesia. Artikel menjelaskan definisi, dasar hukum, dan cakupan wilayah setiap standar gaji minimum terkini.

Isu tentang besaran upah minimum sering kali menimbulkan kebingungan di kalangan tenaga kerja karena adanya tumpang tindih pemahaman terhadap beberapa istilah. Banyak pekerja yang mengira bahwa Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Kabupaten atau Kota (UMK), dan Upah Minimum Regional (UMR) adalah tiga nama untuk satu konsep yang sama. Padahal, ketiganya memiliki definisi hukum, dasar penetapan, serta cakupan wilayah yang sangat berbeda satu sama lain. Pemahaman yang akurat mengenai ketiganya sangat penting agar pekerja tidak keliru dalam memperhitungkan hak finansial yang seharusnya diterima sesuai dengan tempat tinggal dan tempat bekerja mereka.

Definisi UMP sebagai Standar Provinsi

UMP merupakan standar upah minimum terendah yang berlaku secara seragam untuk seluruh wilayah dalam satu provinsi tertentu. Besaran nominal ini ditetapkan langsung oleh Gubernur dan berfungsi sebagai batas bawah pembayaran gaji bagi seluruh perusahaan di wilayah provinsi tersebut. Ketentuan ini menjadi acuan utama bagi kabupaten atau kota yang belum menetapkan peraturan daerah khusus mengenai upah minimum daerahnya sendiri. Contohnya adalah penetapan UMP DKI Jakarta tahun 2027 yang resmi mencapai angka Rp 6,1 Juta, sebuah angka yang memicu respons beragam dari kalangan buruh dan pengusaha terkait beban biaya operasional.

Also read Gaji UMR, Ekspektasi Sultan: Mengulik Realitas Dunia Kerja Saat Ini

Penetapan nominal UMP setiap tahunnya selalu mempertimbangkan kondisi ekonomi makro serta ketentuan pengupahan yang berlaku di tingkat nasional. Nilai ini dapat berbeda secara signifikan antara satu provinsi dengan provinsi lainnya di Indonesia, mencerminkan disparitas biaya hidup dan daya beli regional. Sebagai ilustrasi, UMP Daerah Istimewa Yogyakarta berlaku sebagai standar minimum bagi seluruh entitas administratif di wilayah DIY. Namun, jika sebuah daerah di bawah provinsi tersebut sudah memiliki aturan UMK, maka aturan yang lebih spesifik itulah yang akan menggantikan fungsi UMP di wilayah setempat.

Standar UMK untuk Tingkat Daerah Khusus

Berbeda dengan cakupan provinsi, UMK merupakan standar upah minimum yang berlaku secara khusus dan eksklusif di tingkat kabupaten atau kota. Proses penetapannya dilakukan oleh Gubernur, namun didasarkan secara ketat pada usulan dan rekomendasi yang disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten atau Pemerintah Kota setempat. Hal ini memastikan bahwa besaran gaji minimum tersebut sesuai dengan karakteristik ekonomi lokal dan tingkat kehidupan masyarakat di wilayah administratif yang lebih kecil.

Advertisement

Karena cakupannya yang lebih spesifik, besaran UMK antara satu kabupaten dan kota lainnya bisa saja berbeda meskipun berada dalam satu provinsi yang sama. Pekerja yang berdomisili dan bekerja di Kota Yogyakarta diwajibkan untuk mengacu pada UMK Kota Yogyakarta jika peraturan tersebut sudah ditetapkan. Begitu pula dengan pekerja di Kabupaten Sleman, Bantul, Kulon Progo, dan Gunungkidul, mereka masing-masing harus memeriksa ketentuan upah minimum yang berlaku khusus di wilayah administrasi mereka. Ini berarti tidak ada lagi ketergantungan mutlak pada nilai UMP provinsi jika aturan daerah sudah ada.

Status Hukum Istilah UMR Lama

Istilah UMR merupakan terminologi historis yang dahulu digunakan untuk merujuk pada standar upah minimum regional secara umum. Istilah ini mengalami perubahan resmi menjadi UMP dan UMK setelah adanya pembaruan mendasar dalam ketentuan pengupahan nasional. Sebelumnya, pembagian istilah ini mengacu pada UMR Tingkat I yang merujuk pada upah minimum provinsi, dan UMR Tingkat II yang merujuk pada upah minimum kabupaten atau kota. Meskipun demikian, masyarakat masih sering menggunakan istilah UMR secara lisan ketika membicarakan gaji minimum.

Pemerintah dan instansi terkait kini secara resmi menyarankan agar pekerja menggunakan istilah UMP atau UMK dalam segala keperluan administratif dan pencarian informasi. Penggunaan istilah UMR sebaiknya dihindari untuk mengurangi potensi kesalahpahaman hukum maupun administrasi. Ketelitian dalam menggunakan terminologi yang benar sangat krusial ketika pekerja atau perusahaan sedang melakukan negosiasi gaji, pemeriksaan kepatuhan hukum, atau pengajuan keluhan terkait pembayaran upah yang tidak sesuai standar.

Prioritas Penetapan dan Komponen Gaji

Jika suatu daerah memiliki kedua jenis penetapan tersebut, standar mana yang harus digunakan perusahaan? Jawabannya sangat jelas: jika kabupaten atau kota sudah memiliki ketentuan UMK, perusahaan di wilayah tersebut wajib menggunakan UMK sebagai acuan utama. Sementara itu, UMP menjadi acuan baku bagi kabupaten atau kota yang belum memiliki penetapan UMK tersendiri. Sebagai contoh, jika pekerja bekerja di Kota Yogyakarta dan sudah ada penetapan UMK Kota Yogyakarta, maka standar minimum yang digunakan adalah UMK tersebut, bukan UMP Daerah Istimewa Yogyakarta. Perbedaan ini penting karena nominalnya bisa sangat berbeda antarwilayah.

Advertisement

Selain memahami hierarki wilayah, pekerja juga perlu menyadari bahwa upah minimum bukan satu-satunya acuan mutlak untuk menentukan besaran gaji akhir. Berdasarkan ketentuan pengupahan, upah minimum berlaku ketat bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun pada perusahaan yang bersangkutan. Sementara itu, pekerja dengan masa kerja satu tahun atau lebih harus mendapatkan upah berdasarkan struktur dan skala upah perusahaan yang berlaku. Perusahaan wajib mempertimbangkan masa kerja, jabatan, kompetensi, serta tanggung jawab pekerjaan dalam menyusun besaran upah yang lebih tinggi dari standar minimum.

Pekerja juga perlu hati-hati dalam memeriksa komponen gaji yang tercantum dalam perjanjian kerja. Upah dapat terdiri atas upah tanpa tunjangan atau upah pokok yang disertai dengan tunjangan tetap maupun tidak tetap, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dengan memahami perbedaan struktural antara UMP, UMK, dan UMR serta komponen penggajiannya, pekerja dapat memastikan bahwa hak finansial mereka terpenuhi dengan tepat. Langkah pertama yang disarankan adalah selalu mencari keputusan gubernur atau bupati/wali kota terbaru mengenai UMP atau UMK sesuai dengan lokasi perusahaan tempat bekerja.