Tema tentang hukum potong kuku dan rambut bagi orang yang berkurban kembali menjadi perbincangan banyak orang menjelang Hari Raya Idul Adha 2026. Perbedaan pendapat ulama tentang hukum memotong kuku dan rambut bagi orang yang berkurban menimbulkan kebingungan bagi masyarakat.

Tema tentang hukum potong kuku dan rambut bagi orang yang berkurban kembali menjadi perbincangan banyak orang menjelang Hari Raya Idul Adha 2026. Tema ini termasuk perkara khilafiyah dimana ulama memiliki perbedaan pendapat.

Ada ulama berpendapat bahwa hukum potong kuku dan rambut bagi orang yang berkurban adalah makruh, mubah, bahkan ada ulama yang menghukuminya haram. Perbedaan hukum memotong kuku dan rambut bagi orang yang berkurban ini tercermin dari pendapat ulama dari 4 madzhab. Madzhab Maliki dan Madzhab Syafi'i mengkategorikan sunnah tidak memotong rambut dan kuku khusus bagi mereka yang akan berkurban. Jika orang yang akan berkurban ternyata memotong kuku dan rambutnya, Madzhab Syafi'i dan Madzhab Maliki menghukuminya sebagai makruh.

Madzhab Hanafi berpendapat bahwa memotong kuku dan rambut orang yang hendak berkurban hukumnya mubah alias boleh. Adapun Madzhab Hambali menyatakan bahwa hukum memotong kuku dan rambut bagi orang yang berkurban adalah haram. Pangkal terjadinya khilafiyah di kalangan ulama tentang hukum memotong kuku dan rambut bagi orang yang hendak berkurban terletak bagaimana mereka memahami hadist riwayat Ummu Salamah. Perbedaan pendapat ulama ini menimbulkan kebingungan bagi masyarakat yang ingin mengetahui hukum memotong kuku dan rambut bagi orang yang berkurban.

Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui hukum yang sebenarnya tentang memotong kuku dan rambut bagi orang yang berkurban





jawapos / 🏆 35. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Hukum Potong Kuku Rambut Orang Berkurban Ulama Madzhab Hadist Riwayat Ummu Salamah

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Pelat nomor mobil listrik berkualitas: Bagaimana perbedaan posisinya menunjukkan status finansial pemiliknyaArtikel ini menjelaskan perbedaan posisi garis biru lis biru pada mobil listrik dan bagaimana itu menunjukkan status finansial pemiliknya.

Read more »

Puncak BKUPI, Ulama perempuan serukan Indonesia tanpa kekerasanKongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) menyerukan semangat Indonesia tanpa kekerasan melalui penyelenggaraan Hari Puncak Bulan Kebangkitan Ulama Perempuan ...

Read more »

Lukman Hakim Singgung Pembubaran Nobar Film 'Pesta Babi': Balas dengan Karya, Bukan RepresifPerbedaan pandangan terhadap sebuah karya seni seharusnya tidak direspons dengan tindakan represif.

Read more »

Kesepakatan Damai Iran-AS Terancam Mandek? Trump Dinilai Ubah Sikaphambatan terbesar perundingan justru datang dari perbedaan kepentingan antara Amerika Serikat dan Israel.

Read more »