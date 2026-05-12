Perbedaan pendapat HakimAssemblée IV terkait dugaan korupsi pengadaan LNG

Dalam sidang pembacaan putusan di Pengadilan Tipikor, Hakim anggota IV, Mulyono, menyatakan adanya perbedaan pendapat mengenai pertimbangan hukum atas unsur kerugian keuangan negara atau perekonomian negara yang meragukan, tidak meyakinkan, tidak nyata, dan tidak pasti, yang berakibat bagi para terdakwa, Alfian Nasution, Arief Sukmara, Martin Haendra Nata, Dwi...

Sidang pemeriksaan saksi kasus dugaan korupsi pengadaan LNG, di Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat, Jakarta, Senin (23/2/2026). ANTARA/Agatha Olivia Victoria/aa. Terdapat beda pendapat oleh Hakim Anggota IV terkait pertimbangan hukum atas unsur kerugian keuangan negara atau perekonomian negara yang meragukan, tidak meyakinkan, tidak nyata dan tidak pasti terhadap kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina (Persero) periode 2013–2024.

Hakim menilai aksi para terdakwa dalam kasus tersebut murni keputusan bisnis strategis demi menjaga keamanan pasokan bahan bakar minyak (BBM) nasional yang bermanfaat sampai sekarang. Adapun pendapat berbeda tersebut dibacakan dalam putusan terhadap delapan terdakwa, yakni Alfian Nasution, Arief Sukmara, Martin Haendra Nata, Dwi Sudarsono, Indra Putra, Hasto Wibowo, Toto Nugroho, serta Hanung Budya Yuktyanta.

Hakim Mulyono berpendapat auditor dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dalam menghitung kerugian negara, tidak menyandingkan peran para terdakwa secara utuh, apakah terjadi penyimpangan teknis yang murni merupakan kesalahan bisnis atau tindak pidana. Hakim Mulyono juga menegaskan bahwa adanya kerugian badan usaha milik negara (BUMN) tidak selalu berarti perbuatan melawan hukum pidana sehingga harus dilihat apakah ada terdapat





