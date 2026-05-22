Perbedaan pendapat di keluarga, berubah menjadi konflik

Sutradara Anggy Umbara menampilkan potret konflik rumah tangga yang dipicu oleh campur tangan keluarga dalam film "Keluarga Suami Adalah Hama". Film ini menceritakan dilema dan konflik yang dihadapi oleh Intan (Raihaanun) karena harus tinggal bersama keluarga suaminya, Damar (Omar Daniel). Film ini diharapkan dapat membuka pembicaraan tentang masalah rumah tangga yang dialami oleh banyak pasangan suami istri, tetapi jarang dibicarakan secara terbuka.

Sutradara Anggy Umbara menampilkan potret konflik rumah tangga yang dipicu oleh campur tangan keluarga dalam film "Keluarga Suami Adalah Hama". Film produksi Umbara Brothers Film dan VMS Studio ini menceritakan dilema dan konflik yang dihadapi oleh Intan (Raihaanun) karena harus tinggal bersama keluarga suaminya, Damar (Omar Daniel).

Sebagai anak pertama, sepeninggal ayahnya Damar harus memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama Intan, serta menanggung beban ibu dan kedua adiknya. Intan juga harus beradaptasi dengan keadaan keluarga Damar yang sedang terpuruk, dan membantu mengurus anggota keluarganya. Tinggal bersama ibu Damar (Meriam Bellina) dan kedua adik Damar yang suka seenaknya, Bella (Sitha Marino) dan Danan (Jeremie Moeremans), tidak mudah bagi Intan.

Sutradara Anggy Umbara mengemukakan bahwa masalah yang ditampilkan dalam film ini dialami oleh banyak pasangan suami istri, tetapi jarang dibicarakan secara terbuka.

"Hal yang ingin didiskusikan tapi susah untuk dikatakan, tapi semua orang hampir mungkin ya bisa dibilang sebagian besar pernikahan tuh merasakan ini," kata Anggy. "Nah ini yang mau kita ajak, yuk kita diskusi bahwa kalian tuh enggak sendirian. Ada juga nih di luar sana yang ikut merasakan dan gimana sih caranya kita bisa sama-sama membuat keluarga kita menjadi lebih baik lagi," katanya.

Pasangan yang harus tinggal bersama keluarga seringkali harus berusaha menahan diri, menerima keadaan, dan berpura-pura baik-baik saja demi menjaga hubungan keluarga. Aktris Raihaanun selaku pemeran Intan menampilkan sosok istri yang berusaha bersabar menghadapi berbagai tuntutan keluarga suami, membuat penonton ikut merasakan tekanan yang dihadapi. Film "Keluarga Suami Adalah Hama" juga memperlihatkan konflik batin dan dilema yang dihadapi oleh suami yang mengajak istri tinggal bersama keluarganya.

Damar sebagai suami ingin membangun rumah tangga yang harmonis bersama sang istri, tetapi sebagai anak dan kakak dia punya kewajiban untuk menjaga ibu dan adik-adiknya. Peran Sitha Marino dan Jeremie Moeremans sebagai adik-adik Damar membuat penonton ikut kesal. Meskipun judulnya tampak ofensif, tidak ada tokoh yang sepenuhnya jahat dalam film "Keluarga Suami Adalah Hama", yang dijadwalkan ditayangkan di bioskop mulai 21 Mei 2026.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA





antaranews / 🏆 6. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Rumah Tangga Konflik Perbedaan Pendapat Perinaan Film Indonesia

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Sutradara Bayu Skak apresiasi dukungan pemerintah dalam produksi filmSutradara Bayu Skak mengapresiasi dukungan Kementerian Ekonomi Kreatif dalam pelaksanaan produksi film komedi horor "Sekawan Limo 2: Gunung ...

Read more »

Jung Ho Yeon Ungkap Persiapan Ekstrem demi Film Baru Sutradara The WailingAktris sekaligus model Korea Selatan Jung Ho Yeon mengungkap persiapan intens yang ia jalani demi film terbaru berjudul Hope.

Read more »

Dandhy Laksono Jawab soal Sumber Dana Pembuatan Film 'Pesta Babi'Sutradara film 'Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita', Dandhy Dwi Laksono, buka suara terkait sumber dana pembuatan film dokumenter tersebut.

Read more »

The Mandalorian dan Grogu Menjadi Film Perkenalan Sempurna Kepada Penonton Baru Waralaba Star WarsSutradara film 'Star Wars: The Mandalorian and Grogu' berupaya menjembatani kesenjangan antar generasi

Read more »