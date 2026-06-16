Perbedaan Harga Listrik di Dunia: Bermuda vs Iran

Harga listrik rumah tangga di dunia sangat berbeda-beda, dari negara dengan tarif listrik paling mahal hingga negara dengan tarif listrik termurah. Eropa dan negara kepulauan memiliki tarif listrik yang tinggi, sedangkan negara-negara kaya energi memiliki tarif listrik yang murah. Indonesia tidak masuk dalam daftar 25 negara dengan tarif listrik termahal maupun termurah.

Harga listrik rumah tangga ternyata sangat berbeda di setiap negara. Perbedaan kebijakan energi, ketersediaan bahan bakar, pajak, hingga infrastruktur membuat tarif listrik di sejumlah negara bisa jauh lebih mahal dibanding negara lainnya.

Berdasarkan data GlobalPetrolPrices.com yang dilansri dari Visual Capitalist, terdapat jurang yang sangat lebar antara negara dengan tarif listrik termahal dan termurah di dunia sepanjang periode 2023-2026. Negara dengan tarif listrik rumah tangga paling mahal adalah Bermuda dengan harga rata-rata mencapai US$0,466 per kilowatt hour (kWh). Sementara itu, Iran menjadi negara dengan tarif listrik termurah di dunia, hanya US$0,003 per kWh. Artinya, harga listrik rumah tangga di Bermuda lebih dari 155 kali lebih mahal dibandingkan Iran.

Eropa mendominasi daftar negara dengan tarif listrik termahal. Irlandia, Italia, Jerman, Belgia, dan Inggris masuk dalam jajaran 10 besar negara dengan harga listrik rumah tangga tertinggi di dunia. Tingginya tarif listrik di Eropa tidak hanya dipengaruhi harga bahan bakar. Tagihan listrik rumah tangga di banyak negara Eropa juga mencakup pajak, pungutan lingkungan, biaya energi terbarukan, hingga biaya pemeliharaan jaringan listrik.

Sementara itu, sejumlah negara kepulauan juga menghadapi tarif listrik yang tinggi. Bermuda, Kepulauan Cayman, Bahama, Barbados, dan Tanjung Verde termasuk dalam kelompok negara dengan biaya listrik paling mahal. Negara-negara tersebut umumnya bergantung pada bahan bakar impor untuk menghasilkan listrik. Biaya transportasi yang tinggi, jumlah pelanggan yang terbatas, dan minimnya skala ekonomi membuat harga listrik menjadi lebih mahal dibanding negara lain.

Sebaliknya, negara-negara kaya energi cenderung memiliki tarif listrik yang jauh lebih murah. Selain Iran, negara seperti Ethiopia, Kirgizstan, Irak, Angola, dan Mesir juga tercatat memiliki tarif listrik rumah tangga yang sangat rendah. Banyak negara tersebut memberikan subsidi energi kepada masyarakat. Negara produsen energi seperti Qatar, Kuwait, Arab Saudi, dan Aljazair juga menikmati biaya produksi listrik yang lebih rendah berkat pasokan energi domestik yang melimpah.

Indonesia bagaimana? Indonesia sendiri tidak masuk dalam daftar 25 negara dengan tarif listrik termahal maupun termurah. Namun data tersebut menunjukkan kebijakan subsidi energi dan ketersediaan sumber daya domestik masih menjadi faktor utama yang menentukan murah atau mahalnya listrik yang dibayar masyarakat.





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Harga Listrik Bermuda Iran Eropa Negara Kepulauan Kebijakan Subsidi Energi Ketersediaan Sumber Daya Domestik

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