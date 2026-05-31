PERBASI Panggil Campus League Clarifikasi Cedera Pemain di Semifinal Regional Jakarta

DPP PERBASI memanggil pihak Campus League untuk memberikan klarifikasi atas insiden cedera pemain yang terjadi di semifinal Campus League Basketball Regional Jakarta. Insiden tersebut melibatkan pemain Institut Perbanas Jakarta yang mengalami retak pelipis setelah terjatuh di lapangan Universitas Pelita Harapan. PERBASI menegaskan komitmennya pada keselamatan atlet dan meminta investigasi menyeluruh, termasuk kondisi lapangan yang dijelaskan oleh pihak Campus League menggunakan Plexipave Cushion System. Organisasi ini juga mengapresiasi respons cepat panitia dan mengingatkan pentingnya koordinasi dengan pengurus daerah. Selain itu, PERBASI memperkuat kerja sama dengan Kemenimipas untuk mengawasi pemain asing di IBL.

DPP PERBASI memanggil pihak Campus League untuk memberikan klarifikasi terkait insiden cedera pemain yang terjadi di semifinal Campus League Basketball Regional Jakarta. Dalam pernyataan resminya, PERBASI menegaskan komitmennya untuk menjamin keselamatan atlet di semua kompetisi basket.

Panggilan ini dilakukan setelah seorang pemain dari Institut Perbanas Jakarta mengalami cedera retak pelipis saat melawan Bina Nusantara di Basketball Court Universitas Pelita Harapan, Tangerang, Banten, pada Sabtu (30/5). Insiden tersebut menimbulkan kekhawatiran serius dan memicu investigasi lebih lanjut dari DPP PERBASI. Rapat daring yang dipimpin Sekretaris Jenderal PERBASI, Nirmala Dewi, juga dihadiri oleh sejumlah pengurus tinggi seperti Wakil Ketua Umum Bidang SDM Christopher Tanuwidjaja, Wakil Ketua Umum Zona Jawa Grace Evi Ekawati, dan Technical Delegate Abdul Rozak.

Mereka meminta penjelasan menyeluruh dari panitia, khususnya tentang kondisi lapangan yang Becoming sorotan. Head of Competition & Talent Development Campus League, Ryan, menegaskan bahwa permukaan lapangan di UPH menggunakan Plexipave Cushion System, bukan beton miring. Sistem ini merupakan standar internasional dengan lapisan peredam benturan yang terdiri dari enam tahapan, termasuk rubber silica compound dan acrylic sealer, untuk meningkatkan keamanan atlet. PERBASI juga mengapresiasi respons cepat panitia dalam menangani pemain cedera dengan memberikan fasilitas VIP di rumah sakit.

Organisasi ini meminta koordinasi lebih erat antara penyelenggara kompetisi dan pengurus daerah atau DPD PERBASI di setiap wilayah untuk memastikan standar keselamatan terpenuhi. Selain itu, PERBASI memperkuat kerja sama dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) untuk mengawasi pemain asing di Indonesian Basketball League (IBL) serta mengedukasi mereka tentang regulasi Indonesia. Campus League berkomitmen menggelar pertandingan di kampus sebagai upaya mengembangkan fasilitas olahraga berstandar global, seperti yang telah dijalankan di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta dan Universitas Negeri Jakarta





