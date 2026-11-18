Wardah meluncurkan UV Shield Acne Calming Sunscreen SPF 35 dan SPF 50 untuk kulit berminyak. Simak perbedaan tekstur, kandungan, dan perlindungan UV terbaik untuk kebutuhan harian Anda.

Wardah resmi memperkenalkan varian baru perlindungan matahari khusus bagi pemilik kulit berminyak dan rentan berjerawat. Produk terbaru ini dikenali dengan nama Wardah UV Shield Acne Calming Sunscreen yang hadir dalam dua pilihan indeks perlindungan berbeda. Kedua varian tersebut dirancang untuk memberikan tekstur ringan tanpa menimbulkan white cast atau bekas putih di wajah pengguna. Peluncuran ini menandai langkah strategis merek kosmetik nasional tersebut dalam memenuhi kebutuhan perawatan kulit yang lebih spesifik dan fungsional.

Perbedaan Perlindungan SPF 35 dan SPF 50

Perbedaan mendasar antara kedua varian terletak pada tingkat perlindungan terhadap sinar ultraviolet serta rekomendasi penggunaannya. Wardah UV Shield Acne Calming Sunscreen SPF 35 PA+++ dirancang sebagai pilihan ideal untuk aktivitas harian di dalam ruangan atau semi-outdoor. Varian ini menawarkan saringan sinar UVB sekitar 97 persen berdasarkan kondisi pengujian laboratorium. Sementara itu, varian SPF 50 PA++++ memberikan perlindungan lebih tinggi dengan kemampuan menyaring sekitar 98 persen sinar UVB. Meskipun selisihnya tampak kecil secara matematis, perlindungan tambahan ini menjadi krusial bagi mereka yang sering terpapar paparan matahari intens.

Also read Apakah Viva Acne Lotion Bisa Menghilangkan Bekas Jerawat? Ini Fungsi Utamanya

Kandungan Aktif dan Manfaat untuk Kulit

Kedua produk mengandung formulasi khusus yang diformulasikan untuk menenangkan kulit bermasalah dan menjaga kebersihan pori-pori. Kandungan utama meliputi salicylic acid yang membantu mengurangi minyak berlebih, panthenol, dan allantoin yang berfungsi menenangkan kulit. Niacinamide atau vitamin B3 juga disertakan untuk mendukung kesehatan skin barrier serta membantu menyamarkan noda bekas jerawat. Selain komponen dasar tersebut, varian SPF 50 menambahkan licorice yang dikenal mampu membantu mencerahkan warna kulit. Penambahan ini membuat varian dengan perlindungan lebih tinggi juga menawarkan perawatan tambahan untuk melawan faktor lingkungan eksternal.

Rekomendasi Penggunaan Berdasarkan Aktivitas

Pemilihan antara SPF 35 dan SPF 50 sebaiknya disesuaikan dengan rutinitas harian dan paparan sinar matahari setiap individu. Wardah merekomendasikan varian SPF 35 bagi pemilik kulit berminyak yang mayoritas bekerja di dalam kantor atau ruangan ber-AC. Varian ini cukup memadai untuk perlindungan sehari-hari jika paparan sinar matahari langsung sangat minim. Sebaliknya, Wardah UV Shield Acne Calming Sunscreen SPF 50 PA++++ lebih disarankan untuk aktivitas outdoor seperti berkendara atau olahraga di luar ruangan. Perlindungan UVA yang lebih tinggi pada label PA++++ sangat efektif mencegah penuaan dini dan kerusakan sel kulit akibat paparan lama.

Advertisement

Pentingnya Melindungi dari Sinar UVA

Selain melindungi dari sinar UVB yang menyebabkan kulit terbakar, perlindungan terhadap sinar UVA sangat krusial untuk mencegah hiperpigmentasi. Sinar UVA berperan besar dalam memicu munculnya flek hitam dan menggelapkan bekas jerawat yang sudah ada. Wardah SPF 50 PA++++ memberikan jaminan perlindungan UVA yang lebih optimal dibandingkan varian SPF 35 PA+++. Bagi mereka yang memiliki concern utama mencegah noda hitam, varian dengan rating PA++++ menjadi pilihan yang lebih tepat. Penggunaan rutin sunscreen dengan perlindungan UVA yang kuat membantu menjaga warna kulit tetap merata dan sehat.

Harga dan Ketersediaan Produk

Informasi harga produk dapat bervariasi tergantung pada ukuran kemasan dan promo yang berlaku di berbagai toko ritel. Sebagai referensi, Wardah UV Shield Acne Calming Sunscreen Moisturizer SPF 35 ukuran 35 mililiter tersedia di Watsons dengan harga sekitar Rp39.700. Konsumen disarankan untuk memeriksa ketersediaan stok dan harga terbaru melalui saluran resmi atau retailer terpercaya. Pilihan kemasan yang ringkas memudahkan pengguna untuk membawa produk ini ke mana saja selama perjalanan harian. Konsistensi penggunaan produk ini setiap pagi akan memberikan hasil perawatan kulit yang lebih optimal dan terlindungi.