Mengungkap perbedaan Planet Sports dan Sports Station dalam jaringan MAP Active. Simak posisi pasar, jaminan produk original, dan tips memilih sepatu olahraga terbaik sesuai kebutuhan.

Planet Sports dan Sports Station merupakan jaringan ritel resmi yang dikelola oleh MAP Active di Indonesia. Keduanya menjual produk perlengkapan olahraga yang 100% original dengan segmen target yang berbeda secara jelas.

Planet Sports menargetkan segmen pasar premium dengan fokus pada produk berkualitas tinggi. Sebaliknya, Sports Station menyasar konsumen yang lebih luas dengan variasi harga yang lebih fleksibel dan beragam.

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Jaminan Keaslian Produk MAP Active

Planet Sports dan Sports Station menjual produk yang terjamin keasliannya karena merupakan bagian resmi dari jaringan ritel MAP Active Adiperkasa. Konsumen dapat membeli dengan tenang melalui gerai fisik maupun kanal penjualan resmi online.

Dalam publikasi resmi tanggal 18 April 2024, MAP Indonesia menegaskan bahwa keduanya berada di bawah naungan satu ekosistem bisnis yang sama. Hal ini menjamin standar keaslian produk jauh lebih terjamin dibandingkan penjual tidak resmi.

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Strategi Bisnis dan Segmentasi Pasar

MAP Active memiliki tiga pilar bisnis utama yaitu Sports, Leisure, dan Kids yang tercantum dalam struktur organisasi mereka. Perpaduan unik dari gerai mono-brand dan multi-brand memungkinkan perusahaan memenuhi beragam selera pelanggan.

Laporan riset perusahaan tahun 2019 mengategorikan Planet Sports sebagai peritel premium untuk alas kaki dan pakaian olahraga. Sementara itu, Sports Station menawarkan konsep ritel dengan nilai ekonomis yang lebih luas dan harga yang bervariasi.

Dinamika Harga dan Pilihan Merek

Tidak ada jaminan mutlak bahwa salah satu toko selalu menawarkan harga lebih murah karena harga dipengaruhi oleh merek dan teknologi sepatu. Produk dari merek yang sama seperti Adidas atau New Balance bisa memiliki harga berbeda tergantung model dan seri.

Untuk mendapatkan harga terbaik, konsumen disarankan membandingkan produk dengan kode model yang sama di kedua toko. Penting untuk tidak hanya membandingkan nama merek karena karakteristik dan rentang harga tiap seri sangat beragam.

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Tips Memilih Sepatu Olahraga Terbaik

Pilihan terbaik bergantung pada kebutuhan spesifik dan anggaran yang dimiliki oleh setiap konsumen. Planet Sports cocok untuk mengeksplorasi koleksi merek internasional dengan kualitas premium.

Sports Station layak dikunjungi untuk menemukan opsi sepatu dengan harga yang lebih beragam dan terjangkau. Saat mencoba sepatu, perhatikan kenyamanan bantalan dan kestabilan kaki terutama untuk aktivitas jogging rutin.