Perbandingan City Car Listrik: Geely EX2 Melawan BYD Atto 1, Siapa Unggul?

Dalam artikel ini, kami mengupas tuntas perbandingan antara dua city car listrik terjangkau, Geely EX2 dan BYD Atto 1. Dapatkan informasi mendalam mengenai desain interior dan eksterior, dimensi, performa mesin dan baterai, hingga perkiraan harga untuk membantu Anda membuat keputusan pembelian yang tepat.

Memilih kendaraan listrik untuk kebutuhan harian di perkotaan semakin menjadi pilihan menarik, terutama dengan hadirnya model-model yang menawarkan kombinasi fitur canggih, performa memadai, dan harga yang terjangkau. Dua nama yang patut diperhitungkan dalam segmen ini adalah Geely EX2 dan BYD Atto 1. Meskipun keduanya mengusung konsep city car listrik, pengalaman berkendara yang ditawarkan oleh keduanya cukup berbeda.

Penting untuk dicatat bahwa kedua mobil ini memang tidak dirancang untuk pencapaian performa ekstrem, melainkan lebih fokus pada fungsionalitas dan kenyamanan untuk mobilitas sehari-hari di dalam kota. Dengan banderol harga yang relatif bersahabat, keduanya berhasil memadukan teknologi modern dengan kinerja yang patut diacungi jempol. Bagi Anda yang sedang mempertimbangkan untuk beralih ke kendaraan listrik, Geely EX2 dan BYD Atto 1 hadir sebagai opsi yang sangat menggoda. Namun, sebelum membuat keputusan akhir, sangat disarankan untuk memahami secara mendalam perbandingan di antara keduanya agar tidak salah pilih. Artikel ini akan mengupas tuntas berbagai aspek penting dari kedua mobil listrik ini. Saat membahas interior, Geely EX2 menampilkan kabin yang terkesan mewah dan modern untuk kelasnya. Desain dasbornya tersusun rapi, dilengkapi dengan layar sentuh berukuran besar yang terintegrasi dengan mulus. Fitur canggih seperti kamera 540 derajat dan sistem ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) turut disematkan, menambah nilai kemewahan dan keamanan. Berbeda dengan Geely EX2, BYD Atto 1 menyajikan tampilan interior yang lebih kalem dan fungsional. Desain minimalis mendominasi ruang kabinnya, dengan pilihan fitur yang tidak berlebihan. BYD Atto 1 tampaknya lebih mengutamakan keseimbangan antara gaya, teknologi, serta kenyamanan dan kemudahan penggunaan. Sementara itu, dari sisi eksterior, Geely EX2 memperlihatkan siluet membulat dengan pilihan warna tunggal yang membuatnya tampil mencolok namun tetap mempertahankan kesan elegan. Keseluruhan desainnya memberikan aura yang berkelas. Sebaliknya, BYD Atto 1 hadir dengan garis desain yang lebih tegas dan mengotak, memberikan kesan sporty dan futuristik. Aksen hitam pada bagian depan mobil ini menjadi ciri khas yang kuat, menegaskan karakternya yang tajam dan dinamis. Perbedaan gaya desain ini menawarkan preferensi yang berbeda bagi konsumen, ada yang menyukai kelembutan elegan Geely EX2, ada pula yang terpikat oleh ketegasan futuristik BYD Atto 1. Dalam hal dimensi dan ketangguhan, perbedaan ukuran antara BYD Atto 1 dan Geely EX2 menjadi faktor penting. BYD Atto 1, dengan ukurannya yang lebih ringkas, diklaim sangat ideal untuk beroperasi di jalanan kota yang sempit, padat, dan area parkir yang seringkali ramai. Dimensinya yang kecil memudahkan manuver di lingkungan urban yang menantang. Di sisi lain, Geely EX2 justru unggul dalam hal ground clearance dan wheelbase yang lebih tinggi. Keunggulan ini membuatnya lebih tangkas saat melintasi jalanan yang rusak atau tidak rata, sekaligus mampu memberikan tingkat kenyamanan yang lebih baik bagi para penumpangnya. Spesifikasi dimensi BYD Atto 1 mencakup panjang 3.925 mm, lebar 1.720 mm, tinggi 1.590 mm, dengan wheelbase 2.500 mm dan ground clearance 155 mm. Sementara itu, Geely EX2 memiliki dimensi yang sedikit lebih besar dengan panjang 4.135 mm, lebar 1.805 mm, tinggi 1.580 mm, wheelbase 2.650 mm, dan ground clearance 162 mm. Perbedaan dimensi ini secara langsung memengaruhi kelincahan dan kenyamanan dalam berbagai kondisi jalan. Perbandingan ini mengingatkan pada sebuah adu ketangguhan mobil listrik lain, Jaecoo J5 vs BYD Atto 1, yang juga menguji kekuatan dan keandalan di medan yang berbeda. Namun, fokus kita di sini adalah bagaimana perbedaan dimensi ini diterjemahkan menjadi pengalaman berkendara sehari-hari. Perbedaan mendasar lainnya antara BYD Atto 1 dan Geely EX2 terletak pada sektor mesin dan baterai, yang secara signifikan memengaruhi performa masing-masing. BYD Atto 1 mengandalkan motor listrik FWD dengan kapasitas baterai 38,8 kWh. Tenaga yang dihasilkan mencapai 74 HP dengan torsi 135 Nm, dan mampu menempuh jarak hingga 395 km berdasarkan siklus pengujian NEDC. Sementara itu, Geely EX2 dibekali dengan motor listrik RWD yang lebih bertenaga. Kapasitas baterainya sedikit lebih besar, yaitu 40,16 kWh. Tenaga yang dikeluarkan mencapai 114 HP dengan torsi 150 Nm. Untuk jarak tempuh, varian Dynamic menawarkan jarak 300 km, sedangkan varian Premium mampu mencapai 380 km. Pilihan mesin dan baterai ini mencerminkan filosofi desain yang berbeda pula, di mana Geely EX2 tampaknya lebih menekankan pada performa akselerasi dan tenaga, sementara BYD Atto 1 menawarkan keseimbangan antara efisiensi dan jarak tempuh yang memadai untuk penggunaan perkotaan. Faktor harga tentu menjadi salah satu pertimbangan krusial bagi calon pembeli kendaraan listrik. Memahami perbandingan harga antara Geely EX2 dan BYD Atto 1 akan membantu dalam menentukan model yang menawarkan nilai terbaik sesuai anggaran yang dimiliki. Sebelum membuat keputusan pembelian, sangat penting untuk mengevaluasi aspek harga secara cermat guna memastikan Anda mendapatkan mobil listrik berkualitas dengan value tertinggi. Perbandingan harga yang akan disajikan selanjutnya akan menjadi panduan akhir dalam memilih city car listrik yang tepat





