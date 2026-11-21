Bandingkan Carasun Solar Smart SPF 45 dan Gentle Barrier SPF 50+. Temukan keunggulan formula, harga, dan kandungan untuk jenis kulit sensitif atau berminyak.

Perbedaan utama antara Carasun Solar Smart UV Protector dan Carasun Gentle Barrier Physical Sunscreen terletak pada target jenis kulit serta tingkat perlindungan UV yang ditawarkan oleh masing-masing formula. Keduanya merupakan produk unggulan dari brand Carasun yang tersedia di Shopee Carasun Official Store, namun memiliki spesifikasi berbeda untuk memenuhi kebutuhan perawatan kulit yang beragam. Pemahaman mendalam mengenai komposisi dan fungsinya sangat penting agar konsumen dapat memilih produk yang paling sesuai dengan kondisi kesehatan kulit mereka.

Detail Produk Solar Smart UV Protector

Carasun Solar Smart UV Protector SPF 45 PA++++ dibanderol dengan harga Rp70.900 di Shopee Carasun Official Store. Produk ini dirancang untuk memberikan perlindungan UV yang efektif dengan klaim membuat kulit terasa segar hingga delapan jam setelah pemakaian. Formula fisik ini tidak hanya berfungsi sebagai tabir surya, tetapi juga menyediakan nutrisi tambahan untuk menjaga kesehatan kulit dalam aktivitas harian.

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Kandungan utama dalam Carasun Solar Smart UV Protector meliputi 2% Niacinamide yang diformulasikan khusus untuk membantu mencerahkan warna kulit. Produk ini juga menambahkan Rice Extract yang berfungsi untuk menutrisi sekaligus menjaga kelembapan kulit secara optimal. Selain itu, adanya CitystemTM dalam komposisinya bertugas membantu melindungi kulit dari paparan polusi lingkungan yang dapat merusak kesehatan kulit.

Dari segi uji klinis, Carasun Solar Smart UV Protector telah teruji untuk efektivitas perlindungan UV-nya. Produk ini diklaim cocok digunakan oleh semua jenis kulit, menjadikannya pilihan yang serbaguna untuk berbagai kondisi. Fokus manfaat produk ini adalah kombinasi perlindungan UV, pencerahan kulit, dan pertahanan melawan polusi.

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Spesifikasi Gentle Barrier Physical Sunscreen

Carasun Gentle Barrier Physical Sunscreen SPF 50+ PA++++ dijual dengan harga Rp99.000 di Shopee Carasun Official Store. Berbeda dengan versi sebelumnya, produk ini mengusung konsep physical sunscreen yang secara spesifik dituju untuk kulit sensitif. Formula gentle yang digunakan diklaim tidak meninggalkan whitecast saat diaplikasikan pada kulit, sehingga memberikan tampilan alami tanpa residu putih.

Produk ini telah teruji secara klinis dan cocok untuk kulit sensitif, serta diklaim dapat membantu menenangkan kulit yang mengalami iritasi atau kemerahan. Kandungan Ceramide dan Oat Extract dalam formula ini membantu mempertahankan kelembapan sekaligus merawat skin barrier agar tetap kuat. Kombinasi bahan aktif ini memberikan perlindungan ekstra untuk kulit yang lebih rentan terhadap iritasi.

Kandungan lain dalam Carasun Gentle Barrier meliputi Aloe Vera dan Broccoli yang digunakan untuk membantu melindungi kulit dari radikal bebas serta polusi. Terdapat pula Fig, Centella Asiatica, dan Rice Extract yang diformulasikan untuk membantu menghidrasi kulit dengan lebih baik. Selain itu, ActisootheTM dan Encapsulated Mangosteen Extract ditambahkan untuk membantu menenangkan kulit yang mengalami kemerahan.

Perbandingan Fungsi dan Manfaat Kulit

Sunscreen tidak hanya berfungsi melindungi kulit dari paparan sinar UV, tetapi juga memiliki kandungan tambahan yang disesuaikan dengan kebutuhan kulit. Perbedaan kedua sunscreen Carasun terletak pada tingkat perlindungan SPF, jenis formula, dan kandungan tambahannya yang dirancang secara spesifik. Solar Smart UV Protector menawarkan SPF 45 PA++++ dengan fokus pada kesegaran dan pencerahan, sementara Gentle Barrier hadir dengan SPF 50+ PA++++ yang lebih intensif untuk perlindungan dan ketenangan kulit.

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Kedua produk ini menawarkan perlindungan dari paparan sinar UV, tetapi memiliki tingkat SPF, formula, dan kandungan yang berbeda. Masing-masing sunscreen juga memiliki fokus manfaat tersendiri yang membedakannya di pasar kecantikan. Solar Smart UV Protector mengandalkan kandungan untuk membantu mencerahkan dan melembapkan kulit sekaligus melindunginya dari polusi. Sementara itu, Gentle Barrier berfokus pada ketenangan kulit sensitif dan perbaikan skin barrier.

Sebelum menentukan produk yang akan dibeli, konsumen disarankan untuk mempertimbangkan jenis kulit dan masalah kulit yang sedang dihadapi. Bagi mereka yang menginginkan perlindungan dengan efek mencerahkan dan tahan terhadap polusi, Carasun Solar Smart UV Protector adalah pilihan yang tepat. Sebaliknya, bagi pemilik kulit sensitif yang membutuhkan perlindungan ekstra tanpa risiko iritasi, Carasun Gentle Barrier Physical Sunscreen merupakan solusi yang lebih sesuai dengan kebutuhan perawatan kulit harian.