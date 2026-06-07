Perbandingan Biaya Mobil Listrik dan BBM: Kini Mobil Listrik Justru Lebih Hemat

Tahun 2022, mobil listrik lebih mahal 24% dari mobil BBM. Namun pada 2025, berkat penurunan harga dan penetrasi merek China, mobil listrik menjadi lebih hemat hingga tujuh kali lipat.

Pada tahun 2022, perbandingan biaya kepemilikan total atau TCO antara mobil listrik dan mobil berbahan bakar minyak atau BBM menunjukkan bahwa mobil listrik lebih mahal 24 persen dalam periode penggunaan lima tahun atau 100.000 kilometer.

Rata-rata harga mobil listrik baru saat itu mencapai Rp 640,9 juta, sedangkan mobil BBM Rp 571,3 juta. Namun, tiga tahun kemudian, situasi berubah drastis. Mobil listrik dengan harga sekitar Rp 300 juta semakin banyak beredar, mendorong penurunan rata-rata harga mobil listrik baru. Pembaruan data oleh Tim Jurnalisme Data pada tahun 2025, yang bersumber dari data penjualan Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia atau Gaikindo, menunjukkan bahwa mobil listrik kini justru lebih hemat hingga tujuh kali lipat dibandingkan mobil BBM.

Secara garis besar, biaya operasional mobil listrik jauh lebih rendah dibandingkan mobil dengan mesin pembakaran internal maupun mobil hibrida. Selain itu, biaya investasi awal juga semakin terjangkau dengan hadirnya berbagai model baru. Pada tahun 2022, hanya ada satu tipe mobil listrik yang harga barunya kurang dari Rp 500 juta. Sementara pada tahun 2025, jumlahnya bertambah menjadi tiga tipe yang masuk dalam sampel perhitungan.

Sekretaris Umum Gaikindo, Kukuh Kumara, menyatakan bahwa kemampuan masyarakat dalam membeli mobil berada di rentang harga Rp 300 juta ke bawah. Menurutnya, pada tahun 2020 hingga 2021, harga mobil listrik masih di atas Rp 800 juta. Meskipun ada konsumen, jumlahnya sangat sedikit. Kini, dengan munculnya lebih banyak pilihan di kisaran harga Rp 300 juta, pasar mobil listrik mulai bergerak.

Tren ini tidak terlepas dari penetrasi jenama-jenama asal China yang menawarkan harga kompetitif. Menurut Yannes Martinus Pasaribu, pakar otomotif dari Institut Teknologi Bandung, kehadiran merek mobil listrik China merupakan disrupsi yang sistemik, masif, dan terstruktur pada pasar otomotif Indonesia. Disrupsi ini tidak hanya melalui harga murah, tetapi juga lewat keunggulan desain, teknologi, dan fitur canggih. Skala produksi yang besar serta perluasan dealer yang cepat membuat mobil listrik China sulit ditandingi oleh negara lain.

Selain itu, liputan ini juga mengupas kesiapan daya beli masyarakat, jaringan stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU, persaingan merek, perbandingan depresiasi harga antara mobil listrik dan BBM, serta kisah inisiatif bengkel mobil listrik. Semua informasi ini merupakan bagian dari seri liputan eksklusif Tim Jurnalisme Data yang hanya tersedia di Harian





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Mobil Listrik Biaya Kepemilikan Gaikindo Merek China Hemat Bahan Bakar

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