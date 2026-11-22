Identifikasi penyebab air hujan merembes dari bawah pintu rumah seperti karet aus dan drainase tersumbat untuk mencegah kerusakan interior saat musim hujan.

Air hujan yang merembes dari bawah pintu rumah selama cuaca deras merupakan gangguan kenyamanan yang sering terjadi pada hunian. Peristiwa ini umumnya dipicu oleh kerusakan komponen karet pelapis, ambang pintu yang retak, hingga kemiringan permukaan teras yang mengarah ke dalam. Ketika air masuk melalui celah-celah kecil tersebut, lantai menjadi basah dan memicu ketidaknyamanan bagi penghuni. Masalah ini kerap muncul dengan intensitas tinggi ketika hujan disertai angin kencang atau ketika terjadi genangan air di area teras.

Karet Penyapu Aus dan Rusak pada Pintu

Karet penyapu atau door sweep yang sudah aus menjadi penyebab utama air hujan merembes dari bawah pintu rumah. Komponen berbahan lentur ini dipasang pada bagian paling bawah daun pintu dengan fungsi menghalangi masuknya air, debu, angin, serta serangga. Paparan sinar matahari langsung, perubahan suhu ekstrem, dan penggunaan sehari-hari dapat membuat karet mengeras, retak, menipis, atau kehilangan kelenturannya. Akibatnya, terbentuk celah antara pintu dan permukaan lantai yang memungkinkan air hujan masuk, terutama ketika angin bertiup kencang.

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Drainase Ambang Pintu yang Tersumbat

Ambang pintu berfungsi sebagai pertemuan antara lantai bagian dalam dengan area luar rumah dan bekerja bersama karet penyapu untuk menghalangi air masuk. Beberapa jenis ambang pintu, terutama yang berbahan uPVC atau komposit, memiliki lubang drainase kecil untuk mengalirkan air kembali ke luar rumah. Saluran ini membantu mencegah penumpukan air di bagian dalam struktur ambang agar tidak terjadi genangan. Daun kering, pasir, debu, dan kotoran lainnya dapat menyumbat lubang tersebut, sehingga air tertahan dan berpotensi meluap ke bagian dalam ketika hujan deras.

Celah Kusen dan Engsel yang Kendur

Sealant pada sambungan kusen dengan dinding sering kali mengalami kerusakan akibat paparan cuaca dan perubahan suhu. Retakan pada sealant dapat menciptakan jalur masuk air sebelum akhirnya mengalir ke area interior rumah. Selain itu, beban daun pintu dan penggunaan sehari-hari dapat membuat engsel kendur sehingga posisinya perlahan berubah. Akibatnya, daun pintu tidak lagi sejajar dengan kusen dan menyisakan celah pada bagian tertentu, termasuk sudut bawah, yang memudahkan air hujan masuk. Masalah ini juga biasanya ditandai dengan pintu yang bergesekan dengan kusen, sulit dikunci, atau tidak dapat menutup dengan sempurna.

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Perbaikan dan Pencegahan Kebocoran Air

Untuk mengatasi masalah ini, sumber kebocoran perlu diperiksa secara menyeluruh agar perbaikan tidak hanya bersifat sementara. Perbaikan harus mencakup penggantian karet penyapu yang rusak, pembersihan saluran drainase ambang pintu, serta perbaikan atau penggantian sealant pada sambungan kusen. Penting juga untuk memeriksa dan menyesuaikan posisi engsel agar daun pintu kembali sejajar dengan kusen. Langkah-langkah preventif ini sangat krusial untuk melindungi lantai, kusen, maupun bagian interior lainnya dari kerusakan akibat rembesan air.

Dampak Genangan dan Kondisi Teras Rumah

Genangan air di depan pintu juga menjadi faktor signifikan yang memperparah rembesan ke dalam ruangan. Idealnya, teras, jalan setapak, dan tanah di sekitar pintu memiliki kemiringan yang mengarahkan air menjauhi bangunan agar tidak terjadi genangan di area masuk. Jika saluran pembuangan tersumbat atau tidak mampu menampung aliran air dengan baik, genangan tersebut dapat melewati celah bawah pintu dan membasahi lantai bagian dalam. Kondisi ini bisa semakin parah apabila permukaan tanah tidak ditata dengan tepat atau terdapat sumbatan pada sistem drainase eksterior.