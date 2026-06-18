Perbaikan Kesehatan Andrie Yunus Usai Penyempurnaan Operasi dan Fisioterapi

Andrie Yunus menunjukkan kemajuan dalam pemulihan fungsi motorik melalui fisioterapi setelah serangkaian operasi. Meski kondisi umumnya membaik, pemulihan mata kanan masih memerlukan operasi rencana pada 2026. Korban berada di bawah perlindungan LPSK dan memantau perkembangan kasus hukum dari afar.

Dalam sebulan terakhir, Andrie Yunus menjalani fisioterapi untuk memulihkan fungsi motorik terdampak akibat serangkaian operasi. Fisioterapi dilakukan untuk mengembalikan fungsi motorik karena beberapa proses operasi menyentuh saraf dan otot.

Dikhawatirkan ototnya tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Menurut Koordinator KontraS Dimas Bagus Arya, hasil terapi mulai menunjukkan perkembangan positif. Andrie Yunus kini sudah mampu melakukan gerakan-gerakan ringan dan aktivitas sehari-hari secara mandiri. Prosesnya berjalan baik.

Dia sudah mulai bisa senam ringan, sudah bisa mandi, dan sudah bisa makan tanpa disuapi. Tangan Andrie Yunus sempat mengalami kontraksi akibat proses operasi pada jaringan kulit. Karena itu fisioterapi diperlukan agar otot tidak menjadi kaku. Meski kondisi fisiknya membaik, pemulihan pada mata kanan korban masih menjadi perhatian utama tim dokter.

Hingga saat ini mata kanan Andrie Yunus masih diperban. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga kondisi bola mata yang mengalami cedera akibat cairan kimia. Berdasarkan penjelasan tim dokter pada April lalu, operasi lanjutan pada mata kanan kemungkinan akan dilakukan sekitar Agustus 2026. Saat ini Andrie Yunus sudah tidak menjalani perawatan inap dan hanya melakukan rawat jalan secara berkala sejak akhir April lalu.

Meski telah pulang dari rumah sakit, Andrie masih berada dalam perlindungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Selain faktor keamanan, pembatasan aktivitas juga dilakukan karena sejumlah luka korban masih dalam tahap pemulihan dan rentan mengalami infeksi. Andrie Yunus hingga kini masih mengikuti perkembangan kasus yang menimpanya melalui keluarga, tim hukum dan rekan-rekannya di KontraS. Namun jika sewaktu-waktu dibutuhkan keterangannya dalam proses hukum, pemeriksaan kemungkinan dilakukan secara daring atau melalui mekanisme tertulis dengan mempertimbangkan kondisi kesehatan korban.

Kasus ini berasal dari insiden penyiraman air keras oleh prajurit TNI. Keempat prajurit Denma Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI tersebut dijatuhi hukuman mulai dari 3 tahun, 1,5 tahun penjara hingga dipecat dari dinas militer. Hakim menyatakan para terdakwa melakukan aksi karena sakit hati dan dendam, bahkan mereka tidak mengenal korban. Putusan ini diumumkan setelah oditur militer dan penasihat hukum menyampaikan duplik dan replik.

Tim medis terus memantau kondisi Andrie, khususnya pada mata kanan yang memerlukan operasi lanjutan. Secara keseluruhan, kondisi kesehatan Andrie Yunus menunjukkan perbaikan secara bertahap meski masih memerlukan perhatian khusus pada cedera mata akibat cairan kimia





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Andrie Yunus Fisioterapi Operasi Pemulihan Mata Kanan LPSK Kasus Air Keras TNI Kontras

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