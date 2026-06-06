Perbaikan Jalan Menuju Rura Patontang Dimulai, Akses Masyarakat dan Layanan Kesehatan Diharapkan Lancar

Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat memulai perbaikan jalan menuju daerah terisolasi Rura Patontang di Kecamatan Koto Balingka untuk memperlancar akses masyarakat dan layanan kesehatan. Proyek tahap awal menargetkan pengerasan jalan sepanjang 1,2 kilometer dengan anggaran Rp350 juta.

Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat memulai perbaikan jalan menuju daerah terisolasi Rura Patontang di Kecamatan Koto Balingka. Langkah ini diambil untuk memperlancar akses masyarakat terhadap layanan dasar, terutama kesehatan.

Pelaksana tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Pasaman Barat, Bambang Sumarsono, mengonfirmasi bahwa alat berat telah tiba di lokasi dan pekerjaan dimulai pada hari Sabtu. Inisiatif ini merupakan tindak lanjut dari keluhan warga yang selama bertahun-tahun kesulitan menjangkau fasilitas umum akibat kondisi jalan yang rusak parah. Bambang menekankan bahwa perbaikan ini adalah prioritas untuk membuka isolasi Rura Patontang dan meningkatkan konektivitas wilayah. Pekerjaan perbaikan jalan mencakup pembentukan badan jalan secara menyeluruh, penimbunan, dan pengerasan menggunakan pasir batu.

Beberapa tanjakan akan diperkuat dengan cor beton untuk memastikan daya tahan yang lebih baik. Selain itu, pembangunan gorong-gorong dan plat duiker direncanakan untuk mengatasi masalah drainase dan mencegah kerusakan di masa depan. Anggaran yang dialokasikan untuk tahap awal sebesar Rp350 juta, bersumber dari dana pemeliharaan jalan dan jembatan serta dana peningkatan jalan. Target utama adalah pengerasan jalan sepanjang 1,2 kilometer, sehingga kendaraan roda empat dapat melintas.

Bambang menjelaskan bahwa total panjang jalan di Rura Patontang mencapai 3,8 kilometer dengan dua jembatan yang juga memerlukan perbaikan. Saat ini, 1,2 kilometer jalan masih berupa tanah dan membutuhkan penanganan segera. Pemkab Pasaman Barat telah mengusulkan perbaikan seluruh ruas jalan dan jembatan kepada pemerintah pusat dengan harapan mendapatkan dukungan anggaran tambahan. Daerah Rura Patontang telah lama dikenal sebagai salah satu wilayah terisolasi di Pasaman Barat.

Kondisi geografis yang sulit dan minimnya infrastruktur menyebabkan warga kesulitan mengakses layanan kesehatan. Bambang mencontohkan kejadian beberapa waktu lalu ketika seorang ibu yang akan melahirkan terpaksa ditandu keluar dari daerah tersebut karena kendaraan roda empat tidak bisa menjangkau lokasi. Setelah perbaikan ini, akses terhadap fasilitas kesehatan, pendidikan, dan ekonomi diharapkan meningkat secara signifikan. Pemkab berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas hidup masyarakat di daerah terpencil melalui pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan.

Dengan adanya perbaikan jalan ini, diharapkan isolasi Rura Patontang dapat teratasi dan mobilitas warga menjadi lebih lancar, sehingga tidak ada lagi insiden darurat yang memerlukan evakuasi manual seperti sebelumnya. Proyek ini juga merupakan bagian dari upaya pemerataan pembangunan di Pasaman Barat





merdekadotcom / 🏆 36. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Perbaikan Jalan Rura Patontang Pasaman Barat Akses Kesehatan Infrastruktur

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Demi Jalan-Jalan Lepas Penat, Ibu di Bantul Tega Lakban Mulut dan Kaki Balitanya di KontrakanSeorang ibu di Bantul tega mengikat mulut dan kaki balitanya dengan lakban lalu meninggalkannya sendirian demi pergi healing melepas penat.

Read more »

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Fokuskan Perbaikan Jalan dalam Anggaran Perubahan 2026Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) menyatakan bahwa perbaikan infrastruktur jalan akan menjadi prioritas utama dalam Anggaran Perubahan 2026. Alokasi anggaran, termasuk pokok-pokok pikiran (pokir), akan direvitalisasi untuk mempercepat penanganan jalan yang kondisinya belum optimal. Banyak ruas jalan masuk daftar prioritas, dan pemerintah akan memetakan jalan yang membutuhkan perbaikan untuk penanganan bertahap dan tepat sasaran. Evaluasi kondisi jalan juga akan dilakukan pada musim kemarau. Pembangunan jalan di Kabupaten Blora sedang dalam proses persiapan, dengan proyek perbaikan Jalan Raya Randublatung-Cepu yang dianggarkan sebesar Rp5,276 miliar. Kualitas pekerjaan akan diawasi untuk memastikan hasilnya bertahan lama dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Read more »

274 Titik Jalan Rusak di Sumut, Perbaikan 99 Lokasi Tuntas Tahun IniPenyelesaian penanganan di 99 lokasi prioritas dari total 274 titik jalan dan jembatan terdampak bencana alam di koridor jalan nasional.

Read more »

Dua Orang Meninggal Dunia dalam Kecelakaan Truk Kontainer di KarawangDua orang meninggal dunia dalam peristiwa pohon tumbang menimpa truk kontainer peti kemas di jalan Lingkar Tanjungpura Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Jumat (5/6) sore. Kasie Humas Polres Karawang Ipda Cep Wildan menyampaikan bahwa peristiwa pohon tumbang itu terjadi setelah truk kontainer dikemudikan Engkus Kusnadi bergerak dari bahu jalan ke badan jalan di ruas jalan Lingkar Tanjungpura Karawang.

Read more »