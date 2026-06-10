Perbaikan 25 Lampu PJU di Jalan Teuku Nyak Arief setelah Vandalisme

Suku Dinas Bina Marga Jakarta Selatan menargetkan penyelesaian perbaikan 25 lampu PJU yang rusak akibat vandalisme di Jalan Teuku Nyak Arief, Kebayoran Lama. Hingga kini, 14 titik lampu sudah kembali menyala setelah perbaikan bertahap dengan koordinasi pihak terkait.

Suku Dinas Bina Marga Jakarta Selatan telah melakukan perbaikan terhadap 25 lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) yang rusak di Jalan Teuku Nyak Arief, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan .

Kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan vandalisme pada Minggu (7/6/2026) malam, di mana pelaku diduga memanfaatkan pohon di sekitar untuk mencuri kabel. Kondisi ini menyebabkan 25 tiang lampu PJU padam dan membuat wilayah tersebut gelap. Perbaikan dilakukan secara bertahap setelah memperoleh izin dari Transjakarta. Beberapa kendala dihadapi, seperti kebutuhan untuk memarkirkan truk tangga di lajur busway serta melakukan penopingan pohon.

Hingga saat ini, tim telah menyelesaikan perbaikan jaringan pada enam bentang antartiang, sehingga 14 titik lampu berhasil dipulihkan. Kepala Suku Dinas Bina Marga Jakarta Selatan, Rifki Rismal, menyatakan pihaknya berupaya menyelesaikan seluruh pekerjaan pada pekan yang sama untuk mengembalikan fungsi penerangan jalan guna mendukung kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan





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Vandalisme Lampu PJU Jakarta Selatan Perbaikan Jalan Transjakarta

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