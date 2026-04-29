Perayaan May Day 2026 Dipusatkan di Monas, Ribuan Buruh Hadir Bersama Presiden Prabowo

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) memindahkan lokasi perayaan Hari Buruh Internasional (May Day) 2026 dari DPR RI ke Monumen Nasional (Monas), Jakarta. Perayaan ini akan dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto dan ratusan ribu buruh dari berbagai daerah. Selain seremonial, perayaan juga menjadi momentum penyampaian tuntutan buruh kepada pemerintah. KSPI juga mengajukan permintaan kepada pemerintah untuk tidak menaikkan harga BBM nonsubsidi dan memberikan diskon PPN sementara untuk mencegah PHK. Diskusi juga membahas wacana partai politik buruh dan masalah THR yang belum dibayar.

Perayaan Hari Buruh Internasional (May Day) 2026 akan dipusatkan di Monumen Nasional (Monas), Jakarta, setelah sebelumnya direncanakan di DPR RI. Keputusan ini diumumkan oleh Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, dalam konferensi pers pada Rabu (29/4/2026).

Ia menyatakan bahwa perayaan ini akan dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto dan ribuan buruh dari berbagai daerah, termasuk 50 ribu peserta dari KSPI yang berasal dari Jabodetabek, Jawa Barat, dan Banten. Total massa buruh yang diperkirakan hadir mencapai ratusan ribu orang, dengan perayaan yang tidak hanya bersifat seremonial tetapi juga menjadi momentum penyampaian 11 isu dan tuntutan buruh kepada pemerintah. Said Iqbal menambahkan bahwa beberapa tuntutan telah mendapatkan respons positif dari Presiden dalam pertemuan sebelumnya.

Selain di Jakarta, aksi serupa juga akan digelar di 38 provinsi dan lebih dari 350 kabupaten/kota di seluruh Indonesia, dengan harapan berlangsung damai dan tertib. Perayaan ini diharapkan menjadi ajang konsolidasi dan dialog antara pemerintah dan kalangan buruh terkait isu-isu ketenagakerjaan dan kesejahteraan pekerja. Sebelumnya, KSPI telah mengajukan sejumlah permintaan kepada pemerintah, termasuk tidak menaikkan harga BBM nonsubsidi dan memberikan diskon pajak pertambahan nilai (PPN) untuk sementara waktu.

Hal ini bertujuan untuk mencegah potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap buruh, yang diperkirakan mencapai 9.000 orang dari 10 perusahaan di berbagai sektor. Said Iqbal menjelaskan bahwa kenaikan biaya bahan baku dan BBM nonsubsidi akan menambah beban operasional perusahaan, yang berpotensi memicu PHK. Oleh karena itu, KSPI meminta pemerintah untuk menahan kenaikan BBM nonsubsidi dan memberikan subsidi sementara selama 2-3 bulan, sampai situasi perang Amerika Serikat-Israel dan Iran mereda.

Selain itu, KSPI juga mengusulkan diskon PPN menjadi 10% atau 9% untuk meringankan beban biaya produksi pabrik-pabrik. Said Iqbal juga mengusulkan peningkatan batas pendapatan tidak kena pajak (PTKP) menjadi Rp 7,5 juta per bulan, yang diharapkan dapat meringankan beban buruh dan menstimulasi daya beli. Dalam diskusi publik bertajuk 'Partai Politik Buruh, Melawan Arus Deparpolisasi' di Jakarta, Kamis (28/4/2026), Said Iqbal juga membahas wacana berdirinya partai politik sebagai alat perjuangan buruh.

Ia menekankan pentingnya partai politik buruh dalam mewakili aspirasi dan perjuangan buruh di tengah dinamika politik nasional. Selain itu, KSPI juga mengingatkan tentang masalah tunjangan hari raya (THR) yang belum dibayar oleh beberapa perusahaan, serta modus penghindaran pembayaran THR menjelang Lebaran. Ia juga menyampaikan bahwa KSPI akan terus berjuang untuk memastikan hak-hak buruh terpenuhi, termasuk kebebasan dari pajak bagi THR.

Dengan adanya perayaan May Day 2026 di Monas, diharapkan akan ada dialog konstruktif antara pemerintah dan buruh untuk menciptakan kesejahteraan dan stabilitas ekonomi bagi seluruh warga negara





