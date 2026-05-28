Perayaan Idul Adha di Tengah Krisis: Dari Gaza hingga Indonesia

Hari Raya Idul Adha 1447 H diwarnai kesederhanaan di Gaza di tengah krisis pangan, sementara di Indonesia berlangsung khidmat, dan gelombang panas melanda Eropa.

Hari Raya Idul Adha 1447 H jatuh pada Rabu, 27 Mei 2026, dirayakan oleh umat Muslim di seluruh dunia. Di tengah suka cita, perayaan tahun ini memiliki nuansa berbeda di berbagai wilayah.

Di Jalur Gaza, Palestina, suasana Idul Adha berlangsung penuh kesederhanaan di tengah krisis kemanusiaan yang berkepanjangan. Sementara itu, di Indonesia, salat Idul Adha digelar khidmat di berbagai daerah, dan di Eropa, gelombang panas ekstrem melanda sejumlah negara termasuk Inggris. Di Gaza, umat Muslim melaksanakan salat Idul Adha di ruang terbuka di antara reruntuhan akibat konflik. Di Khan Younis, Gaza Selatan, warga Palestina menggelar salat di jalan yang rusak parah.

Anak-anak pengungsi Palestina terlihat bermain ayunan, trampolin, dan aktivitas lainnya di kamp tenda pengungsian. Abdullah Al-Hurkali bermain dengan putrinya, Tasneem, di kamp tenda untuk pengungsi. Perayaan Idul Adha berlangsung dalam keterbatasan pangan yang parah. Krisis pangan di Gaza telah mencapai tingkat bencana dengan mayoritas populasi menghadapi kerawanan pangan ekstrem.

Blokade militer Israel, hancurnya infrastruktur, dan terbatasnya penyaluran bantuan menjadi penyebab utama. Badan PBB dan UNICEF melaporkan distribusi bantuan sangat terhambat oleh pembatasan akses otoritas Israel. Warga Palestina menerima sumbangan makanan di pusat distribusi, dan keluarga Thabet menikmati sarapan di dalam tenda perlindungan mereka. Idul Adha juga identik dengan ibadah haji.

Jutaan jemaah haji dari berbagai negara memadati kawasan Jamarat di Mina, Arab Saudi, pada hari yang sama. Mereka melaksanakan ritual lempar jumrah sebagai puncak ibadah haji, menyimbolkan penolakan terhadap godaan setan. Prosesi ini dilakukan setelah wukuf di Arafah dan mabit di Muzdalifah. Lempar jumrah pertama pada 10 Dzulhijjah sebanyak tujuh kali, dilanjutkan pada hari Tasyrik (11-13 Dzulhijjah) dengan tujuh lemparan pada masing-masing pilar.

Sementara itu, gelombang panas ekstrem melanda Eropa Barat. Inggris mencatat rekor suhu tertinggi pada Selasa, 26 Mei 2026, dengan suhu mencapai 35 derajat Celsius di Kew Gardens dan Bandara Heathrow London. Warga Inggris justru memadati Pantai Bournemouth di selatan untuk menikmati cuaca panas dengan berjemur, bersantai, dan berkumpul bersama keluarga. Di Indonesia, pelaksanaan Salat Idul Adha berlangsung khidmat dan tertib.

Pemerintah melalui Kementerian Agama menetapkan 10 Zulhijah 1447 H jatuh pada Rabu, 27 Mei 2026. Ribuan jemaah memadati Masjid Raya Baiturrahman di Banda Aceh. Di Surabaya, umat Muslim sejak pagi memadati balai kota untuk salat Idul Adha. Usai salat, dilakukan penyembelihan hewan kurban di berbagai tempat, seperti di Masjid Sunda Kelapa, Jakarta.

Penyembelihan dilakukan segera setelah salat dan dapat dilanjutkan selama tiga hari Tasyrik. Daging kurban segera dikemas dan didistribusikan kepada yang berhak. Idul Adha menjadi momen untuk bersyukur, berbagi, dan merenungkan nilai keikhlasan serta pengorbanan Nabi Ibrahim AS dan Nabi Ismail AS. Perayaan Idul Adha tahun ini mengingatkan pada pentingnya solidaritas dan kepedulian sosial, terutama bagi saudara-saudara di Gaza yang menghadapi kesulitan.

Di tengah perbedaan kondisi, semangat berbagi dan beribadah tetap menjadi inti perayaan





liputan6dotcom / 🏆 4. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Idul Adha Gaza Krisis Pangan Gelombang Panas Indonesia

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Idul Adha di Gaza dirayakan tanpa tradisi sembelih hewan kurbanMenjelang Idul Adha yang di banyak dunia Muslim identik dengan kebersamaan dan perayaan, bagi Ahmed Nashwan, seorang pria Palestina dari Jalur Gaza, hari raya ...

Read more »

Sama-Sama Hari Raya: Mengapa Idul Fitri & Idul Adha Terasa Berbeda?Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha menjadi dua perayaan terbesar bagi umat Muslim di Indonesia.

Read more »

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Gelar Salat Idul Adha, Trend Topic di Medsos Elon MuskPemerintah Provinsi DKI Jakarta menggelar pelaksanaan Salat Idul Adha 1447 Hijriah di halaman Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Rabu (27/5/2026). Ulang tahun Selamat Hari Raya Idul Adha sudah mulai meramaikan lini masa X dan menjadi trending topic di medsos milik Elon Musk. Tak hanya Selamat Hari Raya Idul Adha, kata kunci lainnya yang berhubungan dengan Idul Adha, seperti Eid Mubarak, Minal, Nabi Ibrahim, Quran, Ismail pun trending topic di Indonesia. Kebanyakan dari warganet saling mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha. Guyonan atau meme seputar Idul Adha juga ramai dibagikan oleh warganet.

Read more »

Perayaan Idul Adha di Gaza Dibombardir Rudal oleh Zionis Israel, Korban BerguguranIsrael serang Gaza jelang Idul Adha, seret korban tewas dan luka. Selengkapnya kondisi terkini dan dampak konflik di Gaza yang terus berlanjut.

Read more »