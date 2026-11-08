Perayaan HUT 15 NasDem Inklusif di Lapangan Banteng

Partai NasDem merayakan hari jadinya ke-15 dengan kegiatan inklusif di Lapangan Banteng Jakarta. Bendahara Ahmad Sahroni menegaskan fokus pada perlindungan pekerja dan penyandang disabilitas.

Partai NasDem secara resmi menggelar rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun ke-15 di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, pada hari Minggu tanggal 8 November 2026. Acara ini dirancang bukan sekadar pesta politik biasa, melainkan upaya strategis untuk membangun interaksi langsung dengan masyarakat luas di tengah ibukota. Partai ini menekankan pentingnya inklusivitas sebagai nilai inti dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan, terutama di momen-momen historis penting bagi organisasi politik tersebut.

Komitmen Inklusivitas Partai NasDem

Ahmad Sahroni selaku Bendahara Umum Partai NasDem menegaskan bahwa visi utama perayaan ini adalah memastikan seluruh lapisan masyarakat dapat merasakan manfaatnya secara setara. Ia menjelaskan bahwa pendekatan inklusif adalah kunci agar partai tidak hanya menjadi milik kelompok elit tertentu, tetapi benar-benar bisa dijangkau oleh seluruh warga. Pesan ini disampaikan dengan lantang untuk menunjukkan bahwa kehadiran partai harus dirasakan oleh semua kalangan tanpa terkecuali di tengah hiruk pikuk kehidupan urban.

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Perhatian Khusus Terhadap Pekerja dan Ojol

Partai NasDem secara khusus menyoroti kondisi para pekerja kasar serta mitra pengemudi aplikasi online (ojol) yang sehari-hari bekerja di jalanan Jakarta. Ahmad Sahroni menyinggung betapa sulitnya profesi tersebut karena harus menghadapi panasnya matahari dan guyuran hujan serta risiko keselamatan yang mengancam setiap hari. Ia menegaskan bahwa meskipun masyarakat sangat bergantung pada jasa mereka untuk mobilitas sehari-hari, sering kali aspek kemanusiaan di balik pekerjaan itu terlupakan dari perhatian publik.

Lebih jauh lagi, ia mengingatkan bahwa di balik pekerjaan tersebut, ada keluarga besar yang membutuhkan nafkah dan perhatian penuh dari sang pekerja. Oleh karena itu, partai berkomitmen untuk terus mendampingi kelas pekerja ini agar mereka tidak merasa ditinggalkan oleh struktur sosial dan politik yang ada. Pendekatan ini menunjukkan adanya kepedulian nyata terhadap kesejahteraan para pejuang jalanan yang menjadi tulang punggung transportasi modern di Indonesia.

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Pemberdayaan Penyandang Disabilitas dan UMKM

Selain para pekerja transportasi, partai ini juga menempatkan penyandang disabilitas dan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai bagian integral dari agenda sosialnya. Ahmad Sahroni menyatakan bahwa sahabat disabilitas memiliki hak yang sama dan kesempatan yang sama untuk berkembang di masyarakat. Bagi NasDem, perayaan ulang tahun ini bukan hanya soal ritual pemotongan kue, melainkan upaya konkret untuk memastikan kehadiran partai benar-benar memberi manfaat dan dampak positif bagi mereka.

Pesan ini juga diperkuat dengan pandangan bahwa teman-teman ojol, sahabat disabilitas, dan pelaku UMKM semuanya memiliki tempat dan peran penting dalam ekosistem sosial. Simbolisme ini ditekankan sebagai upaya menunjukkan bahwa setiap individu harus mendapatkan perhatian serta kesempatan yang sama untuk kemajuan bersama. Dengan demikian, setiap kelompok marginal merasa dihargai dan memiliki ruang yang layak untuk bersuara.

Dampak Nyata Bagi Masyarakat Jakarta

Kegiatan di Lapangan Banteng ini diharapkan dapat menciptakan dampak sosial yang luas bagi masyarakat Jakarta dan sekitarnya. Partisipasi aktif warga menunjukkan bahwa partai politik masih mampu menarik minat publik melalui isu-isu yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Langkah ini menjadi sinyal positif bahwa partai tersebut siap menjadi jembatan antara kebijakan publik dan kebutuhan riil masyarakat.

Kehadiran berbagai elemen masyarakat di lokasi acara menandakan keberhasilan strategi komunikasi politik yang dibangun selama ini. Peringatan hari jadi ini sekaligus menjadi pengingat bagi seluruh jajaran partai untuk tetap fokus pada isu-isu kerakyatan. Dengan melibatkan langsung kelompok rentan, partai ini berupaya membangun kepercayaan publik yang lebih kuat dan berkelanjutan di masa-masa mendatang.