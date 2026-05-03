Perang Timur Tengah: Eskalasi Militer, Sanksi, dan Dampak Ekonomi Global

Perang di Timur Tengah terus kompleks dengan eskalasi militer, tekanan diplomatik, dan dampak ekonomi global. AS, Iran, dan Israel menjadi aktor utama dalam konflik yang melibatkan penjualan senjata, penarikan pasukan, dan sanksi baru. Perkembangan terbaru mencakup serangan Israel di Lebanon, korban jiwa di Iran, dan upaya negosiasi yang gagal. Konflik ini juga mempengaruhi biaya bantuan kemanusiaan dan stabilitas regional.

Perkembangan terbaru menunjukkan peningkatan ketegangan, namun juga upaya untuk meredakan situasi melalui negosiasi dan sanksi. Amerika Serikat telah menyetujui penjualan senjata senilai miliaran dolar kepada sekutu di Timur Tengah, termasuk Qatar dan Israel. Departemen Luar Negeri AS menyatakan bahwa penjualan rudal Patriot dan sistem persenjataan presisi ini mendukung kebijakan keamanan nasional. Sementara itu, Pentagon mengumumkan penarikan 5.000 tentara dari Jerman sebagai bagian dari strategi militer yang lebih luas, di tengah perselisihan dengan NATO terkait konflik dengan Iran.

Presiden Donald Trump menyatakan bahwa permusuhan dengan Iran telah berakhir, meskipun tekanan dari Kongres untuk otorisasi konflik masih berlangsung. Di sisi lain, Lebanon melaporkan 13 kematian akibat serangan Israel di wilayah selatan, termasuk di kota Habboush yang sebelumnya dievakuasi. Iran juga mengalami korban jiwa saat operasi penjinakan bahan peledak di provinsi Zanjan. Pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Mojtaba Khamenei, mendorong rakyatnya untuk melancarkan perang ekonomi dan memprioritaskan konsumsi barang lokal.

Trump menolak proposal negosiasi dari Iran yang disampaikan melalui Pakistan, sementara AS menambah sanksi terhadap perusahaan valuta asing Iran. Kapal induk USS Gerald R. Ford meninggalkan Timur Tengah, namun 20 kapal AS masih beroperasi di kawasan tersebut. UNHCR melaporkan lonjakan biaya pengiriman bantuan kemanusiaan akibat penutupan Selat Hormuz, menyebabkan keterlambatan distribusi bantuan di Timur Tengah dan Afrika





