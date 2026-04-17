Perang Saudara Simpanse Terbesar di Dunia Pecah: Konflik Langka yang Membuka Tabir Keretakan Sosial

Kawanan simpanse terbesar di dunia yang hidup harmonis selama puluhan tahun di Uganda kini terpecah menjadi dua kubu yang saling bunuh. Fenomena langka ini, yang diperkirakan terjadi sekali dalam 500 tahun, menawarkan pelajaran penting tentang pentingnya hubungan sosial yang inklusif untuk mencegah konflik, baik pada primata maupun manusia.

Sebuah peristiwa yang sangat langka dan mengejutkan terjadi di kalangan komunitas simpanse terbesar di dunia yang mendiami Taman Nasional Kibale, Uganda. Setelah berpuluh-puluh tahun hidup berdampingan dalam satu kesatuan besar yang terdiri dari sekitar 200 individu, kawanan simpanse tersebut kini terbelah menjadi dua kubu yang saling memusuhi. Konflik yang timbul akibat perpecahan ini bahkan berujung pada tindakan saling membunuh antarindividu dari kedua kelompok.

Para peneliti yang telah mengamati komunitas ini selama lebih dari tiga dekade, sejak pengumpulan data penelitian dimulai pada tahun 1950-an, menyebut perpecahan semacam ini sebagai kejadian yang luar biasa langka, dengan perkiraan hanya terjadi sekali dalam kurun waktu 500 tahun. Komunitas simpanse di Kibale secara geografis dan sosial terbagi menjadi dua kelompok utama, yang dikenal sebagai klaster Pusat dan klaster Barat. Selama bertahun-tahun, kedua kelompok ini hidup dalam harmoni, berbagi wilayah yang luas, dan bahkan terjadi interaksi sosial yang erat, termasuk terbentuknya pasangan kawin antarindividu dari klaster yang berbeda. Individu-individu dari satu klaster kerap berpindah dan tinggal di klaster lain, menunjukkan tingkat integrasi sosial yang tinggi. Perubahan drastis dalam dinamika sosial ini pertama kali disaksikan oleh pemimpin tim peneliti, Aaron Sandel, seorang primatologis dari University of Texas di Austin, saat mengamati perilaku simpanse di Ngogo. Ia mencatat momen ketika kawanan dari klaster Barat mendekati kawanan dari klaster Pusat. Secara tradisional, interaksi semacam ini biasanya diwarnai oleh 'keramahan' sebelum kedua kelompok kembali ke wilayah masing-masing. Namun, pada momen krusial itu, suasana berubah drastis. Saat kawanan dari klaster Pusat sedang melakukan aktivitas perkawinan, kawanan dari klaster Barat tiba-tiba menjadi senyap. Keheningan yang mencekam itu segera diikuti oleh pelarian diri kawanan Barat, yang kemudian dikejar oleh kawanan Pusat. Kejadian ini menjadi titik balik yang signifikan, menandai dimulainya proses perpisahan yang semakin kentara, baik secara geografis maupun sosial. Pada tahun 2017, kedua kawanan tersebut telah menempati wilayah yang terpisah dan mulai terlihat melakukan patroli aktif untuk menjaga batas wilayah mereka dari potensi ancaman dari kawanan lain. Satu tahun kemudian, atau sekitar periode 2018 hingga 2024, apa yang oleh para peneliti disebut sebagai 'perang' benar-benar pecah. Selama periode ini, tim peneliti menyaksikan serangkaian serangan brutal di mana kawanan Barat dilaporkan membunuh 7 simpanse jantan dewasa dan 17 anak simpanse dari kawanan Pusat. Lebih mengkhawatirkan lagi, sebanyak 14 simpanse dewasa dari kawanan Pusat dilaporkan hilang tanpa jejak. Simpanse-simpanse dewasa yang hilang ini tidak menunjukkan tanda-tanda sakit sebelumnya, dan tubuh mereka tidak pernah ditemukan, yang menimbulkan spekulasi tentang nasib akhir mereka. Para peneliti memperkirakan bahwa keretakan mendalam dalam hubungan sosial ini dipicu oleh serangkaian faktor kompleks. Salah satu pemicu utamanya adalah 'runtuhnya' hubungan sosial yang telah lama terjalin. Faktor-faktor seperti ukuran grup yang menjadi terlalu besar, meningkatnya kompetisi untuk mendapatkan sumber daya makanan yang terbatas, serta perebutan pasangan kawin, diduga kuat berperan dalam mendorong perpecahan ini. Perubahan dalam hierarki kepemimpinan, khususnya pergantian posisi 'alpha' dalam kawanan, juga bisa menjadi katalisator. Selain itu, wabah penyakit yang mungkin melanda dan menyebabkan kematian simpanse dewasa yang berperan sebagai penengah atau penghubung antar kedua kawanan, bisa jadi mempercepat proses disintegrasi sosial. Fenomena serupa pernah diamati sebelumnya di Taman Nasional Gombe, Tanzania, pada era 1970-an. Jane Goodall, seorang primatologis ternama, mencatat sebuah peristiwa perpecahan di mana tujuh simpanse memisahkan diri untuk membentuk kelompok baru. Ironisnya, simpanse yang sebelumnya merupakan anggota satu kawanan, kemudian saling membunuh. Goodall juga mengidentifikasi pemicu yang sama, yaitu terputusnya hubungan sosial, meningkatnya persaingan reproduksi, pergantian kepemimpinan 'alpha', serta kematian simpanse jantan yang berfungsi sebagai 'penghubung' antar anggota kawanan. Penelitian mengenai konflik pada simpanse ini memberikan perspektif baru yang menarik. Selama ini, pertempuran antarmanusia seringkali dikaitkan dengan perubahan budaya, termasuk perbedaan etnis, bahasa, dan agama, sehingga upaya perdamaian cenderung difokuskan pada upaya menjembatani perbedaan budaya tersebut. Namun, fenomena yang terjadi pada simpanse menawarkan hipotesis alternatif yang sama pentingnya, yaitu penekanan pada pentingnya menjaga agar interaksi sosial tetap berlangsung secara inklusif dan ramah. Aaron Sandel menekankan pentingnya mempertahankan hubungan interpersonal dalam kehidupan sehari-hari. Ia berpendapat bahwa, bahkan di tengah potensi konflik, kemampuan untuk tetap berkumpul dan berinteraksi secara positif dengan orang lain adalah kunci utama dalam mempertahankan perdamaian. Ini adalah pelajaran berharga yang dapat diaplikasikan tidak hanya pada dunia primata, tetapi juga pada kompleksitas hubungan antarmanusia di berbagai lapisan masyarakat





