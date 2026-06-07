Perang Iran memperburuk krisis pangan global, jutaan orang terancam kelaparan

Perang Iran yang dipicu serangan AS-Israel memperburuk krisis pangan global. Harga pangan melambung karena kenaikan harga minyak, mengakibatkan lonjakan harga pangan. Krisis di Timur Tengah menimbulkan dampak yang signifikan, terutama pada harga pangan dan bahan bakar. Ketahanan pangan menjadi rapuh, terutama di negara-negara yang sudah rentan.

Perang Iran yang dipicu serangan AS-Israel memperburuk krisis pangan global. Harga pangan melambung karena kenaikan harga minyak. Jutaan orang terancam kelaparan. Perang Iran juga menyebabkan lonjakan harga pangan, mengakibatkan tambahan 6,1 juta orang yang kesulitan memenuhi kebutuhan pangan dasar.

Badan Pangan Perserikatan Bangsa-Bangsa memperingatkan, konflik yang meningkat akan membuat harga minyak tetap melambung, sehingga harga pangan juga ikut naik. Krisis di Timur Tengah menimbulkan dampak yang signifikan, terutama pada harga pangan dan bahan bakar. Ketahanan pangan menjadi rapuh, terutama di negara-negara yang sudah rentan. Jika perang di Timur Tengah berlanjut selama enam bulan, lebih dari 9 juta orang dapat kehilangan bantuan.

Selain itu, dampak konflik terhadap harga minyak yang berlanjut memiliki implikasi mendalam bagi ketahanan pangan global. Skau mendesak para donor meningkatkan bantuan, terutama untuk Somalia dan Afghanistan





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