Perang Intelijen China: Taiwan Meluncurkan Laman Aduan untuk Warga China

Taiwan meluncurkan laman aduan bagi warga China yang ingin memberikan informasi intelijen dengan aman. Laman ini merupakan bagian dari perang intelijen yang telah lama berlangsung antara Beijing, Taipei, dan pemerintah Barat.

Perang intelijen terkait China makin terbuka. Pekan lalu, otoritas Beijing memperingatkan adanya kura-kura dan ikan yang dipasangi sensor untuk mengumpulkan data laut di perairan China .

Pada pekan yang sama, Taiwan meluncurkan laman aduan bagi warga China yang ingin memberikan informasi intelijen dengan aman. Perang intelijen terkait China telah lama berlangsung. Selama bertahun-tahun, Beijing, Taipei, dan pemerintah Barat saling tuduh soal spionase. Perkembangan terbaru menunjukkan praktik intelijen itu kian beragam.

Teknik itu dari mendorong warga memata-matai negaranya sendiri. Bisa lewat kanal pengaduan hingga menggunakan satwa liar yang tak tahu-menahu soal konflik geopolitik. Kanal pengaduan itu diluncurkan Badan intelijen Taiwan Minggu (14/6/2026).

"Kanal tersebut memungkinkan warga China memberikan informasi dengan aman. Informasi warga China akan memperluas keberagaman sumber intelijen," demikian pernyataan Badan Keamanan Nasional Taiwan (NSB) itu. Menurut pernyataan itu, saat ini semakin banyak orang mendatangi lembaga-lembaga di Taiwan. Mereka ingin menyediakan berbagai jenis informasi.

Hal itu dilatari meningkatnya ketidakpuasan publik di China. Ketidakpuasan itu, menurut Taipei, ekonomi China sedang sulit. Sementara kontrol politik tetap ketat.

"Ditambah dengan meningkatnya berbagai masalah sosial dan terkait mata pencaharian, kondisi ini telah memicu ketidakpuasan publik," demikian pernyataan tersebut. Sasaran informasi intelijen ini terutama mengenai perkembangan politik, militer, ekonomi, dan sosial China. Pembukaan kanal ini mengikuti praktik serupa yang diluncurkan badan intelijen di Amerika Serikat, Inggris, dan Israel. Badan-badan intelijen barat itu juga menyediakan kanal untuk pelaporan secara aman, tidak hanya khusus China.

Model itu kemudian diterapkan Taiwan dengan sasaran khusus warga China. Di laman itu, NSB juga memberi petunjuk berbahasa Mandarin agar calon pemberi informasi dapat menghubungi mereka tanpa terdeteksi Beijing.

"Saat mengakses laman itu, warga China akan diarahkan ke prosedur berbeda tergantung apakah mereka berada di China daratan atau di luar negeri, dan akan mengikuti enam panduan keamanan untuk menyelesaikan proses kontak dan penyerahan informasi," kata NSB. , enam panduan keamanan itu mencakup penggunaan ponsel atau tablet yang bukan merek China, mengembalikan perangkat ke setelan pabrik, serta memakai jaringan Wi-Fi yang tidak mensyaratkan autentikasi nama asli.

Badan itu juga menyarankan penggunaan jaringan pribadi virtual (VPN), peramban web yang dikembangkan perusahaan Barat, dan mode privat atau incognito saat menjelajah internet. Penggunaan VPN penting karena akses ke laman pelaporan tersebut diblokir di China. Saat ini, banyak warga China memakai VPN untuk mengakses situs lain yang diblokir, seperti media sosial dan mesin pencari Barat. Laman itu disertai video propaganda yang dibuat dengan kecerdasan buatan (AI).

Berjudul "Perubahan", video berdurasi beberapa menit itu menampilkan seorang pegawai negeri China. Ia menyaksikan rekan-rekannya diselidiki dan dicopot dari jabatan satu demi satu tanpa penjelasan. Dalam video itu, pegawai itu berbicara dengan aksen China utara. Teksnya memakai aksara sederhana yang digunakan di China.

"Ah, satu orang lagi telah dibawa pergi," katanya. Video berakhir dengan adegan pegawai itu membeli telepon seluler dan mengetik di perangkat itu. Namun, NSB tidak menjelaskan apakah mereka sudah mempertimbangkan risiko bagi warga China jika tertangkap. Risiko itu dapat mencakup hukuman berat, termasuk pidana penjara panjang.

Sebelumnya, China juga memakai cara serupa. Pada 2024, Beijing mengumumkan alamat surel untuk menerima laporan mengenai Taiwan. Menurut Taipei, ancaman spionase China terus meningkat. Dalam laporan yang dirilis 12 Januari 2025, Badan Keamanan Nasional Taiwan menyebut 64 orang didakwa pada 2024 karena dugaan spionase untuk China.

Jumlah itu naik sekitar sepertiga dibandingkan 2023 dan empat kali lipat dari 16 orang pada 2021. Sebanyak 28 orang merupakan personel aktif militer dan 15 orang purnawirawan. Kantor Urusan Taiwan di Beijing tidak menanggapi permintaan komentar terkait peluncuran laman pelaporan itu. Dua hari sebelumnya, Beijing memperingatkan aktivitas spionase yang meningkat di kawasan pesisirnya.

Kementerian Keamanan Negara China mencurigai badan spionase asing memasang sensor pada kura-kura dan ikan untuk mencuri data maritim sensitif. Menurut pernyataan yang diunggah di weChat pada Jumat (12/6/2026) itu, Kementerian Keamanan Negara China mengatakan hewan-hewan itu ditemukan berenang di sejumlah area di pesisir. Hewan-hewan itu disebutkan digunakan untuk mengumpulkan data suhu air, salinitas, arus laut, dan kondisi lingkungan laut lainnya. Lalu, hewan-hewan mengirimkannya ke luar negeri melalui satelit.

"Hewan laut yang relatif besar dengan sensor terpasang telah ditemukan di perairan tertentu China," kata kementerian itu dalam bagian berjudul mata-mata kura-kura, mata-mata ika





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