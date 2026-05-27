Perang di Gaza: Kekurangan Air dan Makanan

Perang di Gaza telah menyebabkan kekurangan air dan makanan yang parah. Warga Gaza mengangkat wadah air dan meneriakkan kemarahan sambil sesekali mengacungkan poster berisi tuntutan mereka. Harga-harga melambung tinggi dan tidak ada gas untuk memasak.

Seorang anak yang terluka menerima perawatan medis di bangsal trauma di Kompleks Medis Nasser di Khan Yunis, Jalur Gaza selatan, Senin (25/5/2026). Di tempat yang sama, di sudut lain, seorang pria menangis sedih saat mengetahui kematian saudaranya, seorang anak perempuan berusia 6 tahun yang tewas saat pengeboman Israel di Jalur Gaza.

Pada hari yang sama, tidak berapa jauh dari situ, ratusan warga yang telantar berunjuk rasa memprotes kekurangan air. Mereka mengangkat tempat air dan meneriakkan kemarahan sambil sesekali mengacungkan poster berisi tuntutan mereka. Seorang wanita Palestina duduk di tanah di depan reruntuhan bangunan yang hancur dalam serangan militer Israel pada malam Idul Adha.

Disebut juga sebagai Pesta Pengorbanan, perayaan ini menandai akhir ziarah haji dan memperingati kesediaan Nabi Abraham untuk mengorbankan putranya sebagai tindakan kepatuhan kepada Tuhan, dengan ritual yang berpusat pada penyembelihan ternak. Pakaian baru untuk anak-anak, domba kurban, dan biskuit yang hanya populer di setiap perayaan Lebaran, yang merupakan ciri khas hari raya umat Islam, semuanya tidak terjangkau atau tidak tersedia di Gaza. Hal tidak biasa dalam perayaan yang biasanya dilalui penuh kegembiraan.

Seorang pria Palestina menata dagangannya di dekat puing-puing bangunan yang hancur dalam serangan militer Israel di Khan Yunis, Jalur Gaza selatan, pada Selasa (26/5/2026). Seorang wanita Palestina duduk di tanah di depan reruntuhan bangunan yang hancur dalam serangan militer Israel, pada malam Idul Adha di Khan Yunis selatan Jalur Gaza pada Selasa (26/5/2026). Warga yang terlantar akibat perang mengangkat wadah air saat memprotes kekurangan air yang parah di Khan Yunis di Jalur Gaza selatan pada Senin (25/5/2026).

'Saya pergi ke pasar hanya untuk melihat-lihat karena saya tidak mampu membeli apa pun. Setiap kali saya bertanya tentang harga, saya pulang dengan hati yang hancur,' kata Nadia Abu Shamala, warga Palestina yang tinggal di Gaza. Perang telah membuat harga-harga melambung tinggi. Israel mengendalikan semua titik masuk barang ke Gaza dan hanya memperbolehkan truk-truk berisi bantuan asing dan barang-barang sektor swasta masuk dalam jumlah yang terlalu sedikit.

Ini tidak bisa menurunkan harga yang melambung akibat perang atau mengatasi kekurangan pasokan. Domba dan kambing juga mengalami lonjakan harga yang tinggi. Harga domba dan domba kurban berkisar 3.000-5.000 dolar AS. Harga ini melonjak hingga 10 kali lipat dari harga saat sebelum perang.

Di Gaza yang kecil, ternak tidak dapat masuk dari luar dan hanya seperempat dari populasi domba sebelum perang yang tersisa atau sekitar 15.000 ekor. Warga Gaza mengatakan terkejut dengan harga domba tahun ini.

'Kami belum pernah mendengar harga seperti ini seumur hidup kami,' ucap Ahmed Abu Salem, warga kota Gaza. Ia menambahkan, keluarganya sejak dahulu selalu menyembelih hewan kurban. Namun, kali ini, ia bahkan tidak mampu membeli 1 kilogram daging untuk keluarganya. Dengan kelangkaan gas, memanggang dan memasak di rumah juga menjadi masalah.

Ini dialami Abu Ahmed Wafi, pengungsi berusia 42 tahun, bersama keluarganya di Gaza selatan.

'Dulu kami membuatnya sendiri di rumah. Namun, harganya kini telah naik tajam dan tidak ada gas untuk memasak agar bisa memanggangnya,' katanya





