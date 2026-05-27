Perang Data dan Kebutuhan Tembaga: Masa Depan Ekonomi Digital Bergantung pada Logam Strategis

Artikel ini membahas fenomena surveillance capitalism, pertumbuhan data center raksasa, dan krisis pasokan tembaga sebagai bottleneck utama dalam rantai pasok AI serta implikasinya bagi ekonomi global.

Pada tahun 2018, Shoshana Zuboff, seorang profesor dari Harvard Business School, dalam karyanya 'The Age of Surveillance Capitalism ' telah memperingatkan bahwa kapitalisme modern telah memasuki fase baru.

Dalam fase ini, pengalaman manusia dijadikan bahan mentah untuk dipantau, diprediksi, dan dimonetisasi. Ia menyebut sistem ini sebagai surveillance capitalism, sebuah sistem ekonomi baru yang mengumpulkan data perilaku manusia secara massif. Data tersebut kemudian diubah menjadi prediksi, yang selanjutnya dikonversi menjadi keuntungan ekonomi. Data yang dikumpulkan tidak hanya berupa kata kunci dalam mesin pencari, tetapi juga kecepatan mengetik, lokasi, waktu aktif, pola klik, dan kebiasaan browsing.

Semua data ini dieksplorasi layaknya sebuah 'tambang baru' dengan mesin pintar yang disebut Artificial Intelligence (AI). AI bukan hanya berfungsi untuk mendorong konsumsi atau iklan tertarget, tetapi juga untuk mengeluarkan rekomendasi strategis dan mempengaruhi keputusan sosial-politik. Fenomena ini menunjukkan bahwa kebutuhan akan 'pusat data' yang mampu menampung data dalam skala raksasa menjadi kunci masa depan ekonomi dunia, bahkan eksistensi umat manusia.

Tidak heran jika akhir-akhir ini sejumlah raksasa teknologi seperti Google, Microsoft, Meta, dan Amazon mengeluarkan modal (capital expenditure/capex) yang sangat besar untuk menciptakan pertahanan (moat) jangka panjang. Sekitar 90 persen lebih dari belanja modal mereka dialokasikan untuk AI data center hyperscale. Amazon misalnya, pada tahun 2025 saja menghabiskan sekitar 100-105 miliar Dolar AS untuk memperkuat AI cloud Amazon Web Services (AWS), sebuah platform komputasi data center andalan yang memimpin pangsa pasar infrastruktur cloud global.

Microsoft juga menghabiskan sekitar 80 miliar Dolar AS untuk membangun AI-enabled data centers dan cloud AI deployment, terutama untuk memperkuat Azure AI. Google tak kalah, mengeluarkan sekitar 75 miliar Dolar AS untuk ekspansi data center guna memperkuat kinerja Gemini AI. Konsorsium OpenAI, Oracle, dan SoftBank telah membangun data center terbesar di dunia dengan kapasitas 10-gigawatt yang diluncurkan di Abilene, Texas, menghabiskan dana sekitar 400-500 miliar Dolar AS.

Trend pembangunan data center raksasa tidak hanya dilakukan oleh korporasi teknologi besar, tetapi juga oleh negara dan institusi pemerintahan. Contohnya, pemerintah Saudi Arabia membangun proyek hexagon data center dengan kapasitas 480-megawatt di area seluas lebih dari 2,8 juta meter persegi, menjadi infrastruktur data center terbesar kategori government-owned data center. Namun, pertumbuhan massif pembangunan data center menemui hambatan atau bottleneck, terutama dalam rantai pasok material strategis yang menopang fondasi AI dan data center untuk beroperasi jangka panjang.

Bottleneck dalam rantai pasok material strategis tidak mudah dipecahkan, apalagi jika material tersebut tidak hanya vital tetapi memiliki sifat alamiah yang tak tergantikan. Jika digantikan, performa fungsi material dalam AI supply chain akan menurun. Logam tembaga kini masuk dalam daftar mineral kritis dalam Survei Geologi Amerika Serikat (USGS). Studi komprehensif S&P Global memproyeksikan lonjakan permintaan tembaga global dari 28 juta metrik ton pada tahun 2025 menjadi 42 juta metrik ton pada tahun 2040.

Ini mengindikasikan permintaan tembaga global tumbuh sekitar 50 persen dalam 15 tahun. Permintaan tertinggi tembaga datang dari elektrifikasi dan power infrastructure, terutama smart grid, yang memakan 35-40 persen konsumsi tembaga global. Hal ini sejalan dengan skenario dasar S&P Global, permintaan listrik global akan meningkat hampir 50 persen pada tahun 2040, dan diproyeksi terus meningkat signifikan seiring pertumbuhan data center dan AI yang semakin massif. Maka permintaan tembaga akan terus meningkat jangka panjang.

Namun masalahnya, produksi tembaga global sulit tumbuh signifikan. Tambang besar kian menua, semakin dalam, dan semakin mahal dipertahankan. Pertumbuhan tambang baru sangat lambat; studi S&P Global menunjukkan rata-rata pembangunan tambang baru membutuhkan waktu 15-20 tahun. Secara kualitatif, kadar bijih (ore grade) tembaga kian menurun.

Kandungan tembaga dalam batuan makin rendah, dari sebelumnya tambang besar memiliki kadar bijih >1,5 persen copper grade menjadi hanya sekitar 1 persen. Hal ini menyebabkan peningkatan biaya produksi dan penurunan efisiensi. Di sisi lain, kebutuhan tembaga untuk data center semakin besar. Data center modern menggunakan GPU seperti Nvidia GB200 NVL72 yang membutuhkan daya 120-140 kW per rack.

Densitas daya menjadi kunci efektivitas data center karena data center sangat haus listrik. Semua ini menciptakan kebutuhan struktural terhadap tembaga yang melonjak. Selain itu, transisi energi global juga mendorong permintaan tembaga untuk kendaraan listrik dan infrastruktur energi terbarukan. Kendaraan listrik membutuhkan tembaga empat kali lebih banyak dibandingkan kendaraan konvensional.

Pembangkit listrik tenaga surya dan angin juga membutuhkan tembaga dalam jumlah besar untuk kabel dan komponen. Dengan demikian, tekanan pada pasokan tembaga semakin kuat. Para ahli memperingatkan bahwa jika tidak ada terobosan dalam teknologi daur ulang atau substitusi material, dunia akan menghadapi krisis tembaga yang dapat menghambat pertumbuhan AI dan data center. Kekurangan tembaga berarti pembangunan data center baru bisa tertunda, biaya meningkat, dan inovasi melambat.

Oleh karena itu, investasi dalam eksplorasi tambang baru, peningkatan efisiensi produksi, dan pengembangan material alternatif menjadi sangat mendesak. Indonesia sebagai negara dengan cadangan tembaga besar berpotensi memainkan peran penting dalam rantai pasok global. Namun, diperlukan kebijakan yang tepat untuk memastikan pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan dan menguntungkan bagi perekonomian nasional. Kesimpulannya, persaingan global dalam penguasaan data dan AI tidak hanya soal perangkat lunak dan algoritma, tetapi juga sangat bergantung pada ketersediaan material strategis seperti tembaga.

Masa depan ekonomi digital akan ditentukan oleh siapa yang mampu mengamankan pasokan material ini. Tanpa tembaga, mimpi tentang data center raksasa dan AI super cerdas hanya akan tinggal angan-angan





rmol_id / 🏆 21. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Surveillance Capitalism Data Center Tembaga Kecerdasan Buatan Rantai Pasok

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Cukup Sudah Jadi 'Kurban' Market, Investor IHSG Juga Ingin BahagiaPerkembangan perang dan data ekonomi akan menjadi penggerak pasar hari ini

Read more »

Market Tiongkok Banyak Masuk ke dalam Negeri, Belajar Bahasa Mandarin Menjadi KebutuhanMarket Tiongkok masuk ke dalam negeri, belajar Bahasa Mandarin jadi kebutuhan utama. Pelajari peluang karier dan manfaatnya dalam ekonomi global saat

Read more »

Pemerintah Perluas Uji Coba Digitalisasi Bansos ke 42 Kabupaten/Kota Periode 2026Pemerintah Indonesia akan memperluas uji coba digitalisasi bantuan sosial (bansos) kepada 42 kabupaten dan kota mulai Juni 2026 secara bertahap dengan tujuan meningkatkan ketepatan sasaran penyaluran, transparansi, serta pelacakan distribusi. Transformasi digital bansos bukan sekadar membuat aplikasi, melainkan membangun sistem layanan publik terintegrasi antarinstansi, aman, dan berbasis data. Beberapa kementerian memiliki peran spesifik: Bappenas mengawal tata kelola data Kementerian Dalam Negeri memperkuat Identitas Kependudukan Digital Kementerian Komunikasi dan Digital menyediakan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Badan Siber dan Sandi Negara menjaga keamanan data serta instansi pemilik data sektoral mendukung verifikasi penerima melalui Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah. Target utama adalah memastikan masyarakat yang berhak mendapat bantuan dan yang tidak memenuhi kriteria tidak dapat menerima. Kendala utama saat ini adalah integrasi data antarinstansi belum sempurna mengakibatkan data ganda, tidak terbaru, dan verifikasi memakan waktu. Untuk mengatasi ini pemerintah menerapkan pendekatan Digital Public Infrastructure dengan memanfaatkan IKD untuk akurasi identitas dan SPLP untuk pertukaran data lintas instansi.

Read more »

Polisi tangkap pencuri kabel tembaga di Menara Jamsostek MampangKepolisian menangkap pelaku berinisial AY (44) yang mencuri kabel tembaga di Menara Jamsostek, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan."Pelaku juga mengakui ...

Read more »