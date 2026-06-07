Perang AS-Iran Masuk Hari Ke-100, Dampaknya Merambat Hingga Asia Tenggara

Perang AS-Iran memasuki hari ke-100, dan dampaknya merambat hingga Asia Tenggara. Gangguan pada jalur perdagangan dan energi global memengaruhi kehidupan sehari-hari masyarakat di berbagai negara di kawasan.

Memasuki hari ke-100 perang AS-Iran, dampak konflik geopolitik ini merambat hingga Asia Tenggara . Gangguan pada jalur perdagangan dan energi global memengaruhi kehidupan sehari-hari masyarakat di berbagai negara di kawasan, mulai dari Malaysia, Indonesia, hingga Singapura.

Krisis yang berpusat pada terganggunya Selat Hormuz sebagai jalur vital pengiriman minyak dan gas dunia telah memicu lonjakan biaya energi dan bahan baku berbasis minyak. Harga bitumen melonjak hingga sekitar 70 persen, sementara biaya solar naik lebih dari 80 persen. Banyak kontraktor kesulitan mengatur anggaran karena harga material yang berubah cepat dan sulit diprediksi. Pemerintah Malaysia bahkan melaporkan sekitar sepertiga dari 855 proyek jalan mengalami keterlambatan akibat kenaikan biaya material dan bahan bakar.

Situasi serupa juga terjadi di Thailand, di mana asosiasi kontraktor memperingatkan potensi proyek mangkrak dan penutupan lokasi kerja akibat biaya diesel, baja, dan logistik yang tidak lagi ekonomis. Gangguan di Selat Hormuz juga memukul industri berbasis petrokimia. Naphtha, bahan turunan minyak mentah yang digunakan untuk memproduksi plastik, mengalami lonjakan harga tajam. Di Malaysia, harga bahan baku seperti polyethylene dan polypropylene bahkan sempat naik hampir dua kali lipat sebelum kembali sedikit stabil





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Perang AS-Iran Selat Hormuz Gangguan Perdagangan Energi Global Asia Tenggara

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