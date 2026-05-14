Perancis Rilis Daftar Skuad Resmi Piala Dunia 2026, Mbappe dan Dembele Masuk

Perancis telah merilis daftar skuad resmi berisikan 26 nama pemain untuk Piala Dunia 2026. Kylian Mbappe dan Ousmane Dembele masuk daftar. Pelatih berusia 57 tahun itu sebelumnya sukses membawa Perancis menjuarai Piala Dunia 2018 di Rusia dan memastikan akan meninggalkan jabatannya selepas edisi 2026.

Kylian Mbappe dan Ousmane Dembele masuk daftar. Pelatih berusia 57 tahun itu sebelumnya sukses membawa Perancis menjuarai Piala Dunia 2018 di Rusia dan memastikan akan meninggalkan jabatannya selepas edisi 2026. Perhatian terbesar dalam pengumuman skuad ini tertuju kepada Kylian Mbappe yang kemungkinan akan mengenakan ban kapten Perancis, meski sempat mengalami cedera paha pada bulan lalu. Meski belum sepenuhnya pulih, Deschamps tetap memasukkan Mbappe karena dianggap sebagai sosok penting dalam struktur permainan Perancis.

Perancis juga memberikan ruang bagi Rayan Cherki untuk menjalani debutnya di Piala Dunia. Gelandang kreatif berusia 22 tahun itu tampil impresif pada musim pertamanya bersama Manchester City di kompetisi Premier League





